Bầu trời Hà Nội bừng sáng trong màn pháo hoa đẹp như tranh

TPO - Hà Nội đồng loạt khai hỏa các màn pháo hoa rực rỡ tại ba hồ lớn thu hút hàng vạn người dân Thủ đô vào tối 10/10.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trên thảm đỏ.
TPO - Chiều 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Bình, xã Hiệp Phước, TPHCM ngập sâu, có nơi người dân phải dùng thuyền đi lại. Nước tràn vào nhà, xe máy chật vật vượt dòng nước, việc sinh hoạt và đi lại bị ảnh hưởng.
TPO - Các thành viên giám khảo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.
TPO - Trước giờ diễn ra chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức hoàn tất các khâu chuẩn bị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh hệ thống điện dự phòng, hơn 100 tình nguyện viên được huy động phục vụ phân luồng, soát vé và hỗ trợ khán giả.
TPO - Trước đêm Chung khảo, dàn hoa khôi, á khôi bày tỏ sự tự tin nhưng cũng không kém phần áp lực khi bước vào đêm thi quan trọng. 53 thí sinh sẽ cũng trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
TPO - Sáng 10/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội.
TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào 21h ngày 10/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ba trận địa được bố trí tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán.
TPO - Chiều ngày 9/10, trận động đất mạnh 7,7 và 6,6 độ, cùng hàng loạt dư chấn làm rung chuyển miền nam Panama, kéo sập các tòa nhà gần tâm chấn và người dân ở thủ đô hoảng loạn sơ tán.
TPO - Nhiều phụ huynh tự hào khi chứng kiến con trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. “Con chững chạc, tự tin hơn. Gia đình phấn khởi, tự hào. Tôi thấy mình sáng suốt khi tin tưởng cuộc thi, để con có những trải nghiệm tốt”, một phụ huynh chia sẻ.
TPO - Hầm xuyên núi Đại Huệ có 2 ống hầm độc lập dài gần 500m, là điểm nhấn trên tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu đang sử dụng các máy khoan robot, thiết bị hiện đại cùng nhiều mũi thi công với cả trăm người.
TPO - Một trận lốc xoáy dữ dội quét qua thành phố Marsala và các khu vực lân cận trên đảo Sicily, Italy vào ngày 9/10, khiến hàng loạt ô tô bị lật, nhà cửa và trường học hư hại, ít nhất hai người bị thương.
TPO - Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, nhiều công trình, địa danh biểu tượng và các tuyến phố tại Hà Nội được trang hoàng rực rỡ sắc cờ đỏ sao vàng, pa-nô, băng rôn và hoa tươi.
TPO - Để loại bỏ mỡ nội tạng hiệu quả và bền vững, cần tuân thủ 5 nguyên tắc vàng dựa trên dinh dưỡng, vận động và lối sống khoa học.