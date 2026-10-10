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Kinh tế

Xe hỏng giữa đường, đồng nghiệp ngất xỉu: Những shipper J&T Express đã làm gì để hơn 100 đơn hàng vẫn kịp đến tay khách?

P.V

Giữa những ngày đơn hàng dồn dập, một chiếc xe hỏng hay một sự cố bất ngờ có thể khiến cả tuyến giao bị ngắt quãng và hàng trăm đơn hàng dang dở. Khi ấy những shipper thường không mất nhiều thời gian để hỏi "ai sẽ làm?". Họ chỉ cần biết "mình có thể nhận thêm bao nhiêu?" để các đơn hàng sẽ được đến tay người nhận đúng lịch trình.

Một ngày giao hàng bình thường có thể bắt đầu bằng hàng chục, thậm chí hàng trăm địa chỉ trên bản đồ. Mỗi shipper có một tuyến riêng, một lịch trình riêng và những điểm giao phải hoàn thành trong ngày. Nhưng không phải ngày nào mọi thứ cũng diễn ra đúng kế hoạch. Một chiếc xe hỏng giữa ca hay một shipper bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe đều có thể khiến công việc giao hàng bị gián đoạn. Tại bưu cục J&T Express Trung Nguyên (Phú Thọ) và Quỳ Hợp 2 (Nghệ An), hai shipper Nguyễn Công Kiên và Nguyễn Thanh Sơn từng cùng đồng nghiệp giải quyết những tình huống như vậy.

Cùng đồng đội tiếp nối hành trình giao nhận

Cuối năm, lượng hàng tăng cao. Trên tuyến của một đồng nghiệp tại Trung Nguyên (Phú Thọ) hôm ấy vẫn còn hơn 100 đơn thì chiếc xe bất ngờ gặp sự cố.Thay vì để số hàng đó chờ đến hôm sau, các shipper trong bưu cục bắt đầu chia lại từng phần theo khu vực. Ai có tuyến gần thì nhận thêm tuyến đó, ai hoàn thành công việc sớm thì tiếp tục hỗ trợ.

Anh Nguyễn Công Kiên cũng nhận thêm một phần đơn sau khi hoàn thành tuyến của mình. Không ai có thể "gánh" toàn bộ hơn 100 đơn hàng, nhưng khi mỗi người nhận một phần, tuyến giao tưởng như bị đứt lại được tiếp nối. Hôm ấy, anh Kiên làm việc liên tục đến gần 21 giờ. Cùng với sự san sẻ của đồng nghiệp, hơn 100 đơn dang dở đã được anh em trong bưu cục hoàn thành trong ngày, không phát sinh trường hợp trễ hẹn.

Với anh Nguyễn Công Kiên, giao hàng đúng hẹn luôn là trách nhiệm được ưu tiên, ngay cả khi có phát sinh ngoài dự kiến. (Ảnh minh họa)
Với anh Nguyễn Công Kiên, giao hàng đúng hẹn luôn là trách nhiệm được ưu tiên, ngay cả khi có phát sinh ngoài dự kiến. (Ảnh minh họa)

Khi nhắc lại câu chuyện, anh Kiên không nói nhiều về số đơn, anh cho biết: "Điều khiến tôi vui nhất không phải là hoàn thành khối lượng công việc lớn, mà là tinh thần đoàn kết của anh em trong đội. Khi một người gặp khó khăn, mọi người sẵn sàng hỗ trợ để cùng hoàn thành nhiệm vụ".

41 độ C và một tuyến giao được chuyền lại

Ở bưu cục J&T Express Quỳ Hợp 2 (Nghệ An), câu chuyện diễn ra theo cách khác. Giữa ngày nắng nóng khoảng 41 độ, một đồng nghiệp của anh Nguyễn Thanh Sơn bất ngờ ngất xỉu trên đường giao hàng. Mọi người nhanh chóng đưa anh tới bệnh viện, không ai bảo ai, các shipper chủ động phân nhau phần hàng để đi giao.

Nguyễn Thanh Sơn làm việc với phương châm: đề cao trách nhiệm với công việc và tập thể, ngay cả trong những ngày giao hàng nhiều áp lực
Nguyễn Thanh Sơn làm việc với phương châm: đề cao trách nhiệm với công việc và tập thể, ngay cả trong những ngày giao hàng nhiều áp lực

Khoảng 50 đơn của ca sáng được chia lại. Anh Sơn nhận 20 đơn, hai đồng nghiệp khác mỗi người nhận khoảng 10 đơn sau khi hoàn thành tuyến của mình. Đến ca chiều, anh Sơn tiếp tục nhận thêm 25 đơn. Hôm đó, ngoài 135 đơn tuyến chính của mình, anh nhận hỗ trợ 45 đơn trên tuyến lạ cách bưu cục khoảng 15 km. Nhiều địa chỉ anh chưa từng giao, có nhà không có số cụ thể, có nơi phải dừng lại hỏi đường, có khách khó liên lạc vào giờ nghỉ trưa. Đến khoảng 21 giờ, anh giao thành công 40 đơn hỗ trợ. Năm đơn còn lại không thể hoàn tất do không liên lạc được với khách và đã trễ.

Một ngày kết thúc với 175 đơn hàng được xử lý nhưng điều khiến anh Sơn nhớ nhất lại là: lời cảm ơn của đồng nghiệp."Tối đó, dù về đến nhà đã thấm mệt sau một ngày dài, nhưng khi nghe đồng nghiệp cảm ơn, tôi thấy rất vui, mệt mỏi cũng vơi đi phần nào", anh Sơn chia sẻ.

Đằng sau một đơn hàng đến đúng hẹn

Giao hàng vốn là một công việc được đo bằng những con số rất rõ ràng: số đơn nhận, số đơn giao thành công, thời gian hoàn thành. Song có những ngày, để một đơn hàng đến được tay người nhận đúng kế hoạch, phía sau kiện hàng là cả một đội ngũ đồng lòng.

Với những shipper như anh Kiên và anh Sơn, những ngày ấy có thể dài hơn, mệt hơn và nhiều việc hơn bình thường. Nhưng sau cùng, họ mang về một thứ không thể đo bằng những con số, đó là cảm giác biết rằng khi mình cần, sẽ có người sẵn sàng hỗ trợ nhận lấy phần việc còn lại. Đó cũng là cách tinh thần đồng đội được hình thành trong môi trường giao nhận, không nằm ở những lời nói lớn lao, mà ở cách mọi người chia sẻ trách nhiệm và cùng giải quyết các tình huống phát sinh.

Sự phối hợp giữa các shipper J&amp;T Express góp phần giữ cho mỗi hành trình giao nhận đúng tiến độ.
Sự phối hợp giữa các shipper J&T Express góp phần giữ cho mỗi hành trình giao nhận đúng tiến độ.

Tại J&T Express, những câu chuyện như của Kiên và Sơn góp phần tạo nên một nét văn hóa được vun đắp từ chính công việc hằng ngày: mỗi người hoàn thành tốt phần việc của mình, nhưng khi đồng đội cần, chẳng ngại cùng nhau gánh thêm. Bởi một hành trình giao nhận có thể bắt đầu từ một người, nhưng để đi trọn vẹn, là cả đội ngũ cùng tiếp sức.

Chương trình "Shipper 5 sao" là một trong những hoạt động của J&T Express nhằm ghi nhận những shipper có hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ nổi bật. Sau 6 tháng triển khai, chương trình đã ghi nhận hơn 4000 shipper đạt danh hiệu, trong đó có anh Nguyễn Công Kiên và anh Nguyễn Thanh Sơn. Nhiều cá nhân còn duy trì thành tích trong nhiều tháng liên tiếp. Danh hiệu không chỉ ghi nhận kết quả công việc, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực được tạo nên trên mỗi hành trình giao nhận.

#J&T Express #shipper #giao hàng #đồng đội #tinh thần đoàn kết #giao nhận #kịp thời

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