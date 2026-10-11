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Người dân thấp thỏm lo ô nhiễm khi sống cạnh nhà máy luyện kim ở Tuyên Quang

Phú Nguyễn

TPO - Nhiều năm qua, người dân tại Tổ dân phố Tân Hải Thành và Tổ dân phố 2 (phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang) phản ánh tình trạng khói bụi, nguồn nước đổi màu, ruộng đồng bị bùn đất bồi lấp, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Người dân cho rằng, những vấn đề này có liên quan đến hoạt động của Nhà máy Hợp kim sắt tại Lô C2, Khu công nghiệp Long Bình An.

Clip: Bên trong nhà máy luyện kim bị phản ánh ô nhiễm ở KCN Long Bình An, tỉnh Tuyên Quang, sáng ngày 7/10.
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Theo phản ánh của người dân, vào những thời điểm có sương hoặc gió, bụi từ khu vực nhà máy phát tán ra xung quanh, bám trên cây cối, mái nhà và các khu vực sản xuất. Bà Phạm Thị Lý (56 tuổi, người dân Tổ dân phố 2, phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang﻿) cho biết, gia đình có đất trồng ngô, lúa và một số loại cây khác. Khoảng 2-3 năm trở lại đây, việc sản xuất liên tục gặp khó khăn, nhiều diện tích cho năng suất thấp hoặc không thu hoạch được. Theo bà Lý, người dân phải bỏ chi phí mua giống, phân bón và công chăm sóc nhưng nhiều vụ mùa không đạt hiệu quả như trước.
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Không chỉ phản ánh bụi, người dân còn cho biết đất đá, bùn từ khu vực đồi núi phía trên theo dòng nước tràn xuống, bồi lấp ngòi và ruộng màu. Một số diện tích trồng ngô, lúa, keo, chanh được người dân cho rằng đã bị ảnh hưởng. Có những cây vẫn sinh trưởng nhưng kém phát triển.
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Một trong những vấn đề được người dân phản ánh nhiều nhất là nguồn nước tại các khe, suối chảy qua khu dân cư. Bà Phạm Thị Lý cho biết, có thời điểm, nước suối được người dân quan sát thấy có màu đen đậm, đặc biệt vào buổi sáng. Những biểu hiện bất thường về màu nước là vấn đề cần được cơ quan chuyên môn lấy mẫu, kiểm nghiệm để xác định chính xác chất lượng nguồn nước cũng như nguyên nhân.
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Tại Tổ dân phố Tân Hải Thành, bà Phạm Thị Vân (71 tuổi) cho biết, nguồn nước suối lâu nay là vấn đề khiến người dân lo ngại nhất. Theo bà Vân, cá đánh bắt dưới suối có mùi khét, mùi mà người dân địa phương liên tưởng đến chì hoặc quặng nên không dám sử dụng làm thực phẩm. Người dân cũng phản ánh tình trạng nước tại các giếng đào, giếng khoan trong khu vực có thời điểm chuyển sang màu đen xám hoặc vàng nhạt.
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Để có nước sử dụng trong sinh hoạt, một số hộ dân cho biết phải mua máy lọc nước và thường xuyên thay lõi lọc. Bà Vân cho rằng, đây trở thành khoản chi phí phát sinh đối với những gia đình phải sử dụng nước lọc trong thời gian dài. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước sinh hoạt và nguyên nhân khiến nước thay đổi màu cần được cơ quan chuyên môn lấy mẫu, phân tích để có kết luận chính xác.
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Theo phản ánh của người dân, tình trạng khói bụi và nguồn nước bất thường kéo dài khoảng 3-4 năm gần đây, trong khi nhà máy đã hoạt động khoảng 10 năm. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Nguyễn Hồng Quân, Chủ tịch UBND phường Bình Thuận, cho biết khu vực đất tại Khu công nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý các Khu công nghiệp; chính quyền địa phương chỉ phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.
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Theo ông Quân, cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp liên ngành, trong đó có ngành nông nghiệp và môi trường, để kiểm tra, giám sát hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời thu thập các mẫu khí thải, nước thải phục vụ việc đánh giá. Tuy nhiên, đại diện chính quyền địa phương cho rằng việc kiểm tra, xác định nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng không thể chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường. “Việc kiểm tra phải có biên bản chuyên môn, lấy mẫu và sử dụng các thiết bị kỹ thuật phù hợp mới có thể đưa ra kết luận. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì rất khó xử lý”, ông Quân cho hay.

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#Ô nhiễm môi trường Tuyên Quang #Nhà máy hợp kim sắt MIMECO #Ô nhiễm nước và bụi #Báo cáo môi trường #Nguồn nước ô nhiễm

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