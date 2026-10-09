Hành trình thay áo mới của Daiichi Life Việt Nam: Tiếp nối di sản, kiến tạo tương lai

Nằm trong chiến lược đồng bộ thương hiệu toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life, Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Daiichi Việt Nam (Daiichi Life Việt Nam) chính thức ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới từ ngày 01/10/2026, đánh dấu bước chuyển mình chiến lược, mở ra giai đoạn phát triển mới sau gần hai thập kỷ đồng hành cùng người dân Việt Nam.

Vững vàng nội lực từ di sản hơn một thế kỷ

Là thành viên của Tập đoàn Daiichi Life, một trong những doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hàng đầu Nhật Bản với hơn 124 năm kinh nghiệm hoạt động, Daiichi Life Việt Nam kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản với triết lý kinh doanh “Tất cả vì con người”. Sự kết hợp giữa kỷ luật vận hành, tinh thần cải tiến liên tục (Kaizen) của một doanh nghiệp Nhật với sự am hiểu sâu sắc nhu cầu bản địa đã tạo nên một thương hiệu bảo hiểm uy tín, được hàng triệu khách hàng Việt Nam ưu tiên lựa chọn.

Nền tảng vững chắc này chính là yếu tố cốt lõi giúp Daiichi Life Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định trong bối cảnh thị trường còn nhiều thách thức, minh chứng rõ nét qua các số liệu tài chính khả quan vừa được ghi nhận. Khép lại nửa đầu năm 2026, Daiichi Life Việt Nam ghi nhận tổng doanh thu phí bảo hiểm hơn 8.200 tỷ đồng. Doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới đạt trên 1.000 tỷ đồng, trong khi tổng tài sản vượt mốc 84.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.500 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Những con số tăng trưởng tích cực này cho thấy Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường trọng điểm trong chiến lược toàn cầu của Tập đoàn Daiichi Life nhờ quy mô dân số lớn, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và nhu cầu bảo vệ sức khỏe, tích lũy tài chính của người dân tiếp tục gia tăng. Từ hệ sinh thái sản phẩm, mạng lưới phân phối đến cách thức phục vụ, các giải pháp của Daiichi Life Việt Nam đều được cải tiến liên tục để phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính, lối sống và kỳ vọng của các gia đình Việt.

Hành trình mới – Khai mở những tiềm năng vô hạn

Tiếp nối di sản 124 năm từ Nhật Bản, việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của Daiichi Life Việt Nam đã khẳng định tinh thần “Suy nghĩ khác biệt”, tiên phong đổi mới và cam kết không ngừng kiến tạo những giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng trong kỷ nguyên mới.

Bộ nhận diện thương hiệu mới của Daiichi Life Việt Nam được xây dựng dựa trên ba yếu tố cốt lõi, phản ánh tầm nhìn, giá trị và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

Lá cờ Daiichi Life: Lấy cảm hứng từ chữ "D" trong tên Daiichi, hình ảnh lá cờ đại diện cho tinh thần luôn tiến về phía trước, sẵn sàng đón nhận những cơ hội mới. Những gam màu giao thoa tượng trưng cho sự kết nối giữa các cá nhân, góc nhìn và hành trình khác nhau, cùng hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn.

Sắc xanh Daiichi Life: Lấy cảm hứng từ đường chân trời nơi biển trời giao hòa, trải dài bất tận, Sắc xanh Daiichi Life gợi mở một không gian rộng lớn phía trước, nơi mỗi người có thể khám phá, lựa chọn và vươn xa.

Tên mới – Hành trình mới: Từ "Dai-ichi Life" đến "Daiichi Life", dấu gạch nối được lược bỏ để thể hiện sự kết nối giữa di sản hơn một thế kỷ đã qua và chặng đường phía trước. "Daiichi" mang ý nghĩa "Tiên phong" hay "Số một" trong tiếng Nhật. "Life" là hành trình của mỗi cuộc đời, nơi ước mơ, lựa chọn và trải nghiệm tạo nên câu chuyện riêng của mỗi người.

Quá trình chuyển đổi thương hiệu của Daiichi Life Việt Nam đang được triển khai đồng bộ trên toàn bộ hệ thống, từ các tài liệu giao dịch, hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, mẫu biểu, đến các ứng dụng và nền tảng số như Daiichi Connect, Daiichi Success, Daiichi Medic, website và hệ thống bảng hiệu trên toàn quốc.

Nhân dịp ra mắt nhận diện thương hiệu mới, Công ty đồng thời giới thiệu chiến dịch thương hiệu “Daiichi Life – Cùng bạn, mở tương lai”. Thông qua chiến dịch, Công ty khẳng định niềm tin rằng mỗi tương lai tươi sáng đều bắt đầu từ những quyết định ý nghĩa hôm nay, được vun đắp bằng sự an tâm, sự đồng hành và những cơ hội để mỗi người vững bước hiện thực hóa ước mơ của mình.

Sẵn sàng chuyển đổi với tinh thần “Suy nghĩ khác biệt!”

Trong kỷ nguyên số ngày nay, tư duy “Suy nghĩ khác biệt” đã trở thành kim chỉ nam thôi thúc Ban lãnh đạo và toàn thể đội ngũ Daiichi Life Việt Nam đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số nhằm mang đến trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng, liền mạch và cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Tính đến cuối tháng 6 năm 2026, ứng dụng dành cho khách hàng – Daiichi Connect – đã ghi nhận hơn 1,5 triệu lượt tải, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu quả của những nỗ lực số hóa được chứng minh rõ ràng qua các chỉ số đo lường trải nghiệm: Chỉ số Hài lòng Khách hàng (CSAT) đạt 83%, trong khi Chỉ số Sẵn sàng Giới thiệu (NPS) đạt 42%. Những con số này cho thấy công nghệ đang từng bước chuyển hóa thành trải nghiệm tích cực và mức độ gắn kết thực chất.

Không chỉ đầu tư cho trải nghiệm khách hàng, Daiichi Life Việt Nam không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để hỗ trợ lực lượng kinh doanh nâng cao hiệu suất và tính chuyên nghiệp. Trong những năm qua, nền tảng Daiichi Success đã đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho đội ngũ kinh doanh với 100% hồ sơ yêu cầu bảo hiểm được nộp trực tuyến. Việc số hóa toàn bộ quy trình nộp hồ sơ giúp tối ưu hóa hoạt động thẩm định và rút ngắn thời gian phát hành hợp đồng, giúp khách hàng sớm được bảo vệ tài chính.

Lan tỏa giá trị bền vững chào đón tuổi 20 rực rỡ

Dấu ấn đậm nét và đáng tự hào của Daiichi Life Việt Nam trong hành trình gần hai thập kỷ qua không chỉ dừng lại ở những con số kinh doanh, mà còn nằm ở tinh thần trách nhiệm xã hội với thông điệp “Kết nối Triệu Yêu Thương”. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Daiichi Life Việt Nam đã đóng góp gần 95 tỷ đồng để triển khai các chương trình hoạt động hỗ trợ cộng đồng, trên bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội.

Từ những công trình nước sạch học đường, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng đến các hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn, Daiichi Life Việt Nam không ngừng lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ Việt Nam.

Bước sang hành trình mới, Daiichi Life Việt Nam tiếp tục kiên định lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ số, lan tỏa giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, đồng thời hướng đến cột mốc kỷ niệm 20 năm thành lập (18/1/2007 – 18/1/2027). Đây chính là nền tảng vững chắc để Công ty tiếp tục theo đuổi sứ mệnh là người bạn đồng hành "Gắn bó dài lâu", xây dựng một tương lai an tâm, tươi sáng, và mang đến những giá trị bền vững cho người dân Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước./.