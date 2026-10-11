Người dân thấp thỏm lo ô nhiễm khi sống cạnh nhà máy luyện kim ở Tuyên Quang

TPO - Nhiều năm qua, người dân tại Tổ dân phố Tân Hải Thành và Tổ dân phố 2 (phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang) phản ánh tình trạng khói bụi, nguồn nước đổi màu, ruộng đồng bị bùn đất bồi lấp, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Người dân cho rằng, những vấn đề này có liên quan đến hoạt động của Nhà máy Hợp kim sắt tại Lô C2, Khu công nghiệp Long Bình An.