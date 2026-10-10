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Sơn La: Kết nối thị trường, quảng bá nông sản tại hội chợ hàng công nghiệp nông thôn

Viết Hà

TPO - Với 240 gian hàng, quy tụ 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, không gian giới thiệu cà phê Arabica góp phần lan tỏa giá trị nông sản thế mạnh của địa phương.

Trong những ngày này, tại Quảng trường Tây Bắc, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, những năm qua, tỉnh kiên trì định hướng phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu gắn với xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Sơn La và Cục Công nghiệp (Bộ Công thương) tham quan các gian hàng tại hội chợ.

Theo ông Thành, đây là hướng đi có ý nghĩa chiến lược, phù hợp với thế mạnh về nông nghiệp, vùng nguyên liệu lớn, sản phẩm đặc trưng và bản sắc văn hóa phong phú của tỉnh.

Thông qua các chương trình, chính sách khuyến công, Sơn La tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.

Qua đó, từng bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất chuyên nghiệp, xanh, hiện đại và bền vững, tạo thêm giá trị cho sản phẩm, việc làm và thu nhập cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đánh giá hội chợ sẽ trở thành không gian hội tụ, quảng bá sản phẩm Việt từ mọi miền đất nước, góp phần lan tỏa tinh thần “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn theo hướng xanh, hiện đại và bền vững.

Điểm nhấn từ cà phê Arabica

Hội chợ diễn ra từ ngày 9 đến 13/10, với quy mô 240 gian hàng tiêu chuẩn, có sự tham gia của 210 doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh. Các gian hàng giới thiệu nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nông sản chế biến và đặc sản vùng miền.

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Các đại biểu tham quan hội chợ.

Điểm nhấn nổi bật của hội chợ năm nay là không gian giới thiệu, quảng bá các sản phẩm cà phê Sơn La, gắn với Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026. Tại đây, nhiều dòng sản phẩm được chế biến từ hạt Arabica Sơn La được giới thiệu, từ cà phê rang xay đến cà phê hòa tan và các sản phẩm chế biến đa dạng.

Không gian này góp phần quảng bá cà phê Arabica – một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của Sơn La – đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, tiếp cận người tiêu dùng và tìm kiếm đối tác. Việc phát triển các sản phẩm chế biến cũng mở ra cơ hội nâng cao giá trị nông sản, gắn sản xuất với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Cùng với cà phê, hội chợ còn quy tụ nhiều sản phẩm nông sản đặc trưng của Sơn La và các tỉnh, thành phố trong cả nước như na, vú sữa, chanh leo, bơ, thanh long, hồng giòn, sầu riêng; các sản phẩm sữa, chè, thủy sản và nông sản chế biến như mận, xoài, chuối sấy dẻo, thịt gác bếp. Nhiều sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, hàng thủ công mỹ nghệ và các mặt hàng ẩm thực đặc trưng cũng được giới thiệu đến khách tham quan.

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Sơn La đang phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị nông sản, phát triển sản phẩm OCOP.

Ông Nguyễn Văn Thịnh cho hay, thông qua hội chợ, các doanh nghiệp, HTX có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác, kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đây cũng là dịp để các đơn vị giới thiệu chất lượng, mẫu mã sản phẩm, tăng cường giao lưu và tìm kiếm cơ hội hợp tác sản xuất, kinh doanh.

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