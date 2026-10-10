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Xã hội

Đường phố trung tâm Đồng Nai ngập nặng do triều cường

Văn Quân

TPO - Dù lượng mưa trên địa bàn TP. Đồng Nai đã giảm, triều cường dâng cao vẫn khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm ngập cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

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Từ chiều 10/10, ảnh hưởng từ triều cường, nước trên sông Đồng Nai dâng cao khiến nhiều tuyến đường như Nguyễn Văn Trị, phường Trấn Biên bị ngập khoảng nửa bánh xe máy.
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Tại các khu vực thấp trũng bị ảnh hưởng như khu dân cư Tân Mai, phường Tam Hiệp, khu dân cư Phước Tân, Tân Triều ngập sâu ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân.
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Theo anh Vũ Văn Lý, ngụ phường Trấn Biên, anh sinh sống ở đây nhiều năm nay nhưng năm nay mới chứng kiến tình trạng triều cường nước dâng cao đến vậy. Tuyến đường bị ngập cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của gia đình anh.
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Nhiều người dân cho biết rất hiếm khi thấy tuyến đường Nguyễn Văn Trị ngập như hôm nay.
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Triều cường lên nhanh, nước không lối thoát, người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.
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Người dân bì bõm lưu thông qua tuyến đường trung tâm Đồng Nai để trở về nhà.

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Đồng Nai dự báo tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao ở mức báo động 3 trong các ngày 10-12/10 (mùng 1-3 tháng 9 Âm lịch); sau đó ở mức báo động 2 trong các ngày 13-14.10 (mùng 4-5 tháng 9 Âm lịch), sau đó hạ thấp dần. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 6-9h và 17-20h trong ngày.

Công ty Thủy điện Trị An thông báo tính đến 18h ngày 10/10, lưu lượng nước về hồ Trị An đang đạt 1.440m3/s, cao trình mực nước hồ đạt hơn 61,3m, tổng lưu lượng xả về hạ du là 1.526m3/s, mực nước hạ du đạt 6,9m.

Theo Công ty Thủy điện Trị An lúc 8h ngày 11/10 sẽ giảm lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa xuống còn 586m3/s, tổng lưu lượng nước xuống hạ du giảm xuống còn từ 1.046m3/s đến 1.386m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

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#Đồng Nai #Trấn Biên #Biên Hòa #Triều Cường #xả lũ #Trảng Dài #Phước Tân

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