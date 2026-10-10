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Gia Lai:

Lý do một nút giao thông ở Quy Nhơn tăng vốn lên 900 tỷ

Trương Định

TPO - Dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai được điều chỉnh tổng mức đầu tư từ hơn 510 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng, với hạng mục cầu vượt một chiều dài khoảng 300 m.

Ngày 9/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng, cải tạo nút giao thông tại khu vực ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư thuộc phường Quy Nhơn.

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Nút giao ngã 5 Đống Đa - Hoa Lư dẫn vào trung tâm hành chính tỉnh Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân.

Theo quyết định điều chỉnh, tỉnh Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng cầu vượt một chiều theo hướng Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Tất Thành. Cầu có chiều dài khoảng 304m, rộng 9m, gồm 2 làn xe cơ giới. Tổng mức đầu tư từ hơn 512 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.

Phương án này nhằm xóa bỏ giao cắt của dòng xe đi từ Võ Nguyên Giáp về đường Nguyễn Tất Thành với dòng xe từ đường Nguyễn Tất Thành rẽ trái về Trần Hưng Đạo.

Đối với nút giao Lê Thanh Nghị - Võ Nguyên Giáp, sẽ đầu tư xây dựng đảo vòng xuyến để tổ chức lại giao thông, giảm xung đột, nâng cao năng lực thông hành và bảo đảm an toàn giao thông, nhằm hạn chế tối đa phạm vi giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng đến các công trình hiện hữu xung quanh khu vực nút giao.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ tổ chức thi tuyển kiến trúc phạm vi nút giao để góp phần chỉnh trang, tạo điểm nhấn kiến trúc tại khu vực cửa ngõ của đô thị Quy Nhơn.

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#Gia Lai #nút giao #đầu tư #cầu vượt #hệ tầng giao thông #Quy Nhơn #ngã 5 Đống Đa

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