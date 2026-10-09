Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Sau Savan 1, T&T Group tiếp tục đầu tư điện gió Savan 2 gần 500 MW tại Lào

PV

Sau khi đưa giai đoạn 1 dự án Nhà máy điện gió Savan 1 công suất 300 MW vào vận hành và chuẩn bị khởi công xây dựng giai đoạn 2 (công suất 195 MW), T&T Group tiếp tục phát triển dự án điện gió Savan 2 tại Lào với quy mô 495 MW, tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD. Theo kế hoạch, dự án sẽ vận hành thương mại và cung cấp điện về Việt Nam vào cuối năm 2028, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

1tvriguhek8hjrwh9bncnmll0tm9ziuj8.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T (bên trái) và ông Phan Văn Sơn, Giám đốc Công ty Đầu tư và thương mại Vinacom trao biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển Dự án điện gió Savan 2. Ảnh: Dương Giang


Dự kiến vận hành dự án Savan 2 vào cuối năm 2028

Ngày 8/10, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức CHDCND Lào của Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Tập đoàn T&T Group và Công ty Đầu tư và Thương mại Vinacom đã trao biên bản thỏa thuận hợp tác (MOU) phát triển, đầu tư và vận hành Dự án điện gió Savan 2.

Theo đó, Nhà máy điện gió Savan 2 được nghiên cứu triển khai tại huyện Nong, tỉnh Savannakhet, với công suất 495 MW và tổng mức đầu tư 768 triệu USD, dự kiến vận hành thương mại (COD) chậm nhất ngày 31/12/2028. Dự án có nền tảng thuận lợi về chính sách trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào. Trong thỏa thuận và kế hoạch hợp tác giữa hai Chính phủ năm 2026, hai bên đã đưa Savan 2 của T&T Group vào nhóm dự án được tạo điều kiện triển khai xây dựng và vận hành thương mại phù hợp với pháp luật mỗi nước.

Thỏa thuận liên Chính phủ cũng xác định chủ trương tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư thúc đẩy các dự án điện tại Lào bán điện về Việt Nam; phối hợp nghiên cứu đường dây kết nối, xác định công suất và triển khai các dự án đủ điều kiện xuất khẩu điện sang Việt Nam đến năm 2030.

Trong khi đó, Chính phủ Việt Nam đã định hướng tăng cường nhập khẩu điện từ Lào và mở rộng liên kết hệ thống điện với các nước trong khu vực. Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, đến năm 2030, quy mô điện nhập khẩu dự kiến đạt khoảng 9.360 -12.100 MW, trong đó chủ trương tăng tối đa khả năng nhập khẩu từ Lào theo Hiệp định giữa hai Chính phủ. Cùng với 2 giai đoạn của dự án Savan 1 (tổng công suất 495 MW), khi điện gió Savan 2 đi vào vận hành, sẽ bổ sung thêm một nguồn điện tái tạo quy mô lớn với gần 1 GW cho hệ thống, đồng thời giúp đa dạng hóa cơ cấu nguồn điện và qua đó củng cố an ninh năng lượng quốc gia, góp phần phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới.

img-1720.jpg
Nhà máy điện gió Savan 1 với công suất 495 MW là dự án năng lượng tái tạo đầu tiên của T&T Group trên đất bạn Lào. Ảnh: Anh Chiến

Ngoài ý nghĩa đối với hệ thống điện, quá trình triển khai Savan 2 còn thúc đẩy hoạt động xây dựng, vận tải, dịch vụ và giao thương tại các địa phương dọc hành lang Việt Nam - Lào, nhất là khu vực Savannakhet của Lào và các tỉnh Bắc Trung Bộ của Việt Nam có kết nối qua cửa khẩu Lao Bảo. Qua đó, dự án góp phần ổn định đời sống người dân, củng cố điều kiện kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự tại khu vực biên giới.

“Bệ phóng” vững chắc từ Savan 1

Từ cuối tháng 12/2025, 48 tuabin thuộc giai đoạn 1 Nhà máy điện gió Savan 1 của T&T Group tại Savannakhet đã chính thức vận hành thương mại, với tổng công suất 300 MW. Mỗi năm, dự án cung cấp khoảng 0,9 tỷ kWh điện về Việt Nam.

img-1719.jpg
Cán bộ, kỹ sư thi công, lắp đặt tuabin tại Nhà máy điện gió Savan 1. Ảnh: Anh Chiến

Điểm đáng chú ý ở Savan 1 là tốc độ thực hiện, khi toàn bộ quá trình từ hoàn thiện thủ tục, xây dựng nhà máy, đầu tư hệ thống truyền tải đến kết nối lưới điện chỉ diễn ra trong khoảng 16 tháng. Đây được xem là tiến độ “thần tốc” đối với một dự án điện gió xuyên biên giới quy mô lớn.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết, T&T Group tổ chức thi công đồng thời nhà máy và hạ tầng truyền tải. Cùng với việc lắp dựng các tuabin, Tập đoàn và các nhà thầu còn mở đường phục vụ công trường, xây cầu để vận chuyển thiết bị siêu trường, siêu trọng và thi công tuyến đường dây 220 kV dài gần 70 km về Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo. Sau hơn 6 tháng thi công, tuyến đường dây truyền tải điện từ Savan 1 trên lãnh thổ Lào đã hoàn thành đấu nối với tuyến 220 kV phía Việt Nam. Việc Savan 2 có thể tận dụng hạ tầng truyền tải đã được đầu tư từ Savan 1 sẽ tạo thêm điều kiện thuận lợi để dự án rút ngắn thời gian triển khai và bám sát tiến độ đề ra.

anh-4-viec-dung-chung-ha-tang-truyen-tai-cua-savan-1-tao-them-thuan-loi-cho-qua-trinh-trien-khai-savan.png
Việc dùng chung hạ tầng truyền tải của Savan 1 tạo thêm thuận lợi cho quá trình triển khai Savan 2. Ảnh: Anh Chiến

Bên cạnh tiến độ thi công, khả năng thu xếp nguồn vốn cũng là một yếu tố quan trọng trong quá trình triển khai Savan 1. Ngay từ giai đoạn chuẩn bị, Công ty Điện gió Savan 1 đã ký thỏa thuận thu xếp vốn với Ngân hàng TMCP Quân đội (MB). Với vai trò ngân hàng đầu mối, MB cam kết thu xếp và phân bổ toàn bộ gói tài trợ cho giai đoạn 1, có tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD. Sau khi hoàn thành và vận hành thương mại, dự án tiếp tục chứng minh hiệu quả bằng dòng tiền thực tế, với khoảng 36,5 triệu USD doanh thu chỉ sau gần 7 tháng COD.

Việc một dự án điện gió xuyên biên giới hoàn thành trọn vẹn quá trình triển khai từ khâu thu xếp vốn đến vận hành và tạo doanh thu thực tế là cơ sở quan trọng để các tổ chức tín dụng đánh giá năng lực triển khai dự án của T&T Group. Đây cũng sẽ là lợi thế để tập đoàn này thu xếp nguồn lực tài chính cho Savan 2 thuận lợi nhất.

Từ 48 tuabin của Savan 1 đã phát điện tại Savannakhet đến Savan 2 công suất gần 500 MW đang hướng tới mốc COD cuối năm 2028, quy mô đầu tư điện gió của T&T Group tại Lào đang tiếp tục được mở rộng. Kinh nghiệm từ Savan 1 về thu xếp vốn, tổ chức thi công và đồng bộ hạ tầng truyền tải là cơ sở để kỳ vọng dự án Savan 2 về đích đúng tiến độ, qua đó bổ sung thêm nguồn điện cho Việt Nam và đóng góp thiết thực vào hợp tác kinh tế, năng lượng giữa hai nước Việt Nam - Lào.

#Dự án điện gió Savan 2 #T&T Group #Điện gió Lào #Hợp tác Việt Nam Lào #Nguồn năng lượng tái tạo

Cùng chuyên mục

SATRA mở rộng kết nối kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại

SATRA mở rộng kết nối kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại

Từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác chiến lược đến phát triển chuỗi giá trị xanh và số hóa, SATRA đang từng bước hoàn thiện nền tảng HUB thương mại thực phẩm – hàng tiêu dùng, hướng tới kết nối sản xuất, logistics, phân phối và tiêu dùng trong một hệ sinh thái thống nhất.

PV GAS hợp tác mở rộng nguồn cung và chuỗi giá trị khí

PV GAS hợp tác mở rộng nguồn cung và chuỗi giá trị khí

Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang nỗ lực thúc đẩy mở rộng nguồn cung khí trong và ngoài nước. Trong đó chú trọng thúc đẩy hợp tác mở rộng chuỗi giá trị khí và LNG, phát triển hạ tầng năng lượng và giải pháp năng lượng sạch,

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

TPO - Việt Nam lần đầu được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư sau khi Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-triển vọng ổn định.

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

TPO - Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, tiếp tục khởi công công trình mới và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường thu hút đầu tư, hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

TPO - Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tới hết năm nay (thay vì chỉ tạm dừng hoạt động 5 ngày như thông báo trước đó tại cửa hàng). Cơ quan quản lý cũng nhận được phản ánh của khách hàng việc khó bán lại sản phẩm kim cương đã mua tại Kimberly.

Lào Cai đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

Lào Cai đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

Sau 9 tháng, tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới đạt 28,8%. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân chung tối thiểu đạt 75%, đến cuối năm đạt ít nhất 95%, trong đó toàn bộ nguồn vốn kéo dài phải được giải ngân 100%.

Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt?

Khi lợi thế chi phí dần thu hẹp, đâu là dư địa cạnh tranh tiếp theo của doanh nghiệp Việt?

Trong nhiều thập kỷ, chi phí cạnh tranh, năng lực sản xuất và tốc độ thích ứng đã giúp doanh nghiệp Việt từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Khi nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới, những lợi thế ấy vẫn cần thiết nhưng chưa đủ để tạo ra khoảng cách dài hạn. Câu hỏi đang dịch chuyển từ khả năng “đáp ứng chuẩn” sang năng lực duy trì chất lượng một cách hệ thống và xa hơn, tạo ra những chuẩn mực có sức tham chiếu cho thị trường.

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Từ mở thẻ, mua sắm, đặt phòng đến vui chơi, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi khi lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam. Chuỗi chương trình hướng tới đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong các giao dịch hằng ngày.

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

TPO - Từ những chiếc thẻ vật lý đến thanh toán không chạm bằng điện thoại, đồng hồ thông minh và quét mã QR, phương thức giao dịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Thanh toán số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà ngày càng trở thành một phần trong đời sống thường nhật, kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dùng.

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

TPO - Từ internet, điện thoại di động đến mã QR, thanh toán số đang hiện diện ngày càng rộng trong đời sống kinh tế, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là bước phát triển mới của thị trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán theo hướng an toàn, thuận tiện và bao trùm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

TPO - Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhận định, việc chương trình Ngày Thẻ Việt Nam chuyển tên gọi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán, từ thẻ vật lý sang QR, thanh toán chạm, thiết bị di động và sinh trắc học.

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Trong nửa cuối tháng 9, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 33 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thủy sản, tiêu chuẩn chế biến và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Ở Khên Lền, mỗi khi cần gọi điện hoặc truy cập Internet, người dân vẫn phải tìm lên mỏm đất cao ở đầu xóm để dò những vạch sóng chập chờn. Để đưa kết nối về gần hơn với 14 hộ dân nơi đây, hàng tấn vật tư phải vượt qua những cung đường miền núi, công trường phải tự tạo nguồn điện và đội thi công phải tranh thủ từng ngày nắng trước khi những cơn mưa khiến đường lên trạm bị chia cắt.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe