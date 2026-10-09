Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

TPO - Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại Sơn La, tập trung cập nhật chính sách mới, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Ngày 9/10, tại Sơn La, Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.

Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là lãnh đạo Sở Công Thương và đại diện các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ khuyến công của 9 tỉnh: Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ; lãnh đạo 47 xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Việt Hòa, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong thời điểm công tác khuyến công có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách, đòi hỏi đội ngũ cán bộ tại các địa phương phải kịp thời cập nhật quy định, nâng cao năng lực chuyên môn và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Theo ông Trần Việt Hòa, sau khi Nghị định số 235/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công được ban hành, hệ thống văn bản hướng dẫn tiếp tục được hoàn thiện.

Trong đó, Thông tư số 63/2025/TT-BCT đổi mới công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, thống nhất nhận diện RISEP và tổ chức bình chọn theo ba cấp: cấp xã, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

Đáng chú ý, ngày 25/9/2026, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 139/2026/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí khuyến công. Tiếp đó, ngày 6/10/2026, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 66/2026/TT-BCT quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các văn bản mới không chỉ hoàn thiện cơ chế quản lý mà còn hướng tới đổi mới phương thức triển khai chính sách, làm rõ đối tượng và nội dung hỗ trợ, tăng cường phân cấp gắn với trách nhiệm, thúc đẩy số hóa quy trình.

Đồng thời, nguồn lực khuyến công được định hướng mạnh hơn vào đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết sản xuất và mở rộng thị trường.

Khuyến công gắn với lợi thế địa phương

Ông Trần Việt Hòa nhấn mạnh, đối với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc nói chung, Sơn La nói riêng, những định hướng này có ý nghĩa thiết thực khi công nghiệp nông thôn có nhiều tiềm năng phát triển gắn với vùng nguyên liệu, nông nghiệp hàng hóa, chế biến nông - lâm sản, thực phẩm và các sản phẩm đặc trưng.

“Thực tiễn địa phương đã ghi nhận các đề án khuyến công hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến chè, cà phê, hoa quả sấy, đồng thời hỗ trợ trưng bày, quảng bá sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đây là nền tảng để tiếp tục nâng cao hiệu quả hỗ trợ, hướng tới chế biến sâu, chuẩn hóa chất lượng, gia tăng giá trị và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương”, ông Hòa cho hay.

Báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề về khuyến công.

Ông Hòa đề nghị, báo cáo viên tập trung làm rõ những điểm mới, nội dung dễ phát sinh cách hiểu khác nhau và các tình huống thực tế. Các đại biểu cần chủ động nêu vướng mắc để cùng trao đổi, tìm giải pháp tháo gỡ, bảo đảm chính sách được triển khai đúng đối tượng, đúng nội dung, đúng thẩm quyền, tránh trùng lặp nguồn ngân sách và mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo định hướng tại hội nghị, khuyến công trong giai đoạn mới cần chuyển từ tư duy hỗ trợ đơn lẻ từng hạng mục sang tạo dựng năng lực phát triển cho cơ sở công nghiệp nông thôn.

Trọng tâm là nâng cao năng lực công nghệ, quản trị, phát triển thị trường và tham gia chuỗi giá trị, qua đó phát huy lợi thế địa phương, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm và thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển bền vững.