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Kinh tế

Vinataba công bố quyết định bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên và Phó tổng Giám đốc

P.V

Ngày 08/10/2026, tại Hà Nội, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên và đồng chí Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc và lãnh đạo các ban chuyên môn, đơn vị thành viên Tổng công ty.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy, Ban Quản trị nhân sự Tổng công ty đã công bố Quyết định số 2815/QĐ-BTC ngày 07/10/2026 của Bộ Tài chính về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và Quyết định số 545/QĐ-TLVN ngày 25/9/2026 của Tổng công ty về việc bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

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Bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty
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Bổ nhiệm đồng chí Hoàng Anh Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinataba Hồ Lê Nghĩa chúc mừng hai đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn và Hoàng Anh Tuấn đã được tin tưởng giao trọng trách mới với sự tín nhiệm rất cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ quản lý và người lao động Tổng công ty. Trước những thách thức trong thời gian tới, đặc biệt là lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá từ năm 2027, đồng chí bày tỏ kỳ vọng hai cán bộ trẻ được đào tạo bài bản sẽ là lớp kế cận, phát huy năng lực sáng tạo, giải quyết những vấn đề mới của Tổng công ty. Việc kiện toàn Hội đồng thành viên và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bổ sung nguồn lực lãnh đạo, quản lý cho Vinataba, góp phần nâng cao năng lực quản trị, điều hành, tăng cường sự chủ động trước những biến động của môi trường kinh doanh và tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Vinataba được xem là một trong những tổng công ty lớn của Nhà nước, giữ vị trí số một trong ngành thuốc lá Việt Nam. Năm 2025, Vinataba đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 22.000 tỷ đồng đứng thứ 5 trong số 100 doanh nghiệp nhà nước nộp ngân sách cao nhất, sau Tập đoàn công nghiệp, năng lượng quốc gia PVN, Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tập đoàn Xăng dầu và Tập đoàn Than – Khoáng sản.

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Năm 2026 được dự đoán là năm hoạt động tốt nhất trong lịch sử 41 năm của Vinataba. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đã đạt hơn 1.300 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng gần 62% so với nửa đầu năm trước. Con số này còn vượt lợi nhuận cả năm ở một số giai đoạn trước.

#Vinataba #bổ nhiệm #Hội đồng thành viên #Phó Tổng Giám đốc #Thuốc lá

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