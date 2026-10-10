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EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế

Bình Giang

TPO - Liên minh châu Âu (EU) vừa quyết định đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia không hợp tác về thuế. Điều này thể hiện sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong thời gian qua.

Ngày 10/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm của Việt Nam trước quyết định của EU, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng hoan nghênh bước đi này.

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Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Mofa.

Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, quyết định của EU là sự ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam thời gian qua trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi trên thực tế nhằm xây dựng môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi, minh bạch, ổn định, phù hợp với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

“Việt Nam sẵn sàng tiếp tục trao đổi, hợp tác với các đối tác quốc tế, trong đó có EU, trên tinh thần xây dựng, bình đẳng và cùng có lợi, nhằm thúc đẩy minh bạch thuế, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh quốc tế công bằng, thuận lợi và bền vững”, bà Phạm Thu Hằng nói.

Ngày 9/10, Hội đồng EU thông báo quyết định đưa Panama và Việt Nam ra khỏi danh sách các khu vực tài phán không hợp tác về thuế của EU.

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#Thuế #EU #Quan hệ Việt Nam - EU #EU đưa Việt Nam ra khỏi danh sách #Hợp tác về thuế

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