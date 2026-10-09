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Cần Thơ cần 50.000 tỷ vốn đầu tư toàn xã hội trong 3 tháng

Nhật Huy

TPO - Lãnh đạo TP. Cần Thơ cho biết, từ nay đến cuối năm, thành phố cần huy động khoảng 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công còn gần 10.000 tỷ đồng, còn lại từ vốn khu vực doanh nghiệp và dân cư.

9 tháng qua, GRDP của TP. Cần Thơ tăng gần 7,9%. Một trong những điểm sáng đáng chú ý tới từ giải ngân vốn đầu tư công. Cả năm nay, Cần Thơ được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 19.000 tỷ đồng. Lũy kế hết tháng 9, Cần Thơ giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng.

Riêng tháng 9, Cần Thơ giải ngân đạt hơn 5.400 tỷ đồng, gần bằng số vốn giải ngân của 8 tháng trước đó cộng lại. Nhờ đó, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố tăng từ mức hơn 29% kế hoạch năm vào cuối tháng 8 lên hơn 58% cuối tháng 9.

Lý giải cho tốc độ giải ngân đầu tư công đạt mức 'thần tốc' của tháng 9 vừa qua, ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ cho biết, trong tổng số vốn đã giải ngân hơn 11.000 tỷ đồng, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 6.800 tỷ đồng, còn lại gần 4.300 tỷ đồng là dư tạm ứng (chiếm 38,6% tổng vốn giải ngân).

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Ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ - thông tin về giải ngân vốn đầu tư công "đột biến" trong tháng 9 vừa qua.

Theo ông Thành, việc tạm ứng vốn đối với các dự án đầu tư công hoàn toàn phù hợp quy định hiện hành, cần thiết để triển khai dự án. Do năm nay là năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Cần Thơ khởi công mới nhiều dự án, nên thực hiện tạm ứng vốn cho giải phóng mặt bằng, triển khai các gói thầu thi công.

Từ kết quả giải ngân trên, Cần Thơ tiếp tục kiên định mục tiêu giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công của năm nay.

Về lý do giải ngân đầu tư công của Cần Thơ dù đã cải thiện, nhưng vẫn đạt thấp hơn mục tiêu đề ra (mục tiêu đạt 75% sau 3 quý) theo ông Thành, khó khăn chủ yếu từ giải phóng mặt bằng chậm, khan hiếm vật liệu xây dựng, thiếu chủ động của một số chủ đầu tư, nhà thầu.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết 9 tháng năm nay, GRDP của thành phố tăng gần 7,9%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm nay, trong quý IV này phải đạt tăng trưởng hơn 16%.

Để đạt mức tăng trưởng cao trên trong 3 tháng cuối năm, theo ông Tuyên, thành phố đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, xử lý dự án tồn đọng. Rà soát, điều chuyển vốn đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Kết hợp với yêu cầu các sở ngành, địa phương phải rà soát kịch bản tăng trưởng, xác định rõ nguồn lực và giải pháp cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực.

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Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ chia sẻ về giải pháp để đạt tăng trưởng 2 con số trong năm nay.

Với giải ngân đầu tư công, người đứng đầu chính quyền Cần Thơ cho hay, thành phố sẽ rà soát các dự án có khối lượng thực hiện, nhu cầu vốn và khả năng giải ngân để điều chuyển vốn phù hợp, tránh tình trạng vốn đã bố trí nhưng không thể triển khai. Các khoản vốn tạm ứng cũng được tập trung thu hồi, ưu tiên bố trí lại cho những đơn vị có nhu cầu và đủ điều kiện giải ngân.

Để hoàn thành mục tiêu GRDP năm nay tăng hơn 10%, chính quyền TP. Cần Thơ xác định 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV, ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách và đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, từ nay đến cuối năm, thành phố cần huy động khoảng 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Trong đó, nguồn vốn đầu tư công còn gần 10.000 tỷ đồng, còn lại từ vốn khu vực doanh nghiệp và dân cư.

Bên cạnh thúc đẩy đầu tư, Cần Thơ đang tập trung rà soát, xử lý 130 dự án tồn đọng kéo dài nhằm khơi thông nguồn lực phát triển. Trong đó, nhóm đầu tư công có 31 dự án, tới nay 6 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, 4 dự án đang triển khai; 21 dự án đang triển khai thủ tục để gia hạn, kéo dài thời gian thực hiện, hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư để tiếp tục triển khai.

Xin trả lại vốn

Sở Xây dựng Cần Thơ cho biết, Dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923 đang chậm tiến độ do vướng mặt bằng, nên xin trả lại một phần vốn kế hoạch không thể giải ngân hết trong năm nay.

Theo đó, Dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 923 dài gần 14km, phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, mục tiêu hoàn thành năm 2026, tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng (Sở Xây dựng làm chủ đầu tư). Lũy kế tới nay, dự án mới giải ngân được hơn 70% vốn. Riêng vốn kế hoạch năm 2026, chủ đầu tư dự kiến còn hơn 200 tỷ đồng không thể giải ngân hết do vướng mặt bằng. Sở Xây dựng kiến nghị HĐND thành phố chuyển hơn 200 tỷ đồng này cho dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân.

Với Dự án Đường vành đai phía Tây Cần Thơ (nối QL91 và QL61C), dài hơn 19km, được duyệt chủ trương đầu tư năm 2020, mục tiêu hoàn thành năm 2026, tổng mức đầu tư 3.837 tỷ đồng (Sở Xây dựng làm chủ đầu tư). Dự án cũng chậm tiến độ kéo dài do vướng mặt bằng vì sai sót khi lập dự toán.

Cụ thể, dự án được duyệt hơn 1.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng, tới nay đã giải ngân hết nhưng chỉ đủ thanh toán cho hơn 59% mặt bằng của dự án. Thiếu vốn, nên từ tháng 1/2024 tới nay, phải tạm dừng giải phóng mặt bằng để chờ điều chỉnh tăng vốn.

Ngoài ra, một số dự án đầu tư công khác cũng chậm tiến độ như Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua Cần Thơ có tổng vốn đầu tư 31.288 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng 7km đầu tuyến Quốc lộ 91, tổng vốn hơn 7.237 tỷ đồng.


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#Cần Thơ #tăng trưởng GRDP #huy động vốn đầu tư #giải ngân đầu tư công

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