Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Ít giờ bước vào đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh vẫn ráo riết tập luyện tại Hải Phòng. Các buổi rèn kỹ năng trình diễn, tập hát, múa và ráp đội hình nối tiếp nhau, đưa những bài học ở nhà chung vào phần thể hiện trên sân khấu. Đêm thi ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng là cột mốc quan trọng để các cô gái cạnh tranh cơ hội vào vòng chung kết.

Hơn một tháng, thí sinh được hướng dẫn từ dáng đi, cách đứng, ngồi đến giao tiếp và phong thái trước công chúng. Việc duy trì nề nếp sinh hoạt, chăm sóc bản thân và làm việc cùng tập thể cũng giúp nhiều cô gái chững chạc. Xen giữa lịch đào tạo là những chuyến đi tìm hiểu văn hóa địa phương, tham gia hoạt động cộng đồng, trong đó có hành trình thiện nguyện tại Lai Châu và trải nghiệm ở Tuyên Quang.

Những hoạt động gắn với bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến của cuộc thi. Trước khi thí sinh bước ra sân khấu chung khảo, vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc tạo thêm cơ hội để giám khảo trực tiếp trò chuyện, tìm hiểu suy nghĩ và nhận diện sự trưởng thành của từng người.

'Thí sinh đồng đều nhất các mùa'

Với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, phỏng vấn kín là một trong những phần thi giúp giám khảo tiếp cận thí sinh gần nhất. Khi các cô gái để mặt mộc và trao đổi trực tiếp, giám khảo có điều kiện quan sát diện mạo, đồng thời hiểu rõ hơn về con người phía sau phần trình diễn.

“Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay rất đồng đều, phải nói là đồng đều nhất trong tất cả năm mà tôi từng chấm”, cô nhận xét.

Đỗ Mỹ Linh cho biết nhiều thí sinh trả lời trôi chảy, mang đến những thông tin khiến cô bất ngờ. Cuộc trò chuyện giúp giám khảo có thêm căn cứ nhìn nhận khả năng diễn đạt, cách suy nghĩ và trải nghiệm riêng của từng cô gái, bên cạnh ấn tượng ban đầu về nhan sắc.

Giám khảo Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh năm nay có chất lượng đồng đều nhất Hoa hậu Việt Nam 2026.

Chất lượng thí sinh đặt ra yêu cầu khán giả phải lựa chọn kỹ lưỡng và không dễ dàng. Theo Đỗ Mỹ Linh, cuộc thi bước sang mùa giải thứ 20 với kinh nghiệm tổ chức và chấm thi được tích lũy qua nhiều năm. Cô nhận định quy trình đánh giá được thực hiện chuyên nghiệp, tỉ mỉ, cẩn trọng và khắt khe.

“Tôi tôn trọng ý kiến của tất cả giám khảo. Mỗi giám khảo sẽ chấm độc lập, sau đó ban giám khảo cùng nhau họp và đưa ra ý kiến chung”, Đỗ Mỹ Linh nói.

Cô xem khác biệt trong nhận xét là điều bình thường khi đánh giá sắc đẹp. Điều cần thiết là các thành viên cùng bám sát tiêu chí cuộc thi để đưa ra đánh giá chính xác nhất. Sự thống nhất được hình thành qua quá trình trao đổi giữa những góc nhìn độc lập.

'Khó khăn khi phải chia tay các thí sinh'

Nếu Đỗ Mỹ Linh nhấn mạnh sự cẩn trọng trong quy trình chấm thi, nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn nhận sức ép ở quyết định lựa chọn những người đi tiếp.

“Tôi thấy năm nay chấm thi không dễ dàng bởi mặt bằng chung của thí sinh tương đối đồng đều”, ông nói.

Qua tiếp xúc gần, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận thấy các cô gái có tư duy linh hoạt, tự tin và biết thể hiện quan điểm. Dù vẫn có thí sinh nổi bật hơn và một số người còn khoảng cách so với các bạn, chất lượng chung khiến việc cân nhắc từng trường hợp trở nên khó khăn.

Thí sinh sẵn sàng cho đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Như Ý.

Theo ông, với số lượng dự kiến khoảng 25 thí sinh vào chung kết, hơn một nửa trong số 53 cô gái phải dừng lại sau chung khảo. Khó khăn còn nằm ở tâm lý của người chấm, khi phải chia tay nhiều thí sinh đã cùng trải qua hành trình rèn luyện.

“Tôi tin chắc rằng mỗi giám khảo đều cảm thấy nuối tiếc”, nhà báo Lê Xuân Sơn chia sẻ.

Trưởng Ban cố vấn cũng đặt việc đánh giá thí sinh trong bối cảnh người trẻ đang hội nhập sâu rộng cùng đất nước. Cuộc thi có truyền thống như Hoa hậu Việt Nam cũng cần tiếp nhận những yếu tố mới, nhất là trong khâu chấm thi.

Góc nhìn này đặt thêm sự chú ý vào tư duy, bản lĩnh và khả năng thích ứng của thí sinh. Những cuộc đối thoại trực tiếp là dịp để các cô gái thể hiện mình qua cách lập luận và quan điểm cá nhân, làm rõ hơn yếu tố Trí tuệ trong hành trình dự thi.

'Nhìn thấy vẻ đẹp tự nhiên và sự quyết tâm'

Ở góc độ quan sát trực diện, đạo diễn Lê Thiện Viễn dành sự chú ý cho vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy sự khác nhau trong cách mỗi thí sinh bộc lộ mục tiêu. Có người thể hiện quyết tâm vào nhóm dẫn đầu, thậm chí hướng tới danh hiệu hoa hậu. Có thí sinh còn rụt rè, cần thêm sự khích lệ để tự tin trình bày suy nghĩ.

“Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa”, đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ.

Qua trao đổi, thí sinh có thể nhận ra ưu điểm và hạn chế của bản thân. Việc được lắng nghe, góp ý trước đêm thi cũng là cơ hội để các cô gái điều chỉnh cách thể hiện, bước lên sân khấu với tâm thế vững vàng hơn.

Ấn tượng của đạo diễn Lê Thiện Viễn còn đến từ buổi xem thí sinh tập đồng diễn. Những cô gái có vẻ hiền, ít nói trong giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ khi biểu diễn cùng nhau. Ông kỳ vọng sự chuyển biến ấy sẽ mang đến một đêm chung khảo sôi động, nơi thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình.

Toàn cảnh sân khấu Hoa hậu Việt Nam trước giờ G. Ảnh: Quốc Nam.

Từ trải nghiệm văn hóa đến ý thức cống hiến

Trong khi các giám khảo tìm hiểu diện mạo, tư duy và cá tính thí sinh, ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - chú ý đến những điều các cô gái tích lũy qua hành trình trải nghiệm.

Ông đặt câu hỏi về cảm nhận của thí sinh từ ngày đầu tham gia cuộc thi. Theo ông, phần lớn các cô gái nhắc đến những chuyến đi với sự hào hứng, đặc biệt khi được đến nhiều địa phương, tiếp xúc với văn hóa và con người ở từng vùng đất.

Điều ông ghi nhận là thí sinh đã có thêm hiểu biết về lịch sử, văn hóa, du lịch của những nơi mình đến. Các cô gái cũng nhận thức được khả năng chia sẻ những điều đã học sau khi rời cuộc thi.

“Sau này, khi các bạn bước ra khỏi cuộc thi thì có thể lan tỏa các giá trị tốt đẹp đó cho cộng đồng”, ông Bùi Minh Thành nói.

Từ trải nghiệm đến hiểu biết, mong muốn chia sẻ với cộng đồng, đại diện ban tổ chức mong muốn nhìn thấy sự kết nối giữa hai trụ cột Văn hóa và Cống hiến. Các chuyến đi mang đến chất liệu để thí sinh mở rộng nhận thức và suy nghĩ về trách nhiệm.

Ông Bùi Minh Thành bất ngờ khi gặp trực tiếp các cô gái ở vòng chấm mặt mộc. Dù có những buổi tập kéo dài đến 2h sáng và phải tuân thủ chế độ dinh dưỡng khắt khe, thí sinh vẫn giữ được sự tươi tắn, nhiệt huyết.

Vài tiếng trước đêm chung khảo, ông kỳ vọng chính các phần biểu diễn của thí sinh tạo điểm nhấn. “53 bạn thí sinh là 53 màu sắc khác nhau, mỗi bạn đều có một tài năng riêng, một nét đẹp riêng”, ông nhận xét.

Những thế mạnh ấy được ê-kíp nghệ thuật sắp xếp trong các tiết mục đồng diễn, để từng cô gái góp phần vào màn trình diễn chung.

Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Hải Phòng. Sau thời gian rèn luyện ở nhà chung và những cuộc trao đổi trực tiếp với giám khảo, 53 thí sinh bước vào đêm thi quyết định cơ hội đi tiếp, với phần thể hiện trên sân khấu và quá trình tham gia cuộc thi cùng được xem xét.