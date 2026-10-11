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Sức khỏe

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Huế hỗ trợ Cần Thơ ghép thận thành công hai ca trong ngày

Ngọc Văn

TPO - Chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Trung ương Huế giúp Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ ghép thận thành công cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối trong cùng một ngày.

Ngày 10/10, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, với sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ đội ngũ chuyên gia của bệnh viện, Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ đã thực hiện thành công hai ca ghép thận từ người hiến sống. Sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, tiếp tục được theo dõi sau phẫu thuật.

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Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ đã ghép thận thành công cho hai bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối từ hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, hai bệnh nhân được ghép thận đều mắc bệnh thận giai đoạn cuối, có thời gian điều trị kéo dài. Trong đó, bệnh nhân nam P.V.T. (31 tuổi, trú phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) đã điều trị bằng phương pháp thẩm phân phúc mạc suốt 4 năm, được cha ruột hiến thận. Bệnh nhân nữ L.T.T.B. (54 tuổi, trú xã Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) có 8 năm chạy thận nhân tạo, được chồng hiến thận.

Cả hai ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Thận hiến được lấy bằng phương pháp phẫu thuật nội soi xuyên phúc mạc. Sau ghép, thận được tưới máu tốt và có nước tiểu ngay trên bàn mổ. Đến nay, tình trạng sức khỏe của cả bốn người, gồm hai người hiến và hai người nhận thận, đều ổn định.

Đáng chú ý, kết quả này là bước tiếp theo trong chương trình chuyển giao kỹ thuật ghép thận giữa Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ, được triển khai từ tháng 9/2024. Trước đó, ngày 11/4/2026, với sự hỗ trợ trực tiếp của ê-kíp chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế, ca ghép thận đầu tiên đã được thực hiện thành công tại bệnh viện ở Cần Thơ.

Để chuẩn bị cho hai ca ghép vào ngày 8/10 vừa qua, hai bệnh viện đã tổ chức nhiều cuộc hội chẩn trực tuyến và trực tiếp, đánh giá toàn diện các cặp hiến - nhận, thống nhất phương án phẫu thuật, gây mê hồi sức và xử trí những tình huống có thể phát sinh. Các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật, giám sát chuyên môn và đào tạo thực hành tại chỗ.

Quá trình chuyển giao còn bao gồm đào tạo nhân lực, kiện toàn các ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức, nội thận, xét nghiệm và chăm sóc sau ghép; đồng thời chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế để bảo đảm an toàn cho người hiến, người nhận.

Việc thực hiện thành công hai ca ghép thận trong cùng một ngày cho thấy năng lực ghép thận tại Bệnh viện đa khoa TP. Cần Thơ từng bước được củng cố thông qua chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu.

Qua đó, người bệnh tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có thêm cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị này ngay tại địa phương, góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến và gánh nặng chi phí điều trị.

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#Bệnh viện Trung ương Huế #ghép thận #chuyển giao kỹ thuật #Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ #suy thận giai đoạn cuối

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