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Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng cao nhất 5 triệu đồng/lượng

Ngọc Mai

TPO - Sáng nay (10/10), giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với sáng qua. Theo đó, giá bán vàng miếng SJC lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng. Đáng ngạc nhiên, có doanh nghiệp để mức chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 141,8-144,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá bán vàng miếng lên mốc 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch mua vào - bán ra giữa các doanh nghiệp khác nhau.

Cụ thể, vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý có giá 141 - 144,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3,8 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC tại Bảo Tín Minh Châu 139,9 - 144,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán lên tới 4,9 triệu đồng/lượng; vàng miếng SJC tại DOJI 141,8 - 144,8 triệu đồng/lượng, chênh lệch mua - bán 3 triệu đồng/lượng…

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Chênh lệch mua vào - bán ra vàng miếng SJC có doanh nghiệp lên tới gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn các thương hiệu cũng niêm yết khác nhau. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu có giá 139,9 - 143,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý 141 - 144,2 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 140,3 - 144,3 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.194 USD/ounce, tăng 62 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,8 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.629 đồng/USD. Giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 25.690 đồng - 26.070 đồng /USD (mua vào - bán ra), giảm 20 đồng so với sáng qua. Giá USD trên thị trường chợ đen giao dịch trong khoảng 26.070 - 26.170 đồng/USD.

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