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Kinh tế

Cuối tuần lên kèo ăn ngon: Món ngon hội tụ, deal xịn hết nấc tại ShopeeFood 10.10

P.V

Cuối tuần này, bạn có thể thỏa sức đổi vị với loạt món ngon yêu thích tại ShopeeFood 10.10. Ba tầng ưu đãi và loạt deal cực xịn từ các thương hiệu lớn đang chờ bạn khám phá.

Sau một tuần bận rộn với guồng quay công việc, cuối tuần là lúc ai cũng muốn tạm gác deadline để nghỉ ngơi theo cách mình thích. Có người thích tụ tập cùng gia đình và bạn bè, có người lại muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng tư một mình. Dù lên kèo theo kiểu nào, “ShopeeFood 10.10 - Đại tiệc muôn vị, món ngon hội tụ” đã chuẩn bị sẵn vô vàn món ngon cùng loạt ưu đãi hấp dẫn để chiều lòng bạn.

ShopeeFood 10.10 - Đại tiệc muôn vị, món ngon hội tụ sẽ là điểm hẹn bạn không thể bỏ qua vào cuối tuần này.
ShopeeFood 10.10 - Đại tiệc muôn vị, món ngon hội tụ sẽ là điểm hẹn bạn không thể bỏ qua vào cuối tuần này.

Tụ tập thêm vui, gọi món thêm hời với ba tầng ưu đãi

Cuối tuần luôn là khoảng thời gian tuyệt vời để lên kèo cho những cuộc hẹn, từ buổi quây quần cùng gia đình bên mâm cơm ấm cúng, hay rủ rê hội cạ cứng lâu ngày không gặp để “tám” đủ chuyện trên đời, đến hội đồng nghiệp rủ nhau đặt một bữa thật đã sau tuần làm việc bận rộn.

Không cần chuẩn bị gì cầu kỳ, cả hội chỉ cần ngồi lại chọn món mình thích và để ShopeeFood lo phần còn lại. Đặc biệt, trong dịp 10.10 này, câu chuyện ăn uống cũng trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết với ba tầng ưu đãi đến từ “ShopeeFood 10.10 - Đại tiệc muôn vị, món ngon hội tụ”.

Nếu vẫn còn loay hoay chưa biết chốt món gì để “chiều lòng” được tất cả mọi người, các bộ sưu tập ẩm thực trên ShopeeFood chính là vị cứu tinh hoàn hảo. Chẳng hạn, với bộ sưu tập “Đại Tiệc Muôn Vị Giảm 50%”, bạn có thể thỏa sức lựa chọn từ món ăn vặt lai rai, bữa chính no nê cho đến các loại đồ uống giải khát, kèm theo loạt voucher hấp dẫn. Người dùng sẽ được hưởng ưu đãi giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 25.000 đồng; giảm 35% (tối đa 110.000 đồng) cho đơn từ 50.000 đồng; giảm 30% (tối đa 110.000 đồng) cho đơn từ 90.000 đồng; giảm 25% (tối đa 1.000.000 đồng) cho đơn từ 40.000 đồng. Tất cả ưu đãi đều có số lượng giới hạn và áp dụng cho các quán nhất định.

Đặc biệt duy nhất trong ngày 10.10, vào các khung giờ 0h, 7h, 9h, 11h, 12h, 13h, 15h và 18h, người dùng còn có thể nhập mã 1010SPFKHAO100K để giảm 100.000 đồng cho đơn từ 100.000 đồng; 1010SPFKHAO60K để giảm 60.000 đồng cho đơn từ 60.000 đồng; 1010SPFKHAO50K để giảm 50.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng; 1010SPFKHAO35K để giảm 35.000 đồng cho đơn từ 35.000 đồng và 1010SPFKHAO25K để giảm 35.000 đồng cho đơn từ 35.000 đồng. Các mã ưu đãi đều có số lượng giới hạn.

Cuối tuần lên kèo ăn ngon: Món ngon hội tụ, deal xịn hết nấc tại ShopeeFood 10.10 ảnh 2

Truy cập các bộ sưu tập “Đại Tiệc Muôn Vị 10.10” trên ShopeeFood để chốt đơn món ngon giá hời.

Sau khi đã chọn được món, chuyện giao hàng cũng chẳng còn là nỗi bận tâm. Với ưu đãi phí vận chuyển đồng giá chỉ 11.000 đồng cho đơn từ 50.000 đồng (áp dụng trong phạm vi giao hàng 3 km), cả hội có thể dễ dàng đặt món từ những địa điểm yêu thích xung quanh khu vực và chờ bữa ăn được giao đến tận nơi.

Chưa dừng lại ở đó, mảnh ghép cuối cùng giúp bữa tiệc thêm phần trọn vẹn chính là ưu đãi “mua nhiều, giảm nhiều”. Đơn đặt hàng có giá trị càng lớn thì sẽ được giảm giá càng sâu. Cụ thể, hệ thống sẽ tự động giảm trực tiếp vào giá món (số lượng ưu đãi có hạn) khi đơn hàng đạt giá trị nhất định (tối thiểu 120.000 đồng), với mức giảm tối đa 30.000 đồng.

Tận hưởng cuối tuần thật “chill” cùng loạt deal từ các thương hiệu

Còn nếu bạn muốn dành chút thời gian nghỉ ngơi cho bản thân giữa những giờ học tập, làm việc bận rộn, hãy tự thưởng cho mình một vài niềm vui nho nhỏ như nhâm nhi ly trà sữa đậm vị, thưởng thức món ăn vặt hấp dẫn hay đặt một món ngon no nê để nạp lại năng lượng.

Để bữa tiệc cá nhân thêm trọn vẹn, ShopeeFood đã bắt tay cùng chuỗi thương hiệu được yêu thích mang đến thực đơn vô cùng hấp dẫn trong dịp 10.10 này.

Dành riêng cho hội mê gà rán là combo Mua 2 tặng 2 đến từ thương hiệu McDonald's trong hai ngày 9.10 và 10.10. Chỉ với 109.000 đồng, bạn sẽ sở hữu ngay một phần ăn đầy đặn bao gồm 4 miếng gà giòn và 2 phần nước (Giá gốc 198.000 đồng).

Trong khi đó, các tín đồ ẩm thực ở Hà Nội sẽ được giảm ngay 40% khi đặt cơm gà mắm tỏi và cơm tấm sườn nướng của Bento Delichi chỉ trong ngày 10.10.

Không hề kém cạnh, các thương hiệu đồ uống đình đám cũng gia nhập đại tiệc muôn vị với loạt ưu đãi mà bạn không thể bỏ qua. Cụ thể, vào ngày 10.10, người dùng có thể săn deal một trong ba món “hot hit” gồm cà phê sữa đá, matcha latte Tây Bắc và trà đào cam sả của The Coffee House chỉ với nửa giá so với ngày thường.

Đồng thời trong hai ngày 9.10 và 10.10, thương hiệu Phúc Long cũng mang đến các combo trà đậm vị đồng giá 69.000 đồng. Bạn có thể lựa chọn combo hồng trà sữa kết hợp với trà sữa Phúc Long hoặc combo hồng trà sữa sánh đôi cùng trà nhãn sen.

Bật mí là nếu bạn muốn săn đúng deal yêu thích và cập nhật nhanh các ưu đãi mới, đừng quên ghé Fanpage ShopeeFood VN để theo dõi thông tin chi tiết.

Loạt deal “khủng” từ các thương hiệu quốc dân đã sẵn sàng! Mở ShopeeFood săn ngay kẻo lỡ.
Loạt deal “khủng” từ các thương hiệu quốc dân đã sẵn sàng! Mở ShopeeFood săn ngay kẻo lỡ.

Muôn vị món ngon đã hội tụ, deal hời cũng đã sẵn sàng. Giờ bạn chỉ cần mở ShopeeFood, chọn món yêu thích và tận hưởng trọn vẹn cuối tuần theo cách của riêng mình.

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