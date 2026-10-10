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Ngày đầu phân luồng nhiều tuyến đường làm Metro số 2 ở TPHCM

Khoa Nam

TPO - Trong ngày đầu nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TP.HCM bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, nhiều tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào 8h30 sáng hôm nay (10/10), đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Bến Thành) chính thức được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa.

Nhờ lực lượng CSGT, thanh niên xung phong và đơn vị thi công túc trực từ sớm để hướng dẫn, dòng xe di chuyển tại đây khá trật tự, do đó không có ùn tắc nghiêm trọng xảy ra.

"Do mới những ngày đầu nên tôi không tránh khỏi bỡ ngỡ. Khoảng một tuần đến 10 ngày nữa người dân mới quen đường", anh Thanh, ngụ phường Bến Thành chia sẻ.

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Đường Nguyễn Thị Minh Khai ở phường Bến Thành gắn biển báo hiệu mới. Dải phân cách cũng đã được tháo dỡ. Ảnh: Khoa Nam.

Trong khi đó, tại đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai), phương án tổ chức lưu thông một chiều hướng từ Nguyễn Du về Nguyễn Thị Minh Khai và cấm rẽ phải vào Nguyễn Thị Minh Khai, khiến không ít người ngỡ ngàng. Do đi theo thói quen cũ, nhiều người điều khiển xe máy vẫn rẽ phải, khiến giao thông qua khu vực có lúc gặp khó khăn.

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Lực lượng chức năng có mặt từ sớm để kịp thời điều tiết, hướng dẫn người tham gia giao thông. Ảnh: K.N
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Anh H.T.T (nhân viên IT) bất ngờ khi xe không thể rẽ phải khiến anh phải xuống xe giữa đường và đi bộ đến công ty gần đó. Ảnh: K.N

Có nhà ngay mặt tiền đường Cách Mạng Tháng Tám, anh Hoài Nhân cho biết dù việc rào chắn thi công dự án gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và buôn bán trong suốt 3 năm tới, anh vẫn hoàn toàn đồng thuận.

Theo anh Nhân, trước đó chủ đầu tư dự án metro và lãnh đạo khu phố đã đến tận nhà thông báo, đưa bản đồ hướng dẫn chi tiết. "Vì sự phát triển chung của đất nước, người dân chịu thiệt thòi một chút cũng là điều dễ hiểu", anh Nhân nói.

Ngã tư Bảy Hiền, khu vực giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ cũng được điều chỉnh tổ chức giao thông, để phục vụ thi công nhà ga ngầm ST7.

Theo phương án mới, phương tiện từ đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ, tuyệt đối không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám; xe từ Cách Mạng Tháng Tám bắt buộc phải rẽ phải vào Hoàng Văn Thụ. Hệ thống dây hướng dẫn và luồng di chuyển thay đổi khiến nhiều người khi đến đây tỏ ra lúng túng trong khung giờ đông đúc.

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Các hàng rào chắn phân luồng giao thông mới được lắp đặt tại ngã tư Bảy Hiền. Ảnh: K.N

Việc thi công dự án Metro số 2 khiến khu vực trung tâm và các cửa ngõ TP.HCM có nhiều công trường với phương án phân luồng diện rộng tại 3 nhà ga ngầm trọng điểm gồm Tao Đàn, Bảy Hiền và Nguyễn Hồng Đào.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR), nhìn nhận việc rào chắn các trục đường lớn sẽ tác động trực tiếp đến sinh hoạt và việc kinh doanh của người dân. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tinh thần đồng hành, chia sẻ và sự hy sinh lợi ích riêng của người dân thành phố để phối hợp bàn giao mặt bằng, chấp nhận rào chắn trước nhà, trường học.

“Tôi nghĩ sự chia sẻ, hy sinh của người dân trong công việc thực hiện dự án là động lực nhưng song song đó cũng là tạo thêm cho chúng tôi trách nhiệm lớn trong khi tham gia thực hiện dự án này”- ông Bằng nhấn mạnh.

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Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) đánh giá cao sự đồng thuận của người dân thành phố nhằm phục vụ cho việc thi công dự án Metro số 2. Ảnh: Khoa Nam

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài 11,3 km, gồm 10 nhà ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depot. Hiện tại, thành phố đã phê duyệt thiết kế và đang đồng loạt thi công 5 nhà ga trên tuyến gồm ST04, ST05 (Lê Thị Riêng), ST06 (Phạm Văn Hai), ST09 (Bà Quẹo) và ST10 (Phạm Văn Bạch).

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Sơ đồ phân luồng giao thông tại các tuyến đường phục vụ dự án thi công Metro số 2. Ảnh: MAURA

Đặc biệt, hai ga ngầm trọng điểm là ST02 (Công viên Tao Đàn) và ST07 (Ngã tư Bảy Hiền) đã được cấp phép thi công từ ngày 12/9 và chính thức rào chắn, phân luồng từ hôm nay, 10/10. Ban quản lý đặt mục tiêu đưa máy đào hầm TBM về Việt Nam vào tháng 6/2027 để khai hỏa những mét hầm đầu tiên vào quý 3/2027; đưa đoàn tàu đầu tiên về thử nghiệm trong năm 2028; hoàn thành kết cấu năm 2029 và về đích thương mại vào cuối năm 2030.

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#Metro số 2 #phân luồng #giao thông #TP.HCM #đường phố

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