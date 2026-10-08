Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

Việt Linh

TPO - Việt Nam lần đầu được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư sau khi Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-triển vọng ổn định.

Ngày 8/10, Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ triển vọng tích cực lên BBB- triển vọng ổn định. Đây là lần đầu Việt Nam được đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

tphcm.jpg
Lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư. Ảnh minh họa.

Quyết định này phản ánh đánh giá tích cực về nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I cho rằng tăng trưởng cao của Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì nhờ chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia vào tháng 4 và 5/2026, các cơ quan chức năng Việt Nam đã cung cấp thông tin về kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công và kết quả cải cách.

R&I đánh giá Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh, đồng thời ghi nhận các cải cách tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn. Những cải cách này được đánh giá sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam được duy trì ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi ngân sách và nợ công được dự báo tăng trong thời gian tới, R&I không lo ngại về tính bền vững của nợ.

Về kinh tế đối ngoại, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, dòng vốn FDI được duy trì và nợ nước ngoài tương đối thấp. Đây là những yếu tố hỗ trợ khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Tuy nhiên, R&I lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm như tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Việc lần đầu được R&I đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư là dấu mốc trong tiến trình cải thiện tín nhiệm quốc gia, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế, tăng niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm

#Xếp hạng tín nhiệm #Đầu tư #Việt Nam #bộ Tài chính #Vĩ mô #Kinh tế

Cùng chuyên mục

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

Hưng Yên hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao

TPO - Thời gian tới, tỉnh Hưng Yên sẽ đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xử lý các dự án chậm tiến độ, tiếp tục khởi công công trình mới và phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng cường thu hút đầu tư, hướng tới các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao.

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

Tiệm kim cương nổi tiếng Cần Thơ ngừng kinh doanh hết năm nay

TPO - Sở Công Thương Cần Thơ cho biết, Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kimberly Diamond đã làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh tới hết năm nay (thay vì chỉ tạm dừng hoạt động 5 ngày như thông báo trước đó tại cửa hàng). Cơ quan quản lý cũng nhận được phản ánh của khách hàng việc khó bán lại sản phẩm kim cương đã mua tại Kimberly.

Khối ngoại mua ròng khi SHB 'lao' về sát mệnh giá

Khối ngoại mua ròng khi SHB 'lao' về sát mệnh giá

TPO - Cổ phiếu SHB giảm sàn trong phiên giao dịch ngày 8/10, rơi xuống 10.050 đồng, nối dài đà giảm từ vùng 18.000 đồng hồi cuối năm 2025. Trong khi đó, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 12 liên tiếp, gây thêm áp lực lên nhóm ngân hàng.

Lào Cai đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

Lào Cai đặt mục tiêu giải ngân ít nhất 75% vốn chương trình mục tiêu quốc gia trong tháng 10

Sau 9 tháng, tỷ lệ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai mới đạt 28,8%. Tỉnh đặt mục tiêu đến hết tháng 10/2026, tỷ lệ giải ngân chung tối thiểu đạt 75%, đến cuối năm đạt ít nhất 95%, trong đó toàn bộ nguồn vốn kéo dài phải được giải ngân 100%.

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Từ học viên thành người 'truyền lửa': Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà phê

Làm quen với phương pháp Cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay anh Nguyễn Trọng Tường – Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp, Chương trình NESCAFÉ Plan tại Việt Nam – đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà phê tại Tây Nguyên.

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

Bùng nổ 'đại tiệc' Mega Sale Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026

TPO - Từ mở thẻ, mua sắm, đặt phòng đến vui chơi, người dùng có thể nhận nhiều ưu đãi khi lựa chọn thanh toán không dùng tiền mặt trong Chiến dịch Mega Sale 2026 của sự kiện Ngày Thanh toán số Việt Nam. Chuỗi chương trình hướng tới đưa thanh toán số trở thành lựa chọn quen thuộc trong các giao dịch hằng ngày.

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

Thanh toán số đang làm thay đổi hành vi tiêu dùng của người Việt

TPO - Từ những chiếc thẻ vật lý đến thanh toán không chạm bằng điện thoại, đồng hồ thông minh và quét mã QR, phương thức giao dịch của người Việt đang thay đổi nhanh chóng. Thanh toán số không còn chỉ là câu chuyện công nghệ mà ngày càng trở thành một phần trong đời sống thường nhật, kéo theo yêu cầu nâng cấp hạ tầng và bảo đảm an toàn cho người dùng.

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

'Thanh toán số đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của đời sống'

TPO - Từ internet, điện thoại di động đến mã QR, thanh toán số đang hiện diện ngày càng rộng trong đời sống kinh tế, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến chợ dân sinh, cửa hàng nhỏ lẻ. Theo ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đây là bước phát triển mới của thị trường, đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thanh toán theo hướng an toàn, thuận tiện và bao trùm.

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

Ngày Thanh toán số Việt Nam: Đưa công nghệ vào từng trải nghiệm tài chính

TPO - Bà Đoàn Hồng Nhung - Thành viên Ban Điều hành, Giám đốc Khối Bán lẻ, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - nhận định, việc chương trình Ngày Thẻ Việt Nam chuyển tên gọi thành Ngày Thanh toán số Việt Nam phản ánh bước chuyển của thị trường thanh toán, từ thẻ vật lý sang QR, thanh toán chạm, thiết bị di động và sinh trắc học.

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Xuất khẩu thanh long, chè, thủy sản trước loạt tiêu chuẩn mới

Trong nửa cuối tháng 9, các thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đưa ra 33 thông báo về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động, thực vật. Nhiều quy định liên quan trực tiếp đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm dịch thủy sản, tiêu chuẩn chế biến và phụ gia thức ăn chăn nuôi.

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Viettel xóa lõm sóng ở xóm núi Khền Lền chưa có điện

Ở Khên Lền, mỗi khi cần gọi điện hoặc truy cập Internet, người dân vẫn phải tìm lên mỏm đất cao ở đầu xóm để dò những vạch sóng chập chờn. Để đưa kết nối về gần hơn với 14 hộ dân nơi đây, hàng tấn vật tư phải vượt qua những cung đường miền núi, công trường phải tự tạo nguồn điện và đội thi công phải tranh thủ từng ngày nắng trước khi những cơn mưa khiến đường lên trạm bị chia cắt.

Hiểu đúng về nước ion kiềm để tối ưu công dụng trong cuộc sống

Hiểu đúng về nước ion kiềm để tối ưu công dụng trong cuộc sống

Mặc dù đã được kiểm chứng và công nhận rộng rãi, những lợi ích của nước ion kiềm với sức khỏe vẫn là một chủ đề người khen kẻ chê. Lý do phần lớn nằm ở việc bỏ qua bước tìm hiểu thông tin và sử dụng sai cách, dẫn đến hiệu quả không như mong đợi, thậm chí còn gây tác dụng ngược.

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

Petrolimex thay đổi nhận diện thương hiệu: Diện mạo mới cho hành trình mới

Trải qua dấu mốc hơn 70 năm, Petrolimex bước vào một hành trình phát triển “cùng tiến xa hơn” với việc tái định vị và triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu mới. Đây không đơn thuần là sự thay đổi về logo, màu sắc hay hình thức thể hiện, mà là bước chuyển nhằm phản ánh rõ hơn một Petrolimex đang đổi mới để thích ứng với những yêu cầu mới của thị trường, công nghệ và xu thế chuyển dịch năng lượng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe