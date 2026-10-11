Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công an Cà Mau cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhằm vào sinh viên, người nội trợ

Tân Lộc

TPO - Công an tỉnh Cà Mau vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn phạm tội kinh doanh “quyền lợi hình thành trong tương lai”, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, thời gian qua, trên cả nước đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc liên quan đến các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp (yêu cầu người trước giới thiệu người sau để hưởng “hoa hồng”). Các đối tượng đánh vào nhu cầu huy động tiền nhàn rỗi, hứa hẹn sinh lợi nhanh, lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái phép, rửa tiền…

Khi huy động được số tiền lớn, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu có thể nhanh chóng bỏ trốn, để lại những “tay em” hoặc “chi nhánh nhỏ” đứng ra thương lượng giải quyết, làm mọi người hoang mang, bức xúc, gây mất an ninh trật tự.

gemini-generated-image-kxg43nkxg43nkxg4.png
Công an Cà Mau cảnh báo thủ đoạn lừa đảo núp bóng đầu tư, kinh doanh đa cấp. Hình minh hoạ AI.

Đáng chú ý, nhóm đối tượng bị nhắm đến thường là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, nội trợ, người cao tuổi và người dân ở khu vực nông thôn thiếu kinh nghiệm, hạn chế kiến thức về pháp luật.

Một trong những thủ đoạn được các đối tượng sử dụng là kinh doanh hoặc mua bán các loại “quyền ưu tiên”, “quyền thành viên” trong hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, phiếu hoặc quyền được khuyến mãi, thẻ tích điểm, thẻ thành viên, thẻ khám chữa bệnh, thẻ nghỉ dưỡng và mã giảm giá.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn chào mời người dân tham gia mô hình kinh doanh quyền khai thác, cho thuê tài sản, bất động sản nghỉ dưỡng dưới nhiều hình thức, như: sở hữu theo tỷ lệ (fractional ownership), căn hộ văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel), căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort villa), nhà ở kết hợp khách sạn (homotel)...

Các lời quảng bá thường gắn với những dự án tại khu vực du lịch, hứa hẹn khả năng khai thác cho thuê và sinh lời hấp dẫn.

Tuy nhiên, theo cơ quan công an, không loại trừ trường hợp các đối tượng tự dựng lên dự án không có thật nhằm kêu gọi đầu tư trái phép, chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Ngoài ra, các đối tượng còn kêu gọi góp vốn đầu tư vào những dự án kinh doanh dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, du lịch; mời chào mua cổ phần, cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết, nhất là những doanh nghiệp mới thành lập.

Để tạo lòng tin, các đối tượng có thể sử dụng hợp đồng hợp tác đầu tư mang tính chất giả cách, quảng bá thương hiệu, đánh bóng tên tuổi doanh nghiệp nhằm tạo giá trị ảo cho cổ phần. Một số hình thức đầu tư khác như quyền chọn “nhị phân”, và phái sinh tiền điện tử.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo người dân cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi giao dịch; người dân nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện các dấu hiệu nghi vấn, tích cực tham gia phòng ngừa, ngăn chặn và tố giác tội phạm.

Xem thêm

#lừa đảo #đa cấp #đầu tư trái phép #kinh doanh gian lận #Cà Mau #tội phạm

Cùng chuyên mục

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

TPO - Ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

TPO - Ngày 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe tải nặng khó đạt tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên một số đoạn tuyến cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, không đo tốc độ tối thiểu trong giai đoạn khảo sát, đánh giá về khả năng vận hành của phương tiện trên các đoạn đường dốc tuyến đường cao tốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe