Người dân thấp thỏm lo ô nhiễm khi sống cạnh nhà máy luyện kim ở Tuyên Quang

TPO - Nhiều năm qua, người dân tại Tổ dân phố Tân Hải Thành và Tổ dân phố 2 (phường Bình Thuận, tỉnh Tuyên Quang) phản ánh tình trạng khói bụi, nguồn nước đổi màu, ruộng đồng bị bùn đất bồi lấp, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt. Người dân cho rằng, những vấn đề này có liên quan đến hoạt động của Nhà máy Hợp kim sắt tại Lô C2, Khu công nghiệp Long Bình An.
Cứ 5 hạt Robusta trên thế giới thì có 2 hạt từ Việt Nam, nhưng ít người biết mình đang uống cà phê Việt. Khi người tiêu dùng có thể nhận ra Robusta Việt ngay từ ngụm đầu tiên, đó mới là lúc thương hiệu thực sự được định hình.
TPO - Mái ấm Tâm An hiện là nơi che chở, cưu mang cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh éo le và những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đến nay, mái ấm đã hỗ trợ gần 300 phận đời yếu thế, giúp họ có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh.
TPO - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang- Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai cho dân. Với những trường hợp đủ điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3, bảo đảm công khai, minh bạch.
TPO - Hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), 53 phụ nữ thuộc diện quản lý tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội được tư vấn, khám sức khỏe.
TPO - Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra hàng loạt hạn chế, thiếu sót trong quản lý, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Nâm Nung.
TPO - Những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sụt sâu 1,6m trên các ngọn đồi ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa) đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu vực này.
TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.
TPO - Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tình trạng vi phạm liên quan đến biển quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài tập trung tại các xã, phường có đông người nước ngoài sinh sống.
TPO - Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan tới việc phát hiện nhiều sai phạm tại 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô.
TPO - Hai gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà lần này là ông Lê Văn Hỷ và ông Phạm Đức Hậu, đều là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
TPO - Liên quan vụ việc “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” mà Báo Tiền Phong phản ánh, UBND xã Sró giải trình rằng do lãnh đạo UBND xã “chủ quan, nể nang” (?), đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
TPO - Nhiều chợ dân sinh ở Nghệ An xuống cấp, tiểu thương phải tự bỏ tiền sửa chữa, gia cố. Trong khi đó, không ít khu chợ được đầu tư hàng tỷ đồng lại rơi vào cảnh đìu hiu, bỏ trống nhiều năm.
TPO - Một giao dịch mua bán đất trị giá 2,5 tỷ đồng tại Phú Thọ vừa được Công an xã Đoan Hùng kịp thời ngăn chặn. Kiểm tra bước đầu cho thấy giấy chứng nhận được sử dụng trong giao dịch có thông tin không phù hợp với người thực tế có quyền sử dụng thửa đất.
TPO - Trong cơn sốt, nhiều hộ trồng hoa tại Trung Thần (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) lao vào đầu tư lan đột biến. Có thời điểm người buôn lan đến hỏi mua suốt, thậm chí 12h đêm vẫn có người tìm đến. Giá lan liên tục được đẩy lên cao.
TPO - Đại diện UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển đất đá thải trên địa bàn hạn chế đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và đề xuất TP Quảng Ninh cắm biển hạn chế tốc độ, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chuyên dụng để đảm bảo ATGT cho khu vực dân cư.
TPO - Đã có hơn 10 tài xế sập bẫy chiêu trò khách tỏ ra gấp gáp trước cổng bệnh viện, mượn đỡ tiền "vào có việc một tí", lúc quay ra sẽ trả lại rồi chuồn luôn.