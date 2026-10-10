Thái Nguyên: Mái ấm cưu mang gần 300 trẻ bị bỏ rơi, mẹ bầu lỡ bước

TPO - Mái ấm Tâm An hiện là nơi che chở, cưu mang cho trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc có hoàn cảnh éo le và những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Đến nay, mái ấm đã hỗ trợ gần 300 phận đời yếu thế, giúp họ có thêm cơ hội vượt qua nghịch cảnh.

Nhiều năm qua, "Mái ấm Tâm An" tại phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) là nơi nương náu của nhiều phận đời yếu thế, "chông chênh".

Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng, đồng thời là một trong những thành viên nòng cốt của mái ấm, cho biết: "Mái ấm Tâm An" được thành lập từ năm 2011 với mong muốn hỗ trợ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình. Hiện nơi đây đang chăm sóc 10 trẻ em từ sơ sinh đến 2 tuổi và 1 sản phụ vừa sinh.

Khi chúng tôi đến thăm, những em bé đang được các “mẹ” và tình nguyện viên ân cần chăm sóc. Tiếng dỗ dành khe khẽ, cùng những cái ôm ấm áp khiến nơi đây trở nên bình yên.

Các em bé đang được chăm sóc tại mái ấm

Vừa bế bé Gấu 8 tháng tuổi, chị Bảo Châu vừa kể về hoàn cảnh của em. Theo đó, bố mẹ bé xảy ra mâu thuẫn trong hôn nhân nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm, đặc biệt khi mẹ bé có thai với người đàn ông khác. Bé Gấu chào đời, mẹ đưa con đến mái ấm, mong em có được môi trường chăm sóc an toàn hơn.

Nằm bên cạnh bé Gấu là bé Bi mới 7 tháng tuổi. Mẹ em mang thai ngoài ý muốn khi đang học lớp 10, nhưng đến tháng thứ 7 của thai kỳ mới phát hiện. Lo con gái phải dang dở việc học, gia đình lại khó khăn và e ngại những điều tiếng, ông bà ngoại đã gửi bé đến mái ấm nhờ hỗ trợ.

Không chỉ là nơi chăm sóc trẻ sơ sinh có hoàn cảnh đặc biệt, mái ấm Tâm An còn là điểm tựa cho những phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình hoặc rơi vào hoàn cảnh éo le. Chị N.T.H quê An Giang, đang tạm lánh tại mái ấm là một trong những trường hợp như vậy.

Chị H cho biết, sau khi chia tay chồng cũ, chị quen và nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác. Hai người sống chung một thời gian, chị mang thai. Tuy nhiên, mâu thuẫn tình cảm khiến chị phải chia tay khi thai kỳ đã bước sang tháng thứ 8.

Chị Vũ Dương Bảo Châu, Phó Bí thư Đoàn phường Phan Đình Phùng đến thăm các bé tại mái ấm

Mang thai ở giai đoạn cuối, không dám đối diện với gia đình, cũng chẳng còn nơi nào để nương tựa, chị H rơi vào cảnh bế tắc. Tháng 8/2026, chị tìm đến mái ấm Tâm An để nhờ giúp đỡ khi đang mang thai tháng thứ tám. Tại đây, chị được đón nhận, chăm sóc và hỗ trợ trong những ngày cuối thai kỳ. Sau hơn một tháng, chị sinh con an toàn. Hiện em bé đã gần một tháng tuổi.

Mong sự chung tay của cộng đồng

Chị Vũ Dương Bảo Châu cho biết, tại "Mái ấm Tâm An" các thai phụ được hỗ trợ chỗ ở, vật dụng sinh hoạt và tư vấn tâm lý. Những em bé được chăm sóc trong môi trường an toàn, có bỉm, sữa đồng thời được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Từ khi thành lập đến nay, mái ấm đã nâng đỡ, hỗ trợ gần 300 trường hợp, phần lớn là trẻ sơ sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Sau một thời chăm sóc, mái ấm sẽ liên hệ với các gia đình, làm công tác tư tưởng, giúp các con đoàn tụ với gia đình. Với các mẹ, mái ấm sẽ hỗ trợ đào tạo nghề, tìm việc làm để có thể tự mưu sinh.

Hiện nay, phần lớn kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng các mẹ và bé đều dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng và nhà hảo tâm. “Chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của cộng đồng để các con có điều kiện phát triển tốt hơn, những người mẹ có thêm cơ hội vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, chị Bảo Châu bày tỏ.

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