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Kinh tế

EVNGENCO1 thúc đẩy đổi mới sáng tạo, biến ý tưởng thành giá trị thực tiễn

Phương Thảo

Ngày 9/10, EVNGENCO1 tổ chức hội thảo thúc đẩy văn hóa đổi mới sáng tạo với quyết tâm của lãnh đạo tổng công ty trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trở thành năng lực thực chất, gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành và quản trị.

Định hướng này đòi hỏi đổi mới sáng tạo không dừng ở nhận thức hay phong trào, mà phải bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn, được thúc đẩy bằng sự chỉ đạo quyết liệt và điều kiện triển khai phù hợp. Mỗi cán bộ, công nhân viên đều có thể đóng góp sáng kiến; mỗi kinh nghiệm hữu ích cần có cơ hội được chia sẻ, hoàn thiện và nhân rộng. Đổi mới sáng tạo vì thế không phải nhiệm vụ riêng của bộ phận chuyên trách, mà cần trở thành tư duy và cách làm chung trong toàn EVNGENCO1, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo giá trị.

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Ông Nguyễn Tiến Khoa, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 phát biểu khai mạc Hội thảo, nhấn mạnh vai trò của đổi mới sáng tạo trong vận hành và quản trị.

Từ nhận thức đến giải pháp, từ công nghệ đến hành động

Ba chuyên đề tại Hội thảo tạo thành mạch nội dung xuyên suốt, từ cách tiếp cận đổi mới sáng tạo đến những yêu cầu phát triển của ngành điện và vai trò của mỗi cá nhân.

Với chuyên đề “Giải mã đổi mới sáng tạo – Liên hệ mô hình và bài toán thực tiễn của EVNGENCO1”, bà Nguyễn Hương Quỳnh – Giám đốc Điều hành BambuUP – gợi mở cách tiếp cận đổi mới từ những vấn đề cụ thể trong công việc. Tiếp đó, PGS.TS Phạm Hoàng Lương – nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội – phân tích bối cảnh và bài toán ngành điện trước xu hướng chuyển dịch năng lượng, phát triển công nghệ và những yêu cầu mới đối với doanh nghiệp sản xuất điện.

Từ bối cảnh chung đến hành động của từng cá nhân, ông Nguyễn Chiến Thắng – Nhà sáng lập Mì AI – với chuyên đề “Cá nhân đổi mới sáng tạo như thế nào trong kỷ nguyên AI”, đặt ra yêu cầu chủ động học hỏi, thay đổi tư duy và ứng dụng công cụ mới để nâng cao năng lực, tạo ra giá trị trong công việc.

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Ông Nguyễn Quang Huy – Trưởng ban Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo EVNGENCO1 giới thiệu giải pháp “Nền tảng AI tập trung – Bộ não số cho toàn EVNGENCO1”, hướng tới kết nối dữ liệu, tri thức và hỗ trợ công tác quản trị trong toàn Tổng công ty

Tiếp nối các góc nhìn chuyên môn, phiên trình diễn giới thiệu 5 giải pháp đổi mới sáng tạo do cán bộ, công nhân viên EVNGENCO1 nghiên cứu, phát triển và triển khai. Nền tảng AI tập trung – “Bộ não số” cho toàn EVNGENCO1 hướng tới kết nối dữ liệu và tri thức; Phần mềm tính toán cân bằng động thiết bị quay tại hiện trường tập trung giải quyết bài toán kỹ thuật; Nền tảng dữ liệu kỹ thuật tập trung và trợ lý AI phục vụ quản lý kỹ thuật hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn.

Trong khi đó, SmartPID Tuner tập trung vào nhận dạng hệ thống và tối ưu hóa tham số điều khiển quá trình nhiệt; Hệ thống thông tin vận hành OIS hướng tới tích hợp dữ liệu, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định.

Năm giải pháp tiếp cận những bài toán khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của EVNGENCO1. Từ kết nối dữ liệu, ứng dụng AI đến xử lý các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ điều hành, các sáng kiến cho thấy tiềm năng phát huy tri thức nội bộ, cải tiến phương thức làm việc và giải quyết những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Giá trị của đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ được sử dụng, mà còn ở khả năng giải quyết vấn đề và hiệu quả ứng dụng.

Tiếp nối các góc nhìn chuyên môn, phiên trình diễn giới thiệu 5 giải pháp đổi mới sáng tạo do cán bộ, công nhân viên EVNGENCO1 nghiên cứu, phát triển và triển khai. Nền tảng AI tập trung – “Bộ não số” cho toàn EVNGENCO1 hướng tới kết nối dữ liệu và tri thức; Phần mềm tính toán cân bằng động thiết bị quay tại hiện trường tập trung giải quyết bài toán kỹ thuật; Nền tảng dữ liệu kỹ thuật tập trung và trợ lý AI phục vụ quản lý kỹ thuật hướng tới chuẩn hóa dữ liệu, hỗ trợ chuyên môn.

Trong khi đó, SmartPID Tuner tập trung vào nhận dạng hệ thống và tối ưu hóa tham số điều khiển quá trình nhiệt; Hệ thống thông tin vận hành OIS hướng tới tích hợp dữ liệu, hỗ trợ công tác điều hành và ra quyết định.

Năm giải pháp tiếp cận những bài toán khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của EVNGENCO1. Từ kết nối dữ liệu, ứng dụng AI đến xử lý các vấn đề kỹ thuật và hỗ trợ điều hành, các sáng kiến cho thấy tiềm năng phát huy tri thức nội bộ, cải tiến phương thức làm việc và giải quyết những yêu cầu đặt ra từ thực tiễn. Giá trị của đổi mới sáng tạo không chỉ nằm ở công nghệ được sử dụng, mà còn ở khả năng giải quyết vấn đề và hiệu quả ứng dụng.

Nhận diện rào cản, tạo điều kiện để sáng kiến phát triển

Nếu các giải pháp cho thấy năng lực sáng tạo từ thực tiễn, phiên tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?” đi sâu vào điều kiện để những ý tưởng có cơ hội trở thành kết quả.

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Ông Lê Hải Đăng – Tổng Giám đốc EVNGENCO1 trao đổi tại tọa đàm “Điều gì đang cản trở người EVNGENCO1 đổi mới?”, tập trung nhận diện rào cản và giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Tọa đàm có sự tham gia của ông Lê Hải Đăng – Tổng Giám đốc EVNGENCO1; ông Đặng Văn Cường – Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi; PGS.TS Phạm Hoàng Lương; ông Vũ Văn Loãn – Tổ trưởng Tổ gia công, Phân xưởng sửa chữa, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải; do bà Nguyễn Hương Quỳnh điều phối.

Từ góc nhìn quản lý, chuyên môn đến trải nghiệm của người trực tiếp làm việc tại cơ sở, phiên trao đổi tập trung nhận diện những rào cản trong quá trình đổi mới sáng tạo. Bên cạnh năng lực và tinh thần chủ động của người đề xuất, việc hiện thực hóa sáng kiến còn cần sự quan tâm của lãnh đạo, điều kiện thử nghiệm, cơ chế phối hợp và khả năng đánh giá hiệu quả.

Vì vậy, thúc đẩy đổi mới sáng tạo không chỉ là khuyến khích người lao động đưa ra ý tưởng, mà còn đòi hỏi tổ chức chủ động tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo môi trường để các giải pháp khả thi được nghiên cứu, hoàn thiện và ứng dụng. Đây là mắt xích quan trọng kết nối định hướng của lãnh đạo với hành động cụ thể trong toàn Tổng công ty.

Cụ thể hóa tinh thần phát huy tri thức nội bộ, Hội thảo phát động Cuộc thi “Nghiên cứu, chia sẻ, xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình tại Tổng công ty Phát điện 1”, do ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty – phát động. Cuộc thi khuyến khích hệ thống hóa kinh nghiệm nhận diện bất thường, chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình thành tri thức chung, góp phần nâng cao chất lượng quản lý kỹ thuật và độ tin cậy vận hành.

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Ông Trần Doãn Thành – Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO1 phát động cuộc thi xây dựng Bộ quy tắc chẩn đoán tình trạng thiết bị, công trình.

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của EVNGENCO1

Hội thảo không chỉ khơi mở những cách tiếp cận mới hay giới thiệu các giải pháp công nghệ, mà còn đặt ra yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và hành động của toàn EVNGENCO1. Từ sự quyết liệt trong chỉ đạo của lãnh đạo, tinh thần chủ động của người lao động đến việc tháo gỡ những rào cản trong quá trình triển khai, mỗi mắt xích đều có ý nghĩa quyết định đối với hành trình đưa ý tưởng thành giá trị.

Đổi mới sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi tạo ra thay đổi trong thực tiễn. Khi mỗi người chủ động tìm cách làm tốt hơn, mỗi sáng kiến được tạo điều kiện phát triển và những kinh nghiệm hữu ích được chia sẻ, nhân rộng, EVNGENCO1 sẽ từng bước hình thành năng lực đổi mới từ bên trong, tạo động lực nâng cao hiệu quả sản xuất, vận hành và quản trị, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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#EVNGENCO1 #ngành điện #đổi mới sáng tạo #năng lượng #sản xuất điện

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