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Tây Ninh xếp thứ 7 cả nước về thu hút vốn FDI

Nguyễn Tiến

TPO - Tính đến ngày 24/9, Tây Ninh có hơn 2.150 dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký hơn 27 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước.

Sáng 9/10, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội do UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức, ông Đặng Đình Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh - cho biết, GRDP của tỉnh Tây Ninh 9 tháng vừa qua ước tăng 10,30%, vượt mức tăng trưởng 10,21% theo kịch bản tỉnh đề ra cho cùng kỳ.

Với kết quả này, Tây Ninh xếp thứ 10/34 tỉnh, thành phố về tốc độ tăng trưởng GRDP, dẫn đầu các địa phương phía Nam.

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Ông Đặng Đình Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính Tây Ninh. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Tính đến ngày 24/9, Tây Ninh có hơn 2.150 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 27 tỷ USD, xếp thứ 7 cả nước về thu hút vốn FDI.

Hoạt động thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 174.400 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 27,044 tỷ USD, tăng 17,5%.

Đầu tư công cũng được tỉnh Tây Ninh tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực. Đến ngày 25/9, Tây Ninh đã phân bổ hơn 36.470 tỷ đồng, giải ngân 18.858 tỷ đồng, đạt 51,71% kế hoạch tỉnh phân bổ và 60,74% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Theo số liệu Bộ Tài chính được tỉnh dẫn lại, Tây Ninh đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố về tỷ lệ giải ngân theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn đối mặt với một số khó khăn như hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp chưa thuận lợi; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể tăng so với cùng kỳ. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại một số dự án còn chậm do vướng thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng.

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Tây Ninh phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm 2026 đạt 10-10,5%.

Trong 3 tháng cuối năm, tỉnh Tây Ninh tập trung triển khai hiệu quả kịch bản tăng trưởng đã điều chỉnh, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm đạt 10-10,5%. Tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện theo từng lĩnh vực, địa bàn; chủ động nhận diện các động lực tăng trưởng còn dư địa và tháo gỡ điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.

Tây Ninh cũng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, rà soát tiến độ từng dự án, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với các trường hợp chậm triển khai. Những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, đấu thầu và giải phóng mặt bằng phải được tập trung tháo gỡ. Đồng thời, tỉnh xem xét điều chuyển vốn từ các dự án giải ngân chậm sang những dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt hơn.

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#Tây Ninh #kinh tế #GRDP #FDI #đầu tư #thương mại #xã hội

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