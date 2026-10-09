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Kinh tế

SATRA mở rộng kết nối kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại

P.V

Từ kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác chiến lược đến phát triển chuỗi giá trị xanh và số hóa, SATRA đang từng bước hoàn thiện nền tảng HUB thương mại thực phẩm – hàng tiêu dùng, hướng tới kết nối sản xuất, logistics, phân phối và tiêu dùng trong một hệ sinh thái thống nhất.

Mở rộng kết nối, tìm kiếm giá trị cộng hưởng

Vừa qua, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên (SATRA) đã tổ chức các cuộc gặp với các doanh nghiệp thuộc Top 20 The Future Brand 2026 và cộng đồng doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM (YBA).

Tại cuộc gặp với Top 20 The Future Brand 2026, SATRA khẳng định sẵn sàng trao đổi để đưa những sản phẩm Việt có chất lượng, tiềm năng vào hệ thống bán lẻ. Không gian hợp tác được mở rộng từ thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, mỹ phẩm đến năng lượng mặt trời và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Với cộng đồng doanh nhân trẻ TPHCM, SATRA đặt trọng tâm vào quan hệ hợp tác thực chất. Tổng Giám đốc SATRA Lâm Quốc Thanh cho biết Tổng Công ty mong muốn đồng hành với những đối tác có sản phẩm tốt, dịch vụ phù hợp và chiến lược dài hạn, cùng mở rộng thị trường, tạo giá trị bền vững.

SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Ảnh: SATRA
SATRA làm việc với các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Ảnh: SATRA

Nền tảng cho một HUB thương mại xanh, số hóa

Hiện, HUB thương mại mà SATRA hướng đến không đơn thuần là trung tâm mua sắm hay tập hợp các điểm bán. Đây là hệ sinh thái kết nối nguồn hàng, chế biến, lưu trữ, logistics, phân phối, dữ liệu thị trường và người tiêu dùng. Hiệu quả của HUB được tạo nên từ khả năng phối hợp giữa các mắt xích, thay vì chỉ dựa vào quy mô từng đơn vị.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, SATRA đã hiện diện tại nhiều công đoạn của chuỗi giá trị. Theo ông Lâm Quốc Thanh, nền tảng đó giúp SATRA hướng đến một HUB xanh, số hóa, kết nối sản xuất, logistics, phân phối và tiêu dùng.

Ở đầu nguồn, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên Hải (COFIDEC) có thế mạnh chế biến nông sản, thủy sản đông lạnh và kinh nghiệm tiếp cận thị trường xuất khẩu. Năng lực này góp phần nâng giá trị hàng hóa, chuẩn hóa sản phẩm, hỗ trợ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Dây chuyền sản xuất tại Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC). Ảnh: SATRA
Dây chuyền sản xuất tại Công ty Phát triển kinh tế Duyên Hải (COFIDEC). Ảnh: SATRA

Kế đến, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (VISSAN) giữ vai trò quan trọng trong ngành hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến. Kinh nghiệm sản xuất, khả năng tổ chức nguồn cung và thương hiệu được nhận diện rộng là cơ sở để hệ sinh thái duy trì nguồn hàng thiết yếu ổn định, an toàn, đa dạng.

Ở khâu trung chuyển, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền kết nối nguồn hàng từ nhiều địa phương với TPHCM và khu vực lân cận. Bên cạnh chức năng giao dịch, Chợ Bình Điền có tiềm năng trở thành đầu mối thông tin thị trường, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và logistics lạnh.

Tại đầu ra, hệ thống bán lẻ SATRA, bao gồm 4 siêu thị tự chọn Satramart và gần 140 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods trực tiếp cung cấp hàng hóa đến tay người tiêu dùng, đồng thời ghi nhận phản hồi thị trường, hỗ trợ nhà cung cấp hoàn thiện sản phẩm và thương hiệu.

SATRA kết nối các mắt xích bằng tiêu chuẩn, dữ liệu và năng lực thị trường.

Bồi đắp hệ sinh thái bằng liên kết chiến lược

Định hướng HUB của SATRA càng được củng cố bằng các chương trình hợp tác với doanh nghiệp công nghệ, đơn vị phát triển hạ tầng và cơ sở đào tạo. Hợp tác chiến lược với BECAMEX mở ra khả năng kết nối thế mạnh thương mại, dịch vụ, logistics của SATRA với hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị và hệ thống tiện ích của đối tác.

Ông Lâm Quốc Thanh nhận định năng lực thương mại, logistics của SATRA khi kết hợp với hạ tầng công nghiệp, đô thị và tiện ích của BECAMEX có thể tạo nên hệ sinh thái hiện đại, mở rộng không gian của HUB vượt ra ngoài hoạt động bán lẻ.

Các doanh nghiệp thuộc Top 20 The Future Brand 2026 chào hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA
Các doanh nghiệp thuộc Top 20 The Future Brand 2026 chào hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Trong lĩnh vực công nghệ, hợp tác với FPT tập trung nâng cao năng lực quản trị, tối ưu chuỗi cung ứng, mở rộng kênh phân phối và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kho vận, chợ đầu mối, bán lẻ. Đây là nền tảng để HUB vận hành dựa trên dữ liệu, tăng tính minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Ở trụ cột tri thức, SATRA hợp tác với Đại học Kinh tế TPHCM, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sài Gòn… trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ, giúp thương mại gắn chặt hơn với tri thức và nghiên cứu.

Cùng kiến tạo diện mạo HUB thương mại

Khi các nguồn lực được kết nối với năng lực chế biến, trung chuyển và phân phối sẵn có, HUB thương mại SATRA có thể mở rộng đầu ra cho sản phẩm Việt, góp phần nâng chuẩn hàng hóa, rút ngắn khoảng cách giữa sản xuất và thị trường, đồng thời tạo không gian thử nghiệm mô hình kinh doanh mới.

Nhân viên Trung tâm Phân phối SATRA đang hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục cần thiết để đăng ký, đưa hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA
Nhân viên Trung tâm Phân phối SATRA đang hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục cần thiết để đăng ký, đưa hàng vào hệ thống bán lẻ SATRA. Ảnh: SATRA

Những nền tảng ban đầu đã được định hình, từ chuỗi giá trị nội tại đến mạng lưới đối tác mở rộng. Tuy nhiên, diện mạo đầy đủ của HUB chỉ hiện rõ khi các cuộc gặp được chuyển hóa thành chương trình hợp tác, sản phẩm và giải pháp cụ thể. Trong hành trình đó, mỗi doanh nghiệp có thể trở thành một mắt xích mới, cùng SATRA kiến tạo hệ sinh thái thương mại hiện đại cho TPHCM.

#SATRA #hệ sinh thái thương mại #HUB thương mại #thực phẩm #logistics #số hóa #TPHCM

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