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Thế giới

Trung Quốc: Sếp tặng nhân viên xe hơi BMW để đi làm đỡ vất vả

Minh Hạnh

TPO - Một nữ chủ nhà hàng tại Trung Quốc đã gây xôn xao mạng xã hội khi tặng những chiếc xe BMW mới toanh cho các nhân viên có thành tích xuất sắc, với lý do là bà không đành lòng nhìn họ phải đi làm bằng xe điện trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

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Bà Ma Yanli (phải) tặng xe BMW mới cho nhân viên. (Ảnh: Douyin)

Theo SCMP, nữ đại gia nói trên là bà Ma Yanli - chủ một chuỗi nhà hàng lẩu bò tại Jiaozuo (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc).

Để gây bất ngờ cho các nhân viên, bà Ma đã thanh toán toàn bộ chi phí để mua những chiếc xe này - mỗi chiếc trị giá 300.000 nhân dân tệ - trước khi đưa các nhân viên đến showroom nhận xe.

"Tôi vô cùng phấn khích! Trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến điều này”, Li Jie - một trong những nhân viên may mắn - chia sẻ. "Trên đường đến showroom, sếp Ma chỉ nói rằng bà ấy sẽ tặng tôi một món đồ chơi' lớn”.

Ngay trong ngày hôm đó, một chiếc BMW màu trắng hoàn toàn mới đã được đăng ký đứng tên Li, và cô không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Bà Ma cũng không yêu cầu Li ký kết bất kỳ thỏa thuận ràng buộc nào để đổi lấy món quà này.

Bà Ma cho biết ý tưởng tặng xe BMW cho nhân viên đã nảy sinh từ mùa đông năm ngoái.

Giống như hầu hết các đồng nghiệp khác, Li thường đi làm bằng xe máy điện. Một buổi sáng sớm, bà Ma nhìn thấy Li đến nhà hàng với khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh. Đôi tai cô tím tái và đôi tay thì cứng đờ.

Chứng kiến ​​cảnh tượng đó, bà Ma cảm thấy rất thương Li - người đã gắn bó với nhà hàng suốt 8 năm qua.

"Tôi tự nhủ: Mình có thể ngồi trong xe hơi, tận hưởng sự ấm áp và tiện nghi khi di chuyển, vậy tại sao cô ấy lại không thể?”, bà Ma chia sẻ.

"Tôi đã đạt được thành công trong sự nghiệp, nhưng sự thịnh vượng của công ty là nhờ vào nỗ lực chung của tất cả nhân viên. Vì vậy, tôi muốn nhân viên của mình cũng được hưởng thành quả từ sự thành công đó”, bà Ma - người đã có hai thập kỷ hoạt động trong ngành dịch vụ ăn uống - nói thêm.

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Bà Ma là người nổi tiếng hào phóng với nhân viên. (Ảnh: Weibo)

Ngoài Li, một nhân viên khác tên là Liu Yingying cũng được tặng một chiếc BMW màu xám.

"Sếp nói với tôi rằng: Em làm việc rất chăm chỉ và có thành tích xuất sắc. Em xứng đáng nhận được chiếc xe này”, Liu chia sẻ với truyền thông.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Ma thể hiện sự hào phóng đối với nhân viên của mình. Vào các dịp lễ hội truyền thống của Trung Quốc, bà thường tặng nhân viên các nhu yếu phẩm cùng những khoản tiền thưởng.

Tại Trung Quốc, việc những ông chủ tặng quà hoặc trả lương hậu hĩnh cho nhân viên thường thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ông Cui Peijun - Chủ tịch Công ty Cần cẩu Henan Kuangsha - được mệnh danh là "ông chủ thích phát tiền nhất" nhờ sự hào phóng đối với người lao động. Trước dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, ông đã trao tổng cộng 180 triệu nhân dân tệ tiền thưởng cho nhân viên, con số này chiếm tới 2/3 lợi nhuận của công ty trong năm trước đó.

Vào mỗi dịp Quốc tế Phụ nữ, ông Cui sẽ tặng 800 nhân dân tệ cho mỗi nhân viên nữ trong tổng số 2.000 nhân viên nữ của công ty.

Hằng năm, cứ đến tháng 8, những công nhân xuất thân từ vùng nông thôn lại được ông hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ - khoản tiền được gọi là "trợ cấp thu hoạch" - để họ có kinh phí thuê máy gặt phục vụ mùa vụ của gia đình.

SCMP

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#Trung Quốc #xe hơi BMW #nhân viên xuất sắc #tặng quà nhân viên

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