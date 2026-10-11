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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Zelensky

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ukraine thay thế Tổng thống Volodymyr Zelensky và chỉ trích gay gắt các cuộc tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông công bố thỏa thuận cung cấp dầu diesel với Nga - một quyết định vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ ông Zelensky.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một cuộc gặp tại Nhà Trắng. (Ảnh: Reuters)

"Tôi cho rằng họ cần một nhà lãnh đạo mới, người có khả năng đạt được thỏa thuận. Lẽ ra ông ấy đã có thể thực hiện nhiều thỏa thuận rồi, nhưng vì lý do nào đó mà ông ấy chẳng bao giờ làm vậy”, ông Trump phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng hôm 10/10. "Tôi nghĩ đã đến lúc Ukraine cần một vị tổng thống mới”.

Trước đó, Tổng thống Zelensky đã lên án mạnh mẽ thỏa thuận năng lượng của Tổng thống Mỹ Trump với Tổng thống Nga Putin. Thỏa thuận này sẽ cho phép Mỹ dỡ bỏ lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga, và Nga sẽ xuất khẩu một lượng lớn dầu để giúp giá xăng dầu thế giới “hạ nhiệt”.

Ông Trump đạt được thỏa thuận trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt đang trở thành gánh nặng chính trị đối với đảng Cộng hòa của ông trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng tới.

"Hôm nay, Nga đã 'cảm ơn' Mỹ về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel bằng cách thả 5 quả bom lượn xuống Zaporizhzhia”, ông Zelensky phát biểu sau một cuộc tấn công của Nga vào thành phố này hôm 10/10.

Thành phố Zaporizhzhia thường xuyên là mục tiêu bị Nga oanh tạc, với cường độ các cuộc tấn công gia tăng trong vài tháng gần đây.

Yêu cầu Ukraine dừng tấn công cơ sở năng lượng

Quyết định của ông Trump về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel của Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào các nhà máy lọc dầu của Nga - hành động mà ông cho là đã đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao. Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẽ chỉ dừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga nếu Nga dừng tấn công lưới điện của Ukraine.

"Tôi đã nói với ông ấy: 'Hãy làm những gì ông muốn. Nhưng đừng tấn công các nhà máy lọc dầu. Còn rất nhiều mục tiêu khác. Đừng tấn công nhà máy lọc dầu’. Thế mà ông ấy vẫn cứ tấn công”, ông Trump nói về ông Zelensky. "Tốt hơn hết là ông ấy phải dừng lại ngay”.

Thỏa thuận năng lượng Nga - Mỹ được ông Trump công bố trong lúc đang diễn ra các cuộc gặp tại Miami giữa các quan chức Ukraine, châu Âu và các nhà đàm phán Mỹ, nhằm xây dựng một đề xuất chung để chấm dứt cuộc chiến.

Phía ông Zelensky cho biết động thái này đã khiến Kiev bất ngờ.

Hãng tin Interfax của Ukraine dẫn lời trợ lý tổng thống Dmytro Lytvyn cho biết, phái đoàn Ukraine đã lên đường trở về nước vào ngày 10/10.

Cùng ngày, hãng thông tấn Nga Tass đưa tin, các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner có thể sẽ đến thăm Mátxcơva trong vòng hai tuần tới.

Reuters

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#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky #thỏa thuận Nga - Mỹ #dầu diesel #nhà máy lọc dầu Nga

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