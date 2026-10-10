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Huế cần di dời hơn 2.060 hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

Ngọc Văn

TPO - TP. Huế xác định hơn 2.060 hộ dân tại 48 điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn cần di dời; dự kiến bố trí, ổn định dân cư cho hơn 980 hộ gia đình với tổng kinh phí khoảng 1.140 tỷ đồng.

Thông tin từ Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở NN&MT TP. Huế) ngày 10/10 cho biết, đến nay 40 xã, phường trên địa bàn đã rà soát, hoàn thiện phương án ứng phó với từng loại hình thiên tai năm 2026.

Đáng chú ý, qua rà soát, thành phố xác định hơn 2.060 hộ dân tại 48 điểm có nguy cơ cao cần di dời khi xảy ra lũ quét, sạt lở. Với thực trạng đó, trong giai đoạn 2026-2035, TP. Huế dự kiến bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư cho hơn 980 hộ tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, sạt núi, lũ quét.

Trong đó, 783 hộ được bố trí tập trung, các hộ còn lại thực hiện theo hình thức xen ghép hoặc ổn định tại chỗ. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 1.140 tỷ đồng.

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TP. Huế xác định hơn 2.060 hộ dân tại 48 điểm có nguy cơ cao cần di dời khi xảy ra lũ quét, sạt lở.

Trong số 40 xã, phường tại TP. Huế, Khe Tre là địa bàn miền núi hiểm trở, nhiều khu dân cư nằm ven sông, suối, dưới các sườn đồi dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất đá, lũ quét khi mưa lớn kéo dài.

Các điểm có nguy cơ cao gồm ven sông Tả Trạch qua thôn Hương Lộc, Thượng Lộ, khu vực suối Le Nô, các khu dân cư thuộc thôn Thượng Lộ, Hương Lộc, Hương Phú và đèo La Hy.

Nhằm khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025, bảo đảm an toàn giao thông và đi lại của người dân, Sở Xây dựng TP. Huế đang triển khai các dự án hạ tầng giao thông, cầu cống tại xã Khe Tre với tổng kinh phí 11 tỷ đồng.

Trong đó, cầu Le Nô và cầu Đa Phú mỗi công trình được đầu tư 4 tỷ đồng; tuyến đường Thanh An - Phú Mậu có kinh phí 3 tỷ đồng.

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#TP. Huế #xã Khe Tre #nguy cơ sạt lở #lũ quét #thiên tai năm 2025 #đầu tư hạ tầng giao thông #cầu Le Nô #cầu Đa Phú #đường Thanh An - Phú Mậu

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