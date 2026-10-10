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Hoa hậu

Đương kim hoa hậu Hà Trúc Linh rạng ngời trên thảm đỏ chung khảo

Duy Nam - Dương Triều - Trọng Tài - Như Ý

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương gây bất ngờ khi xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Cô hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi trên thảm đỏ.

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Tối 10/10, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 xuất hiện lộng lẫy trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng.
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Hoa hậu Hà Trúc Linh diện váy đuôi cá, đính kết cầu kỳ trên thảm đỏ. Cô và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có màn đồng diễn cùng 53 thí sinh trong đêm Chung khảo.
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Á hậu Châu Anh, Vân Nhi rạng rỡ trên thảm đỏ. Họ choáng ngợp với sân khấu hoành tráng, lộng lẫy của đêm Chung khảo.
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Á hậu Châu Anh khoe vai trần quyến rũ trong bộ váy cúp ngực tông màu trắng.
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Á hậu Vân Nhi diện váy tông màu hồng pastel ngọt ngào. Cô bày tỏ sự tự hào khi vòng Chung khảo và Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tổ chức tại TP Hải Phòng.
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Người đẹp Đinh Hoàng Linh Đan, Phạm Thùy Dương khoe sắc cùng đạo diễn catwalk Ngọc Anh Nana trên thảm đỏ.
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Hoa hậu Mai Phương gây chú ý khi bất ngờ xuất hiện trên thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời.
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Hoa hậu Việt Nam 2002 gây bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41.
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Hoa hậu Mai Phương hội ngộ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trên thảm đỏ. Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi năm nay.
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Đỗ Mỹ Linh diện váy cúp ngực ngọt ngào, duyên dáng trên ghế nóng.
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Hoa hậu Mai Phương, Đỗ Mỹ Linh khoe sắc trên ghế giám khảo.
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Đạo diễn Mưa đỏ NSƯT Đặng Thái Huyền mặc áo dài cách điệu trên thảm đỏ.
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Các giám khảo nam xuất hiện lịch lãm trên thảm đỏ trong trang phục tông màu đen - trắng.
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MC Trần Ngọc, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, đạo diễn Lê Thiện Viễn sẵn sàng cho đêm chung khảo.

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trực tiếp “chấm” thí sinh trong màn phỏng vấn 1-1 Ảnh: Trọng Tài

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