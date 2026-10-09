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Nông sản 'chạy nước rút' hướng đến mốc 18 tỷ USD cuối năm

Dương Hưng

TPO - Sau 9 tháng, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đạt 56,3 tỷ USD. Để hoàn thành mục tiêu hơn 74 tỷ USD, toàn ngành phải mang về gần 18 tỷ USD trong quý IV.

Mỗi tháng phải mang về gần 6 tỷ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng năm nay ước đạt 56,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản, lâm sản và thủy sản tiếp tục là ba nhóm hàng đóng góp lớn nhất. Toàn ngành xuất siêu khoảng 16,9 tỷ USD, đóng góp đáng kể vào cán cân thương mại của nền kinh tế.

Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 74 tỷ USD trong năm nay, 3 tháng cuối năm toàn ngành phải thu thêm gần 18 tỷ USD, tương đương khoảng 6 tỷ USD mỗi tháng.

Trong cuộc chạy nước rút, rau quả, đặc biệt là sầu riêng, được kỳ vọng trở thành một trong những động lực tăng trưởng lớn nhất. Tháng 10 vẫn là thời điểm sầu riêng tại Tây Nguyên vào chính vụ, trong khi vụ thu hoạch mùa hè của Thái Lan đã kết thúc.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam - dự báo nếu duy trì được đà tăng trưởng hiện nay, xuất khẩu sầu riêng có thể đạt khoảng 4,5 tỷ USD trong năm 2026. Toàn ngành rau quả cũng có cơ sở hướng đến mốc 10 tỷ USD.

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Xuất khẩu nông sản của Việt Nam cần mang về gần 6 tỷ USD/tháng.

Tuy nhiên, theo ông Nguyên, điều quan trọng không chỉ là bán được nhiều hơn mà phải bảo đảm chất lượng, truy xuất nguồn gốc và tuân thủ nghiêm các quy định của thị trường nhập khẩu.

Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất của sầu riêng Việt Nam, nhưng cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nguồn cung từ Thái Lan, Malaysia, Philippines tiếp tục tăng. Trung Quốc cũng đang mở rộng diện tích trồng sầu riêng trong nước.

Ông Nguyên nhận định giá sầu riêng thời gian tới khó tăng mạnh, thậm chí có thể đi ngang hoặc giảm. Vì vậy, ngành hàng này cần kiểm soát chi phí, nâng năng suất và giữ chất lượng ổn định.

Phát triển sầu riêng đông lạnh, sấy, các sản phẩm chế biến sâu được xem là giải pháp giảm áp lực tiêu thụ quả tươi, kéo dài thời gian bảo quản và mở đường vào những thị trường xa như Ấn Độ, châu Âu và Mỹ.

Ông Nguyễn Đình Tùng - Tổng Giám đốc Vina T&T Group - cho biết, việc mở rộng thị trường đồng nghĩa doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào vùng nguyên liệu, bảo quản, đóng gói và xử lý sau thu hoạch.

Để đưa bưởi da xanh vào Australia, doanh nghiệp phải kiểm soát toàn bộ quá trình từ vùng trồng, truy xuất nguồn gốc đến sơ chế, đóng gói.

Thủy sản có thể giảm tốc

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản 9 tháng đạt hơn 9,1 tỷ USD, tăng trên 11%. Tôm tiếp tục là mặt hàng dẫn đầu, tiếp đến là cá tra, cá ngừ và các nhóm hải sản khác.

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Xuất khẩu dự báo giảm tốc trong cuối năm.

Trung Quốc, Hồng Kông - Trung Quốc đang là thị trường tăng trưởng nổi bật, trong khi xuất khẩu sang Mỹ, EU và Nhật Bản có dấu hiệu giảm tốc.

VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm có thể đạt khoảng 12 tỷ USD, nhưng kết quả quý IV nhiều khả năng thấp hơn quý III. Một phần nguyên nhân là các đơn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng cuối năm đã được nhập khẩu và giao sớm, khiến nhu cầu mua bổ sung khó duy trì ở mức cao.

Tại cuộc họp bàn về thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thuỷ sản mới đây, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng nhấn mạnh ngành nông nghiệp phải chuyển từ tư duy “mở cửa thị trường” sang “mở được, vào được và giữ được thị trường”.

Trong quý IV, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định giữ vững ba nhóm hàng chủ lực gồm gỗ, thủy sản và rau quả; đồng thời tháo gỡ khó khăn cho những mặt hàng còn hụt kế hoạch.

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#xuất khẩu #nông sản #Việt Nam #sầu riêng #thủy sản #thị trường

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