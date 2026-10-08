Khối ngoại bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp

TPO - Phiên giao dịch ngày 8/10, khối ngoại bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp, với tổng giá trị lũy kế hơn 11.400 tỷ đồng, tương đương hơn 436 triệu USD.

VN-Index có thời điểm giảm hơn 17 điểm và đóng cửa sát 1.739 điểm, mất hơn 14 điểm so với phiên trước. Sắc đỏ lan rộng, đặc biệt tại các nhóm ngân hàng, bất động sản, xây dựng - vật liệu và dịch vụ tài chính.

Một số mã chứng khoán như SSI, VND, VCI, VIX giảm trên 2%. Ở nhóm bất động sản, nhiều cổ phiếu cũng chịu sức ép, KOS, DRH giảm sàn. GEX, TIG, DXS, HHS, VHM... giảm trên 3%.

Tuy nhiên, thị trường không rơi vào trạng thái giảm đồng loạt. Dòng tiền vẫn tìm đến một số nhóm riêng lẻ, trong đó cổ phiếu dầu khí, nguyên vật liệu, phân bón và hóa chất ghi nhận nhiều mã tăng mạnh. Một số cổ phiếu như KSV, HGM, BKC tăng hết biên độ, trong khi MSR, GVR, DCM cũng đi lên đáng kể.

Trong bức tranh phân hóa đó, SHB lại gây chú ý khi giảm hết biên độ 6,94%, xuống 10.050 đồng/cổ phiếu. Hơn 44,4 triệu cổ phiếu được sang tay, đưa mã này vào nhóm có thanh khoản cao trên thị trường.

Cổ phiếu SHB liên tục điều chỉnh.

Mức giá hiện tại đưa SHB về sát mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Từ vùng khoảng 18.000 đồng hồi tháng 10/2025, thị giá cổ phiếu này đã giảm đáng kể. Riêng so với mức 12.600 đồng hồi giữa tháng 7, SHB đã mất khoảng 20%.

Đà giảm diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu này vừa trải qua một năm tăng vốn mạnh. Hồi tháng 4, SHB hoàn tất phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho 13 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 16.850 đồng/cổ phiếu, thu về 3.370 tỷ đồng.

Phiên hôm nay đánh dấu phiên thứ 12 liên tiếp nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, với tổng giá trị lũy kế hơn 11.400 tỷ đồng, tương đương hơn 436 triệu USD.

Riêng phiên này, khối ngoại bán ròng khoảng 451 tỷ đồng trên HoSE. Giá trị bán tập trung ở TCB gần 153 tỷ đồng, HDB gần 118 tỷ đồng và PNJ khoảng 116 tỷ đồng.

Tính trên toàn thị trường, khối ngoại bán ròng khoảng 448 tỷ đồng trong phiên 8/10, trong đó riêng HoSE là 446 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng tiếp tục nằm trong tâm điểm bán ra, với TCB và HDB dẫn đầu.

SHB lại nằm ở chiều ngược lại khi được khối ngoại mua ròng hơn 24 tỷ đồng trong phiên. STB cũng được mua ròng gần 56 tỷ đồng.