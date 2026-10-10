Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tái cơ cấu EVN: Hai bộ vênh nhau về lộ trình tách truyền tải, bán lẻ

Dương Hưng

TPO - Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) do Bộ Tài chính chủ trì xây dựng đề xuất trước mắt giữ mô hình truyền tải hiện nay, từng bước tách phân phối và bán lẻ. Tuy nhiên, Bộ Công Thương chưa thống nhất một số nội dung.

Giữ vốn chi phối, từng bước tách các khâu

Bộ Tài chính vừa có tờ trình gửi Đảng ủy Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cấu trúc EVN phù hợp với thị trường điện cạnh tranh.

Đề án đặt mục tiêu phát triển EVN thành tập đoàn kinh tế nhà nước mạnh, quản trị hiện đại, giữ vai trò trụ cột bảo đảm an ninh cung ứng điện, tham gia hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh.

Về tổ chức, Bộ Tài chính đề xuất công ty mẹ EVN tiếp tục do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ở khâu phát điện, tập đoàn giữ 7 công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc trong dài hạn, gồm Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang, Ialy, Trị An, Phát triển thủy điện Sê San, Huội Quảng - Bản Chát.

EVN tiếp tục giữ toàn bộ vốn tại Tổng Công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1), xem xét cổ phần hóa sau năm 2030 hoặc theo quy định của cấp có thẩm quyền. Với Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), tập đoàn giảm vốn thông qua chuyển nhượng hoặc các tổng công ty chào bán cổ phần tăng vốn, nhưng vẫn giữ trên 50%.

evn-168930444030698922698.jpg
Phương án tái cơ cấu EVN, Bộ Tài chính đề xuất từng bước, thận trọng.

Nhiệt điện Thái Bình và Vĩnh Tân 4 tiếp tục là đơn vị trực thuộc EVN để hoàn thành quyết toán dự án, tập trung nguồn khấu hao đầu tư nguồn điện mới. Việc chuyển sang hạch toán độc lập được nghiên cứu sau năm 2030.

Ở khâu truyền tải, đề án trước mắt đề xuất giữ Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) - công ty do EVN sở hữu 100% vốn. Sau khi tháo gỡ khó khăn, EVN nghiên cứu, báo cáo phương án tách tổng công ty khỏi tập đoàn.

Năm tổng công ty điện lực (gồm Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Hà Nội, TPHCM) tiếp tục do EVN sở hữu toàn bộ vốn, từng bước tách lĩnh vực phân phối và bán lẻ theo ba giai đoạn. Đến hết năm 2027, hoàn thành tách bạch chi phí hai khâu. Giai đoạn 2028-2030, tách bạch chi phí ở tất cả cấp điện áp, sắp xếp tổ chức theo hướng hình thành đơn vị bán lẻ hạch toán phụ thuộc và triển khai thí điểm tách tổ chức.

Sau năm 2030, tùy điều kiện thị trường và từng tổng công ty, các đơn vị bán lẻ từng bước chuyển thành công ty hạch toán độc lập...

Bộ Tài chính và Công Thương còn ý kiến trái chiều

Bộ Công Thương thống nhất giảm tỷ lệ vốn của EVN tại EVNGENCO2 và EVNGENCO3. Tuy nhiên, Bộ Công Thương lại chưa thống nhất một số phương án còn lại.

Với khâu phát điện, Bộ Công Thương đề xuất thành lập Tổng Công ty Phát điện chiến lược quốc gia trước năm 2030, hợp nhất các nhà máy chiến lược đa mục tiêu và nhà máy mở rộng tương ứng. Mục tiêu là tập trung quản lý nguồn điện chiến lược, hình thành đầu mối chuyên trách đầu tư, vận hành và minh bạch chi phí.

Bộ Công Thương cũng đề nghị cổ phần hóa EVNGENCO1 để tăng cạnh tranh.

qddienthuduc4-1730704756574802991526jpg.jpg
Bộ Công Thương đề xuất chuyển EVNNPT về bộ quản lý chuyên ngành, thành lập Tổng Công ty Phát điện chiến lược quốc gia.

Với truyền tải, Bộ Công Thương không thống nhất phương án, vì chưa có thời điểm tách cụ thể. Theo bộ này, tách EVNNPT thành doanh nghiệp độc lập do Nhà nước sở hữu 100% vốn, trực thuộc bộ chuyên ngành là điều kiện tiên quyết để vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh, tạo công cụ bảo đảm an ninh cung cấp điện.

Ở khâu bán lẻ, Bộ Công Thương cho rằng, chuyển bộ phận bán lẻ thành đơn vị hạch toán độc lập cần đồng bộ với mục tiêu vận hành thị trường bán lẻ điện cạnh tranh chậm nhất năm 2030. Lộ trình chuyển đổi sau năm 2030 trong đề án vì vậy cần điều chỉnh.

Thông tin về phương án, Bộ Tài chính nhấn mạnh tái cấu trúc phải thận trọng, hạn chế xáo trộn tổ chức ảnh hưởng cung ứng điện và bảo đảm nguồn lực thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh.

Với EVNNPT, Bộ Tài chính lập luận tổng công ty đã hạch toán độc lập, cung cấp dịch vụ theo giá truyền tải do Bộ Công Thương phê duyệt.

Ở khâu bán lẻ, Bộ Tài chính cho rằng, đơn vị sau chuyển đổi phải đủ năng lực tài chính ký hợp đồng mua điện dài hạn. Tách hoàn toàn về sở hữu trong ngắn hạn có thể tạo áp lực dòng tiền, giảm tín nhiệm với nhà đầu tư nguồn điện mới.

Xem thêm

#EVN #tái cấu trúc #thị trường điện #phát điện #truyền tải #bán lẻ #cổ phần hóa

Cùng chuyên mục

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

Một ngân hàng lên tiếng về tin đồn cổ phiếu

TPO - Trước những thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện trên thị trường, tối 9/10 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) khẳng định hoạt động kinh doanh luôn được duy trì liên tục, an toàn, ổn định; các kế hoạch tài chính, hoạt động quản trị và điều hành được triển khai theo đúng quy định pháp luật.

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

TPO - Từ mức lãi suất ưu đãi 8,2%/năm lên 17-18%/năm sau khi hết thời gian ưu đãi, nhiều người vay mua nhà, mua ô tô đang đối mặt áp lực trả nợ ngày càng lớn. Ngân hàng liên tục rao bán tài sản bảo đảm là những chiếc xe từ phổ thông giá vài trăm triệu đồng đến Rolls-Royce Ghost để thu hồi nợ.

ShopeePay và CIC mở rộng hợp tác, đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

ShopeePay và CIC mở rộng hợp tác, đưa tính năng kiểm tra điểm tín dụng lên ví điện tử

Ví điện tử ShopeePay và Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác, tích hợp tính năng tra cứu điểm tín dụng trực tiếp trên ứng dụng. Chiến lược mở ra kênh tiếp cận dữ liệu chuẩn mực và an toàn, đồng thời khẳng định cam kết của ShopeePay trong hành trình mang đến hệ sinh thái tài chính số toàn diện, dễ tiếp cận và cá nhân hóa cho hàng triệu người dùng.

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

Đổi mới công tác khuyến công, nâng sức cạnh tranh cho sản phẩm nông thôn

TPO - Trước yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý và nâng cao hiệu quả hỗ trợ sản xuất, Bộ Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác khuyến công tại Sơn La, tập trung cập nhật chính sách mới, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững.

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

Xăng tăng gần 5.000 đồng/lít từ tháng 9, lo giá hàng hóa khó hạ nhiệt

TPO - Giá xăng tăng gần 5.000 đồng/lít kể từ tháng 9; giá gas, thực phẩm, nhân công và tiền thuê mặt bằng tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh doanh. Khi giá đầu vào sản xuất tăng, hàng hóa khó giữ giá bán, còn người tiêu dùng phải thắt chặt chi tiêu vì giá hàng hóa, dịch vụ khó giảm nhanh.

Ảnh: Nguyễn Thắng

Tăng trưởng kinh tế quý IV: Các địa phương ‘chạy nước rút’ bằng động lực nào?

TPO - 9 địa phương được yêu cầu đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 15% trong quý IV, có nơi cần đạt hơn 18%. Trong 3 tháng cuối năm, bài toán đặt ra không chỉ là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, mà còn phải khơi thông năng lực sản xuất, thúc đẩy tiêu dùng và đưa các nguồn lực vào những lĩnh vực có khả năng tạo giá trị gia tăng.

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

Cổ phiếu PNJ tăng kịch trần, Novaland ngược dòng

TPO - Sau 13 phiên giảm liên tiếp, cổ phiếu PNJ bất ngờ tăng kịch trần trong phiên 9/10, sau khi doanh nghiệp công bố kết quả kiểm định độc lập cho thấy, toàn bộ mẫu kim cương được kiểm tra là kim cương thiên nhiên. Cùng ngày, cổ phiếu Novaland cũng tăng trần, trong khi VN-Index tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ.

Lý do Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 'thần tốc'

Lý do Cần Thơ giải ngân vốn đầu tư công 'thần tốc'

TPO - Lý giải cho tốc độ giải ngân đầu tư công đạt mức 'thần tốc' trong tháng 9 vừa qua, ông Trần Phú Lộc Thành - Quyền Giám đốc Sở Tài chính TP. Cần Thơ - cho biết trong hơn 11.000 tỷ đồng đã giải ngân, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành đạt hơn 6.800 tỷ đồng, còn lại gần 4.300 tỷ đồng là dư tạm ứng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe