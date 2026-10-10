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‘Bão đơn’ ớt muối sau lời cầu cứu đừng mua hàng của vợ

Thu Hiền

TPO - Người chồng ở Nghệ An đăng bài cầu cứu khách đừng mua ớt của vợ vì quá vất vả, nào ngờ đơn hàng tăng đột biến, có người đặt cả trăm lọ.

Càng xin ngừng mua, đơn hàng càng tăng

Ngày 10/10, anh Hồ Mạnh Hùng, trú xã Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết, lượng khách đặt mua ớt muối tăng đột biến sau bài đăng của anh cầu cứu mọi người đừng mua hàng của vợ vì làm không xuể.

Trước đó, ngày 4/10, anh Hùng đăng trên trang cá nhân với nội dung: “Mọi người thương mình đừng đặt ớt vợ mình nữa, vợ mình có biết làm mô”.

Kèm theo lời "cầu cứu" là bức ảnh anh Hùng cởi trần, mồ hôi nhễ nhại bên những rổ ớt tươi. Tưởng khách thương tình, nào ngờ bài đăng lại khiến đơn hàng đổ về tới tấp.

Anh Hùng vốn làm nghề nhôm kính. Thấy chồng thích ăn ớt, chị Trà My mua 1kg ớt mọi về nhà. Vì lượng ớt khá nhiều, anh đem muối cùng tiêu xanh, hạt dổi, mắc khén, tỏi và muối hạt rồi đóng lọ biếu người thân, bạn bè.

Món ớt muối lạ miệng được nhiều người hỏi mua. Thấy vậy, chị My nảy ý định bán hàng online, động viên chồng làm thêm để kiếm thu nhập.

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Bài đăng của anh Hùng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, kéo theo lượng đơn đặt mua ớt muối tăng đột biến.

Ban đầu, lượng nguyên liệu chỉ vài kilôgam. Anh Hùng tranh thủ buổi tối sơ chế, trộn gia vị, muối ớt rồi đóng lọ. Nhưng khách đặt ngày càng đông, có hôm anh phải xử lý tới 20-30kg ớt tươi.

“Ngày đi làm, tối về muối ớt, đóng hộp, dù có vợ phụ nhưng nói thật là rất mệt. Tôi lên mạng kêu gọi khách đừng mua hàng của vợ nhưng đơn lại càng nhiều hơn”, anh Hùng kể.

Có khách đặt hàng chục, thậm chí cả trăm lọ khiến anh không khỏi choáng váng. Lời than thở vốn để mong khách giảm đặt hàng lại vô tình khiến câu chuyện của hai vợ chồng được nhiều người chú ý.

Chồng gọi thợ đến phụ, vợ giới hạn đơn hàng

Không nỡ từ chối khách, chị My tiếp tục mua nguyên liệu để chồng làm hàng. Anh Hùng vẫn đi làm nhôm kính ban ngày, tối về muối ớt; chị My đảm nhận việc đóng lọ, chốt đơn và gửi hàng.

Những ngày qua, lượng hàng cần đóng gói quá lớn, chị My phải “cầu cứu” chồng huy động cả anh em trong tổ thợ nhôm kính về phụ giúp.

“Ớt tôi muối, huy động thợ qua phụ thì tiền công thợ mình trả, tiền bán hàng vợ lấy, không biết sau này có được vợ trả cho đồng công nào không”, anh Hùng hài hước chia sẻ.

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Anh Hùng phải huy động cả đội thợ nhôm kính về phụ giúp đóng gói ớt muối.

Chị My cho biết, bản thân cũng bất ngờ khi lượng khách tăng đột biến. Hai vợ chồng mải lo chuẩn bị nguyên liệu, đóng hàng nên chưa kịp thống kê số đơn đã bán hay doanh thu, lợi nhuận.

“Thương chồng ngày làm 8 tiếng vất vả, vợ buôn bán online phụ thêm, ai ngờ chồng chuyển từ ngày làm 8 tiếng sang làm 16 tiếng”, chị My cho hay.

Trước tình trạng đơn hàng vượt khả năng đáp ứng, chị My thông báo mỗi ngày chỉ nhận khoảng 30-50 đơn để bảo đảm sức khỏe và chất lượng sản phẩm. Nguồn nguyên liệu, nhân lực hiện chưa đủ để mở rộng sản lượng.

Dù liên tục than vất vả, anh Hùng vẫn duy trì công việc nhôm kính và tranh thủ thời gian phụ vợ. Từ vài kilôgam ớt ban đầu, việc bán hàng nhỏ lẻ bất ngờ trở nên bận rộn hơn.

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