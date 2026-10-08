R&I nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam

TPO - Việt Nam lần đầu được đưa vào nhóm xếp hạng đầu tư sau khi Rating and Investment Information (R&I) nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam lên BBB-triển vọng ổn định.

Ngày 8/10, Bộ Tài chính cho biết, tổ chức xếp hạng tín nhiệm R&I nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ của Việt Nam từ BB+ triển vọng tích cực lên BBB- triển vọng ổn định. Đây là lần đầu Việt Nam được đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư (Investment Grade).

Lần đầu tiên Việt Nam được đưa vào Nhóm xếp hạng Đầu tư. Ảnh minh họa.

Quyết định này phản ánh đánh giá tích cực về nền tảng tăng trưởng kinh tế, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

R&I cho rằng tăng trưởng cao của Việt Nam sẽ tiếp tục được duy trì nhờ chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất và đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Trong đợt đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc gia vào tháng 4 và 5/2026, các cơ quan chức năng Việt Nam đã cung cấp thông tin về kinh tế vĩ mô, tài khóa, nợ công và kết quả cải cách.

R&I đánh giá Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh, đồng thời ghi nhận các cải cách tập trung vào tinh gọn bộ máy nhà nước, thúc đẩy khu vực tư nhân, hoàn thiện thể chế và phát triển thị trường vốn. Những cải cách này được đánh giá sẽ góp phần củng cố tiềm năng tăng trưởng và khả năng chống chịu của nền kinh tế.

Về tài khóa, R&I nhận định tỷ lệ nợ công trên GDP của Việt Nam được duy trì ở mức tương đối thấp, tạo dư địa cho đầu tư phát triển. Dù bội chi ngân sách và nợ công được dự báo tăng trong thời gian tới, R&I không lo ngại về tính bền vững của nợ.

Về kinh tế đối ngoại, cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư, dòng vốn FDI được duy trì và nợ nước ngoài tương đối thấp. Đây là những yếu tố hỗ trợ khả năng chống chịu của Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài.

Tuy nhiên, R&I lưu ý một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm như tăng trưởng tín dụng, thanh khoản ngân hàng, cho vay bất động sản, khả năng bảo đảm vốn của hệ thống tài chính và mức dự trữ ngoại hối.

Việc lần đầu được R&I đưa vào nhóm xếp hạng Đầu tư là dấu mốc trong tiến trình cải thiện tín nhiệm quốc gia, góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên thị trường quốc tế, tăng niềm tin của nhà đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho huy động nguồn lực dài hạn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.