Xi Măng Xuân Thành tiên phong điện hóa, hướng tới phát triển 'nhà máy xanh' bền vững

Tiên phong điện hóa phương tiện vận hành, đầu tư đồng bộ hạ tầng trạm sạc, Xi Măng Xuân Thành đang từng bước thực hiện mô hình “nhà máy xanh”, đưa phát triển bền vững trở thành một trong những động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tiên phong điện hóa

Trên hành trình phát triển “xanh” bền vững, Xi Măng Xuân Thành - Đơn vị sở hữu dây chuyền sản xuất xi măng hiện đại, công suất lớn nhất Việt Nam* tiếp tục ghi dấu ấn nổi bật bằng việc tiên phong thực hiện chiến lược “điện hoá” phương tiện vận hành, từng bước thay thế thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch, nâng tầm chất lượng hệ thống logistics nội bộ.

Xi Măng Xuân Thành tiên phong điện hoá phương tiện vận hành

Điểm đáng chú ý, quá trình tiên phong “điện hóa” phương tiện vận hành tại Xi Măng Xuân Thành không được triển khai như một giải pháp đơn lẻ cho một nhóm phương tiện, mà được đầu tư, phát triển đồng bộ. Hệ thống phương tiện chạy điện của doanh nghiệp bao gồm xe nâng điện, xe ben mỏ điện, xe đầu kéo điện, máy xúc điện, máy xúc lật điện … phục vụ nhiều công đoạn khác nhau trong quá trình sản xuất, bốc xếp và vận chuyển.

Bước tiến tiên phong này của Xi Măng Xuân Thành không chỉ dừng lại ở lợi ích kinh tế khi nâng cao hiệu suất, tối ưu chi phí vận hành mà còn góp phần giảm tác động tới môi trường trong toàn bộ chuỗi sản xuất của doanh nghiệp khi cắt giảm phát thải trực tiếp, hạn chế tiếng ồn, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Để đảm bảo khả năng vận hành ổn định, liên tục, Xi Măng Xuân Thành đồng thời đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc dành cho xe và máy công trình chạy điện. Các điểm sạc được bố trí phù hợp với nhu cầu khai thác thực tế, tạo điều kiện thuận lợi để phương tiện sạc điện giữa các ca làm việc, qua đó hỗ trợ tối ưu thời gian vận hành, nâng cao tính chủ động, hiệu quả cho hệ thống logistics nội bộ.

Xi Măng Xuân Thành đầu tư hạ tầng trạm sạc đồng bộ, đảm bảo hiệu quả vận hành

Việc đầu tư song song phương tiện và hạ tầng trạm sạc cho thấy chiến lược điện hóa được doanh nghiệp triển khai theo hướng dài hạn, bền vững. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Xi Măng Xuân Thành tiếp tục mở rộng quy mô ứng dụng phương tiện điện, từng bước hình thành hệ sinh thái vận hành phát thải thấp trong nhà máy.

Trước đó, doanh nghiệp đã tiên phong sử dụng các dây chuyền, thiết bị sản xuất xi măng hiện đại từ Tập đoàn FLSmidth – Đan Mạch; ứng dụng hệ thống thu hồi nhiệt dư trong quá trình sản xuất clinker để phát điện, góp phần tự chủ khoảng 30% nhu cầu điện phục vụ nhà máy. Cùng với đó là các giải pháp tối ưu phối liệu, sử dụng nguyên liệu thay thế, kiểm soát tiêu hao năng lượng và nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên.

Khẳng định tầm vóc doanh nghiệp ESG top đầu Việt Nam

Nếu điện hóa phương tiện là một bước tiến ở khâu vận hành, thì sản phẩm chính là nơi những giá trị của chiến lược chuyển đổi xanh được thể hiện rõ nét trên thị trường.

Xi Măng Xuân Thành hiện sở hữu hệ thống 5 nhà máy và trạm phân phối tại cả ba miền Bắc – Trung – Nam, tổng công suất đạt 16,8 triệu tấn xi măng/năm. Trên nền tảng quy mô sản xuất lớn và công nghệ hiện đại, doanh nghiệp chú trọng phát triển các dòng xi măng chất lượng cao theo hướng giảm tác động môi trường, tối ưu sử dụng tài nguyên và đáp ứng ngày càng tốt hơn các yêu cầu của công trình xanh.

Năng lực cạnh tranh vượt trội của Xi Măng Xuân Thành còn được kể đến với các sản phẩm của Xi Măng Xuân Thành có chất lượng vượt trội, phát thải CO2 thấp, đạt Chứng nhận Sản phẩm công trình xanh Singapore – SGBP và Tuyên bố sản phẩm môi trường – EPD. Đây là những chứng nhận quốc tế quan trọng, góp phần gia tăng khả năng thích ứng của sản phẩm trước những yêu cầu mới của thị trường quốc tế. Đặc biệt là trong bối cảnh thị trường vật liệu xây dựng toàn cầu ngày càng yêu cầu nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn phát thải, truy xuất dữ liệu môi trường và vòng đời sản phẩm.

Trải qua gần 20 năm hình thành và phát triển, Xi Măng Xuân Thành đã khẳng định vị thế thương hiệu uy tín, chất lượng trong nước, xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp 5 châu lục trên thế giới như Mỹ, Singapore, Philippines, Nam Phi, Úc...

Xi Măng Xuân Thành không ngừng khẳng định tầm vóc thương hiệu với các giải thưởng uy tín

Với những bước đi tiên phong, được đầu tư bài bản, Xi Măng Xuân Thành ghi dấu ấn nổi bật trong ngành vật liệu xây dựng khi liên tục đạt các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế như Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN, Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh, Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Xanh bền vững Việt Nam… Qua đó, khẳng định tầm vóc thương hiệu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế.