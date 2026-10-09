Quản lý thuế bằng dữ liệu, giảm thời gian làm thủ tục

Ngành Thuế đang chuyển từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ thuế điện tử nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ

Phát biểu tại Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số” ngày 8/10, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh những nỗ lực của ngành Tài chính, trong đó có ngành Thuế và Hải quan, trong cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và hiện đại hóa phương thức quản lý.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương.

Theo Thứ trưởng, trong lĩnh vực Thuế, công tác quản lý đang chuyển từ phương thức truyền thống sang quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Chính sách thuế không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước mà ngày càng được sử dụng như công cụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chia sẻ tại diễn đàn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, ngành Thuế xác định chuyển đổi số là chìa khóa thay đổi phương thức vận hành, hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi, với chi phí thấp và minh bạch hơn.

Theo ông Mai Sơn, hạ tầng công nghệ thông tin của ngành Thuế đã phát triển toàn diện, đáp ứng các nghiệp vụ quản lý thuế và dịch vụ thuế điện tử. Trong đó, eTax Mobile được phát triển thành kênh giao dịch trên thiết bị di động, tích hợp VNeID, hỗ trợ kê khai, nộp thuế và trợ lý ảo Chatbot 24/7.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn.

Hệ thống hóa đơn điện tử triển khai toàn quốc từ ngày 1/7/2022 đã tiếp nhận, xử lý khoảng 29 tỷ hóa đơn, tạo nguồn dữ liệu phục vụ quản lý thuế. Cùng với đó, Cổng thông tin thương mại điện tử hiện quản lý dữ liệu khoảng 95.000 doanh nghiệp, 1,2 triệu hộ, cá nhân kinh doanh và 282 nhà cung cấp nước ngoài.

Hạ tầng công nghệ thông tin được kết nối liên thông với các cơ quan, đơn vị liên quan; an toàn thông tin được duy trì theo mô hình 4 lớp và giám sát 24/7.

Ông Mai Sơn cho rằng chuyển đổi số giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm sai sót, tăng minh bạch và nâng cao khả năng cảnh báo rủi ro thông qua phân tích dữ liệu lớn.

Củng cố niềm tin của doanh nghiệp, nhà đầu tư

Từ góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhận xét ngành Thuế và ngành Hải quan là hai trong số những ngành đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

Trong lĩnh vực hải quan, việc triển khai thông quan điện tử đã tạo ra những thay đổi căn bản về phương thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. Đối với lĩnh vực thuế, hóa đơn điện tử cùng nhiều thủ tục kê khai, nộp và hoàn thuế trên môi trường điện tử đã mang lại sự thuận tiện rõ rệt cho người dân và doanh nghiệp.

Ông Đậu Anh Tuấn cho rằng đây là những chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Diễn đàn “Ngành Thuế và ngành Hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho rằng, việc cơ quan quản lý kịp thời trao đổi, giải đáp có ý nghĩa quan trọng không chỉ với doanh nghiệp mà cả quá trình hoàn thiện chính sách.

Chủ tịch VAFIE cũng cho biết, thông qua đối thoại, cơ quan hoạch định chính sách có thêm thông tin từ thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

Đây là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện chính sách, giúp quy định khi được ban hành phù hợp hơn với thực tiễn. Từ góc nhìn cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, ông Tuấn đề nghị cơ quan Thuế và Hải quan tạo điều kiện để doanh nghiệp, các hiệp hội tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định chính sách.

Một trong những vấn đề ông lưu ý là thời gian lấy ý kiến đối với một số dự thảo còn gấp, khiến các hiệp hội khó có đủ thời gian tập hợp ý kiến từ doanh nghiệp thành viên, rà soát những vấn đề phát sinh và đưa ra kiến nghị đầy đủ. Nếu được tham gia ngay từ đầu quá trình dự thảo, cộng đồng doanh nghiệp có thể cung cấp thêm thông tin thiết thực từ thực tế, qua đó góp phần để chính sách đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cuộc đối thoại tiếp tục được duy trì thường xuyên. Cho rằng, không phải mọi vấn đề doanh nghiệp nêu ra đều có thể được giải quyết, song ông Tuấn cũng cho biết, điều quan trọng là doanh nghiệp cần được giải thích rõ vì sao một vấn đề được hoặc chưa được giải quyết.

Theo ông, ngay cả với những kiến nghị chưa thể xử lý ngay, việc được cơ quan quản lý phản hồi rõ ràng cũng góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư và tạo sự lan tỏa tới các cấp, ngành khác.