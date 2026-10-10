Dàn giám khảo quyền lực 'cân não' chấm Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Các thành viên giám khảo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.
TPO - Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam cùng đi qua hành trình dài của Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tối 10/10, trên sân khấu chung khảo, khán giả được chứng kiến mỗi thí sinh đã trưởng thành sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án vận hành, bảo đảm nguồn điện và ứng phó với thời tiết cực đoan cho đêm chung khảo diễn ra ngoài trời tại Hải Phòng tối 10/10.
TPO - Chiều 10/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã kiểm tra công tác tổ chức Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn của tỉnh Khánh Hòa thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách về tham dự. Lễ hội là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.
TPO - Đây là chủ đề được các nhà chuyên môn mổ xẻ, thảo luận sôi nổi tại tọa đàm “Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chiều 9/10.
TPO - Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, buông lỏng quản lý, làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục và lợi ích văn hóa quốc gia.
TPO - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều Cục trưởng, Phó Cục trưởng.
TPO - Đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với một số hình ảnh, chất liệu văn hóa và âm nhạc gắn với Hải Phòng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp địa phương qua đêm diễn.
TPO - Gần 80 bức ảnh tại triển lãm "Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 ghi lại những cột mốc, thành tựu của Hà Nội trong hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Triển lãm diễn ra từ 7-12/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau đó được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.
TPO - Trước vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện trực tiếp ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung.
TPO - Từng được giới quan sát và các nhà cái xếp vào nhóm ứng viên sáng giá, nữ tác giả Trung Quốc Tàn Tuyết cuối cùng không chạm tay tới Nobel Văn học 2026. Giải thưởng năm nay thuộc về Anne Carson, nhà văn Canada nổi tiếng với cách làm mới những chất liệu từ thần thoại và văn học Hy Lạp cổ điển.
TPO - Trong khi di tích Quốc Tử Giám ở TP. Huế được đầu tư trùng tu, tôn tạo, nhằm đánh thức một không gian văn hóa từng một thời vang bóng, thì ngay sát bên vẫn tồn tại những dãy nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, chực chờ sập đổ, tạo “góc tối” nằm cạnh điểm di sản đang được hồi sinh.
Mỗi mùa trăng đi qua, những món quà rồi sẽ được mở, những sân khấu rồi sẽ khép lại. Nhưng điều còn ở lại có lẽ là những khoảnh khắc gia đình sum vầy, khi trẻ được vui chơi bên ông bà, cha mẹ, thưởng thức nghệ thuật và thêm vào hành trang tuổi thơ một ký ức đẹp về mùa Trung thu.
TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.
TPO - Cầu đi bộ hình dải lụa kết hợp hệ thống chiếu sáng tạo nên cảnh quan độc đáo cho hồ Hoàn Kiếm về đêm.