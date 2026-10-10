Dàn giám khảo quyền lực 'cân não' chấm Hoa hậu Việt Nam 2026

Mỗi mùa trăng đi qua, những món quà rồi sẽ được mở, những sân khấu rồi sẽ khép lại. Nhưng điều còn ở lại có lẽ là những khoảnh khắc gia đình sum vầy, khi trẻ được vui chơi bên ông bà, cha mẹ, thưởng thức nghệ thuật và thêm vào hành trang tuổi thơ một ký ức đẹp về mùa Trung thu.