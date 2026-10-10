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Hàng nghìn người về dự Lễ hội Katê của người Chăm

Phùng Quang

TPO - Lễ hội Katê năm 2026 của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn của tỉnh Khánh Hòa thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách về tham dự. Lễ hội là dịp tôn vinh, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, tín ngưỡng truyền thống đặc sắc của đồng bào Chăm.

Sáng 10/10 (nhằm ngày 1/7 theo lịch Chăm), tại Di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa), Lễ hội Katê năm 2026 khai mạc, thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách đến tham dự.

Tại buổi lễ, các thành viên Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện nghi thức rước y trang lên tháp Pô Klong Garai, tiến hành nghi lễ dâng cúng thần linh, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, quốc thái dân an.

Sau phần lễ, người dân và du khách được thưởng thức những điệu múa Chăm duyên dáng cùng màn hòa tấu mã la rộn ràng do các nghệ nhân người Raglai biểu diễn.

Lễ hội Katê là một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu, có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Đây là dịp để cộng đồng tưởng nhớ các vị thần linh, các bậc tiền nhân, bày tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên, đồng thời cầu mong cuộc sống bình an, no ấm.

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Đồng bào Chăm lên tháp dự lễ.
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Các tiết mục văn nghệ được biểu diễn tại lễ hội.

Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội được cộng đồng trân trọng gìn giữ và trao truyền. Trong không gian linh thiêng của các đền, tháp, những nghi lễ và phong tục truyền thống không chỉ gắn kết gia đình, dòng họ và cộng đồng mà còn nuôi dưỡng niềm tự hào, nâng cao ý thức bảo tồn di sản của cha ông. Những giá trị này góp phần tạo nên bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào Chăm, đồng thời làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa của Khánh Hòa và Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội tại tháp Pô Klong Garai, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí cũng được tổ chức như các nghi lễ cúng của nhân dân, hội thi viết chữ Chăm với chủ đề Sáng nét chữ - Giữ hồn Chăm, các trò chơi dân gian gồm đội lu nước, nhảy bao bố, kéo co và chương trình biểu diễn văn nghệ phục vụ người dân, du khách.

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Hàng chục nghìn người dân, du khách về tham dự lễ hội.

Lễ hội Katê năm 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10. Đây là lễ hội truyền thống lớn của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, được tổ chức hằng năm vào đầu tháng 7 theo lịch Chăm.

Ngày 9/10, người dân các thôn Hữu Đức, Tân Đức, Thành Đức (xã Phước Hữu, tỉnh Khánh Hòa) tổ chức lễ rước y trang nữ thần Pô Inư Nưgar. Đoàn rước đón y trang từ đồng bào Raglai ở xã Phước Hà về đền thờ tại thôn Hữu Đức.

Sáng 10/10, Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn và Ban Phong tục đồng loạt tổ chức các nghi lễ truyền thống tại ba địa điểm: tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê (thôn Hậu Sanh, xã Phước Hữu) và đền Pô Inư Nưgar (thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu).

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Đồng bào Chăm mang các đồ cúng lên tháp thực hiện nghi lễ.

Các nghi lễ chính tại đền, tháp gồm rước y trang, mở cửa tháp, tắm tượng thần, mặc y trang cho thần và đại lễ. Việc thực hành nghi lễ do các chức sắc, chức việc tôn giáo cùng những người đảm nhiệm vai trò trong tín ngưỡng dân gian như cả sư, tu sĩ, thầy kéo đàn Kadhar, bà bóng Muk Pajâu và ông từ Camưnei thực hiện. Sau phần lễ tại các đền, tháp, lễ hội tiếp tục diễn ra tại đền thờ thần làng và các gia đình, dòng tộc đến hết ngày 11/10.

Tháp Pô Klong Garai là công trình kiến trúc tôn giáo của người Chăm, nơi thờ vua Pô Klong Garai, vị vua được cộng đồng tôn kính và gắn với tín ngưỡng thờ thần Shiva.

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#Khánh Hòa #Lễ hội Katê #Đồng bào Chăm #Tháp Poklong Garai

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