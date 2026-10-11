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Pháp luật

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Phó Tổng giám đốc Cadisun kháng cáo vụ gây thiệt hại ngân sách Nhà nước 405 tỷ đồng

Hoàng An

TPO - Sau khi bị tuyên án sơ thẩm 4 năm tù với cáo buộc góp phần gây thất thoát 405 tỷ đồng ngân sách Nhà nước, bị cáo Nguyễn Minh Thành (cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun) có đơn kháng cáo xin Tòa cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 10/10, TAND TP Hà Nội vừa nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Minh Thành (SN 1966, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Cadisun). Trong đơn kháng cáo, ông Thành đã nêu các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, khắc phục hết hậu quả trong vụ án, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng…

Trước đó, cuối tháng 8/2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Lương Hòa (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun) mức án 5 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng tội, Nguyễn Minh Thành lĩnh 4 năm tù; các bị cáo Nguyễn Thị Thêm (Giám đốc Tài chính, vợ bị cáo Thành) lĩnh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đặng Thị Thu Hương (Kế toán trưởng) lĩnh 3 năm tù; Nguyễn Thị Minh (Kế toán tổng hợp) lĩnh 30 tháng tù; Lê Thị Thành Hải (Trưởng nhóm Kế toán doanh thu công nợ) nhận 28 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

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Ông Phạm Lương Hòa (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cadisun) được xem là chủ mưu, chỉ đạo.

Bản án xác định, Công ty Cadisun có trụ sở tại phường Khương Đình, Hà Nội, ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kinh doanh dây điện, cáp điện. Công ty có 3 nhà máy, 6 chi nhánh ở các tỉnh, thành phố và đều hạch toán phụ thuộc. Vốn điều lệ 708 tỷ đồng (gồm 72 cổ đông, riêng gia đình bị cáo Hòa sở hữu 90,81% vốn điều lệ).

Trong thời gian từ năm 2020 - 2023, Phạm Lương Hòa bị cáo buộc đưa ra chủ trương, tổ chức bán hàng không xuất hóa đơn đối với một phần hàng hóa tiêu thụ ra ngoài sổ sách kế toán để phục vụ chi tiêu nội bộ.

Công ty đã sử dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp Lemon3-ERP, với 2 phân vùng dữ liệu độc lập gồm: Phân vùng quản trị nội bộ, ghi nhận đầy đủ toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của công ty; phân vùng kế toán tài chính, báo cáo thuế, chỉ hạch toán những giao dịch mua bán có hóa đơn hợp pháp để phục vụ việc lập báo cáo tài chính và kê khai thuế với cơ quan thuế.

Để thực hiện chủ trương trên, Phạm Lương Hòa chỉ đạo Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Thị Thêm, Đặng Thị Thu Hương, Lê Thị Thanh Hải, Nguyễn Thị Minh, triển khai thực hiện trong toàn bộ hệ thống công ty và các chi nhánh trực thuộc.

Cáo buộc cho rằng, các bị cáo đã không kê khai nộp thuế số tiền chênh lệch hơn 1.377 tỷ đồng. Giám định viên Thuế thành phố Hà Nội kết luận tổng số tiền mà Công ty Cadisun gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước từ năm 2020 - 2023 là hơn 405 tỷ đồng.

Trong vụ án, HĐXX xác định bị cáo Phạm Lương Hòa giữ vai trò chính, là người đưa ra chủ trương, chính sách lập 2 hệ thống sổ sách kế toán nên phải chịu mức án cao nhất.

Bị cáo Thành và vợ là bị cáo Thêm đóng vai trò giúp sức thực hiện hành vi phạm tội.

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#Cadisun #Phó tổng giám đốc Cadisun #Vi phạm kế toàn #Phạm Lương Hòa #Nguyễn Minh Thành

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