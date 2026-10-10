Lãi vay mua ô tô tăng vọt, ngân hàng thanh lý từ xe cũ đến Rolls-Royce

TPO - Từ mức lãi suất ưu đãi 8,2%/năm lên 17-18%/năm sau khi hết thời gian ưu đãi, nhiều người vay mua nhà, mua ô tô đang đối mặt áp lực trả nợ ngày càng lớn. Ngân hàng liên tục rao bán tài sản bảo đảm là những chiếc xe từ phổ thông giá vài trăm triệu đồng đến Rolls-Royce Ghost để thu hồi nợ.

Vay mua ô tô, lãi suất thả nổi chạm 18%/năm

Những ngày gần đây, nhiều chủ xe cho biết, chỉ sau 1 năm vay mua ô tô, lãi suất khoản vay này tăng từ 8,2%/năm lên 18%/năm. Mức tăng 9,8% khiến chi phí vay vốn đội lên đáng kể, đặc biệt là với những khách hàng có thu nhập cố định và phải dành phần lớn ngân sách hằng tháng để trả nợ.

Câu chuyện lãi suất cho vay mua ô tô thả nổi tăng cao được đưa lên các diễn đàn hội nhóm trên mạng xã hội. Theo đó, khi thời gian hưởng ưu đãi kết thúc, nhiều người vay mua ô tô phải chuyển sang mức lãi suất cao hơn đáng kể. Khảo sát tại một số ngân hàng cho thấy, lãi suất cơ sở áp dụng cho nhiều khoản vay mua xe đã lên 10-13%/năm. Trong khi đó, thời gian được hưởng lãi suất ưu đãi thường chỉ kéo dài từ 3-12 tháng.

Công bố của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, lãi suất cho vay bình quân đối với các khoản vay mới phát sinh dao động khoảng 8,3 - 10,5%/năm. Tuy nhiên, đây là mặt bằng bình quân, không phản ánh đầy đủ chi phí của từng khoản vay sau khi hết ưu đãi. Với cơ chế lãi suất thả nổi, người vay có thể phải chịu lãi suất thực tế 13-16%/năm, thậm chí cao hơn tùy hợp đồng và diễn biến lãi suất.

Ngân hàng rao bán từ xe phổ thông đến Rolls-Royce

Trong bối cảnh lãi suất cho vay mua ô tô tăng cao, nhiều ngân hàng lại tăng cường đấu giá thanh lý ô tô cũ. Danh mục tài sản được đưa ra đấu giá khá đa dạng, từ ô tô đã qua sử dụng có giá vài trăm triệu đồng đến những chiếc xe sang từng gây chú ý trên thị trường.

Mới đây, VietinBank Chi nhánh 4 TPHCM thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, trong đó có chiếc Rolls-Royce Ghost màu xanh, biển kiểm soát 51G-657.93. Chiếc xe được đăng ký lần đầu vào tháng 7/2018 và đăng ký giao dịch bảo đảm tại ngân hàng. Giá khởi điểm được đưa ra gần 11 tỷ đồng.

Rolls-Royce Ghost được ngân hàng đấu giá với giá khởi điểm gần 11 tỷ đồng. Ảnh: AutoPro.

Cùng với chiếc Rolls-Royce Ghost, ngân hàng dự kiến đấu giá 5 xe xitec Hyundai chuyên chở xăng dầu của Xuyên Việt Oil để thu hồi nợ.

Ở phân khúc xe phổ thông, Ngân hàng TPBank cũng công bố đấu giá 5 ô tô đã qua sử dụng, dự kiến vào ngày 12/10/2026 theo hình thức trực tuyến. Các tài sản gồm Mitsubishi Attrage, giá khởi điểm 225 triệu đồng; VinFast Lux SA 2.0, giá 376 triệu đồng; MG5 1.5L, giá 240 triệu đồng; một xe Kia, giá 485 triệu đồng và MG5 1.5L MT, giá 255 triệu đồng. Tiền đặt trước được quy định bằng 20% giá khởi điểm của từng tài sản.

Trong khi đó, SeABank Đại An - Phòng giao dịch Trần Duy Hưng thông báo thanh lý tài sản bảo đảm lần thứ 8 đối với một chiếc Ford Everest sản xuất năm 2014, biển kiểm soát 30A-399.27. Xe có giá khởi điểm 135 triệu đồng.

Những thông báo đấu giá này không đồng nghĩa tất cả chủ tài sản đều mất khả năng trả nợ vì lãi suất tăng. Việc xử lý tài sản có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và phải được xem xét theo từng trường hợp. Tuy nhiên, diễn biến trên cho thấy nghĩa vụ trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm vẫn là vấn đề đáng chú ý trong hoạt động tín dụng.