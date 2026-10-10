Bầu trời Hà Nội bừng sáng trong màn pháo hoa đẹp như tranh

TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.