Đương kim hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời trên thảm đỏ chung khảo

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trên thảm đỏ.
TPO - Có mặt trên thảm đỏ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi chia sẻ sự choáng ngợp với sân khấu đêm thi được dựng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Hai người đẹp tin tưởng 53 thí sinh sẽ mang tới cho khán giả những màn trình diễn ấn tượng, mãn nhãn.
TPO - Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án vận hành, bảo đảm nguồn điện và ứng phó với thời tiết cực đoan cho đêm chung khảo diễn ra ngoài trời tại Hải Phòng tối 10/10.
TPO - Các thành viên giám khảo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.
TPO - Trước giờ diễn ra chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức hoàn tất các khâu chuẩn bị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh hệ thống điện dự phòng, hơn 100 tình nguyện viên được huy động phục vụ phân luồng, soát vé và hỗ trợ khán giả.
TPO - Trước đêm Chung khảo, dàn hoa khôi, á khôi bày tỏ sự tự tin nhưng cũng không kém phần áp lực khi bước vào đêm thi quan trọng. 53 thí sinh sẽ cũng trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.
TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.
TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.
TPO - Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được tôn lên nhờ đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp. Với diện mạo lộng lẫy nhất, các cô gái tự tin bước vào đêm chung khảo toàn quốc 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Thí sinh Bùi Mai Linh trình diễn bộ váy dạ hội do mẹ và bác may tại đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Bộ váy gửi gắm niềm tin và tiếp thêm động lực để Mai Linh tỏa sáng ngay trên sân khấu quê hương.
TPO - Nhiều phụ huynh tự hào khi chứng kiến con trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. “Con chững chạc, tự tin hơn. Gia đình phấn khởi, tự hào. Tôi thấy mình sáng suốt khi tin tưởng cuộc thi, để con có những trải nghiệm tốt”, một phụ huynh chia sẻ.
TPO - Trước vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện Ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung. Giám khảo Lê Thiện Viễn nhận xét nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam đối đáp thông minh, sở hữu vẻ đẹp hiếm có, đặc biệt là làn da không tì vết.
TP - Trước đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tất cả 53 thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, có buổi kéo dài đến 2h sáng. Cùng với việc hoàn thiện kỹ năng trình diễn, các cô gái cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận quyết định của Ban giám khảo.