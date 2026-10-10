Đường phố trung tâm Đồng Nai ngập nặng do triều cường

Theo Đài khí tượng thủy văn TP Đồng Nai dự báo tại trạm Biên Hòa (hạ lưu sông Đồng Nai), mực nước đỉnh triều cao ở mức báo động 3 trong các ngày 10-12/10 (mùng 1-3 tháng 9 Âm lịch); sau đó ở mức báo động 2 trong các ngày 13-14.10 (mùng 4-5 tháng 9 Âm lịch), sau đó hạ thấp dần. Thời gian xuất hiện đỉnh triều vào lúc 6-9h và 17-20h trong ngày.

Công ty Thủy điện Trị An thông báo tính đến 18h ngày 10/10, lưu lượng nước về hồ Trị An đang đạt 1.440m3/s, cao trình mực nước hồ đạt hơn 61,3m, tổng lưu lượng xả về hạ du là 1.526m3/s, mực nước hạ du đạt 6,9m.

Theo Công ty Thủy điện Trị An lúc 8h ngày 11/10 sẽ giảm lượng nước xả qua đập tràn điều tiết hồ chứa xuống còn 586m3/s, tổng lưu lượng nước xuống hạ du giảm xuống còn từ 1.046m3/s đến 1.386m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.