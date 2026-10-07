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Bộ Công Thương nói gì về việc dùng chung trạm sạc xe điện?

Dương Hưng

TPO - Quy chuẩn mới yêu cầu trạm sạc phải bảo đảm khả năng kỹ thuật để dùng chung cho các xe điện tương thích về đầu nối, chế độ sạc và cấu hình kỹ thuật. Tuy nhiên, quy định này không đồng nghĩa chủ đầu tư bắt buộc phải mở trạm sạc cho mọi hãng xe.

Xe khác hãng chưa chắc được dùng chung trạm sạc

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Công Thương chiều 7/10, PV Tiền Phong đặt câu hỏi về việc vì sao trạm sạc xe điện bố trí trong công trình xây dựng, trong đó có chung cư, không thuộc phạm vi áp dụng của quy chuẩn mới; đề nghị làm rõ "liệu xe điện của các hãng có thể sử dụng chung trạm sạc hay không?".

Ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương - cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện hướng tới 5 mục tiêu chính, gồm: bảo đảm an toàn, khả năng tương thích, minh bạch thông tin cho người sử dụng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và xa hơn là hình thành một hệ thống sạc thông minh.

Theo ông Quân, yêu cầu quan trọng nhất của quy chuẩn là bảo đảm an toàn, bao gồm an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy; an toàn cho người sử dụng, phương tiện và toàn bộ hệ thống trạm sạc.

Cùng với đó, quy chuẩn đặt ra các yêu cầu kỹ thuật, nhằm từng bước hình thành hệ thống sạc thống nhất, tăng khả năng tương thích giữa trụ sạc và các phương tiện.

Với xe điện, quy chuẩn cũng định hướng các hãng xe tuân thủ chuẩn kỹ thuật chung, qua đó tạo nền tảng để phương tiện của nhiều hãng có thể sử dụng hạ tầng sạc thuận tiện hơn.

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Ông Phạm Văn Quân - Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, lãnh đạo Cục Công nghiệp lưu ý, quy chuẩn mới chỉ đặt ra các yêu cầu bắt buộc về kỹ thuật và an toàn. Việc một trạm sạc có cho phép xe của hãng khác sử dụng hay không còn liên quan đến phương án kinh doanh, chính sách của nhà đầu tư, đơn vị vận hành và thỏa thuận với khách hàng.

Nói cách khác, khả năng tương thích kỹ thuật là điều kiện cần để dùng chung trạm sạc, nhưng không đồng nghĩa tất cả trạm sạc đương nhiên phải mở cho xe của mọi hãng.

“Quy chuẩn quy định về cơ sở kỹ thuật. Còn việc kinh doanh của các nhà đầu tư như thế nào, có cho phép sử dụng chung hay không thì nhà đầu tư và người tiêu dùng có thể thỏa thuận”, ông Quân nói.

Vì sao trạm sạc trong chung cư không thuộc phạm vi áp dụng?

Liên quan đến việc trạm sạc trong công trình xây dựng không thuộc phạm vi áp dụng, ông Quân cho biết trong quá trình xây dựng quy chuẩn, Bộ Công Thương đã lấy ý kiến các bộ, ngành để phân định rõ phạm vi và trách nhiệm quản lý.

Quy chuẩn do Bộ Công Thương ban hành tập trung điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật đối với trụ sạc và các trạm sạc thuộc phạm vi quản lý. Trong khi đó, trạm sạc được bố trí bên trong chung cư và các công trình xây dựng còn liên quan trực tiếp đến pháp luật về xây dựng, phòng cháy, chữa cháy và những quy chuẩn chuyên ngành khác.

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Trạm sạc xe điện không bắt buộc phải thiết kế để dùng chung cho các hãng xe.

“Trụ sạc thuộc phạm vi áp dụng phải tuân thủ quy chuẩn. Tuy nhiên, trạm sạc nằm trong công trình xây dựng còn chịu sự điều chỉnh của pháp luật về công trình xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, cần phân định trách nhiệm quản lý của từng bộ, ngành đối với từng bộ phận của hệ thống trạm sạc”, ông Quân cho hay.

Theo QCVN 32:2026 về trạm sạc xe điện của Bộ Công Thương vừa ban hành, quy định không áp dụng đối với trạm sạc bố trí bên trong công trình xây dựng, gồm tầng hầm, tầng nửa hầm, các tầng trên mặt đất, nhà để xe, khu vực đỗ xe trong nhà và không gian được che phủ một phần hoặc toàn bộ bởi kết cấu xây dựng.

Trạm sạc ngoài trời hoặc đặt dưới mái che độc lập chỉ có chức năng che mưa, che nắng cho khu vực sạc không thuộc trường hợp được loại trừ. Các yêu cầu đối với hạ tầng lưới điện, phòng cháy và chữa cháy tiếp tục được thực hiện theo pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành có liên quan.

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#trạm sạc #xe điện #quy chuẩn #an toàn #tương thích #công nghiệp #đầu tư

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