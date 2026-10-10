Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Doanh nghiệp địa ốc TPHCM đứng đầu danh sách nợ thuế

Duy Quang

TPO - Cơ quan Thuế ở TPHCM vừa công khai danh sách hàng ngàn đơn vị, người nộp thuế còn nợ tiền thuế. Đáng chú ý, doanh nghiệp bất động sản đứng đầu danh sách nợ thuế với số tiền khá lớn.

Bán chui căn hộ

Theo công bố của Thuế cơ sở 13, Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương, mã số thuế 0301428198 đang nợ thuế hơn 46 tỷ đồng, là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tại Thuế cơ sở 13. Công ty TNHH sản xuất thương mại Lý Khương là chủ đầu tư dự án Dream Home Riverside.

Hồi cuối tháng 9, UBND TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương 900 triệu đồng do vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Công ty Lý Khương có trụ sở tại đường Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TPHCM.

1-3391.jpg
Chủ đầu tư dự án Dream Home Riverside là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tại Thuế cơ sở 13.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương đã đưa nhà ở, công trình xây dựng và phần diện tích sàn xây dựng trong công trình hình thành trong tương lai vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện theo quy định.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã đưa 682 căn hộ thuộc các lô D3 và D4 của dự án chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ Dream Home Riverside, phường Bình Đông vào kinh doanh.

Trong đó, lô D3 có 367 căn và lô D4 có 315 căn. Các căn hộ này nằm ngoài danh sách được Sở Xây dựng TPHCM xác định đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. Hành vi trên bị xử phạt theo khoản 4 Điều 68 Nghị định 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ.

Ngoài phạt tiền, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp, gồm khoản tiền lãi phát sinh từ số tiền đã thu và số tiền đã sử dụng không đúng quy định (nếu có).

Doanh nghiệp này cũng phải nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Quá thời hạn mà chưa chấp hành, công ty sẽ bị cưỡng chế thi hành và phải nộp thêm 0,05%/ngày trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Dự án Dream Home Riverside được cấp phép xây dựng từ năm 2020. Chủ đầu tư đã ký hợp đồng và bán khoảng 2.000 căn hộ, thu của khách hàng từ 70 - 95% giá trị hợp đồng. Dù cam kết bàn giao nhà vào tháng 8/2024 đối với các hợp đồng ký từ tháng 10/2021, dự án đã ngừng thi công từ năm 2023 đến nay, trễ hạn bàn giao hơn 2 năm.

Đứng thứ hai trong danh sách nợ thuế của Thuế cơ sở 13 là Công ty TNHH xây dựng Võ Đình (Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu) đang nợ thuế hơn 33 tỷ đồng. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Vận tải MPC (Phan Đăng Lưu, phường Cầu Kiệu) nợ hơn 13 tỷ đồng.

Doanh nghiệp địa ốc đứng đầu

Tại Thuế cơ sở 14, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH Địa ốc Đất Lành (Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung) với hơn 103 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là Công ty TNHH Xây dựng Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Tân Vũ Minh (Điện Biên Phủ, phường Gia Định) nợ thuế hơn 41 tỷ đồng.

5-3461.jpg
Chủ đầu tư dự án Picity High Park đứng đầu danh sách nợ thuế của Thuế cơ sở 12.

Công ty CP Hưng Đạo Container (Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định) và Công ty CP Việt Nam Thịnh Phát cùng nợ thuế hơn 39 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Star Beach (phường Thạnh Mỹ Tây) nợ thuế hơn 28 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư Richards Holdings (phường Thạnh Mỹ Tây) nợ thuế hơn 22 tỷ đồng.

Thuế cơ sở 2 TPHCM cũng vừa công khai danh sách 2.222 người nộp thuế còn nợ tiền thuế tính đến kỳ khóa sổ tháng 8, với tổng số tiền hơn 1.833 tỷ đồng. Công ty TNHH Xây dựng và Xây lắp điện Thế Minh có khoản nợ lớn nhất, với hơn 329 tỷ đồng. Tiếp theo là Công ty CP Đông Tây Land, nợ hơn 29 tỷ đồng.

Tại Thuế cơ sở 12 TPHCM, đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư với số tiền hơn 340 tỷ đồng. Doanh nghiệp này là thành viên Pi Group, đồng thời là chủ đầu tư dự án Picity High Park. Xếp sau là Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Nhà Hoàng Hải, với khoản nợ hơn 141 tỷ đồng.

Ở Thuế cơ sở 16 TPHCM, Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà Tân Hồng Uy có khoản nợ thuế hơn 48 tỷ đồng, cao nhất trong danh sách được công bố. Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Kim Ngân cũng còn nợ hơn 30 tỷ đồng.

Trong khi đó, tại Thuế cơ sở 26 TPHCM, Công ty CP Đất Mới đang nợ gần 29 tỷ đồng tiền thuế.

Xem thêm

#doanh nghiệp địa ốc #doanh nghiệp #địa ốc #địa ốc TPHCM #đứng đầu danh sách nợ thuế #danh sách nợ thuế #Thuế cơ sở 12 #Thuế cơ sở 13 #Thuế cơ sở 14 #Thuế cơ sở 16 #còn nợ tiền thuế #doanh nghiệp bất động sản

Cùng chuyên mục

TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc Bắc Ninh chính thức chuyển mình thành Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 đang kích hoạt chu kỳ phát triển bứt phá cho thị trường bất động sản. Trong bức tranh đô thị mới, đại đô thị sinh thái Hồng Hạc City tại Vùng 2 Nam Sông Đuống nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ tọa độ chiến lược kết nối đa tầng, quy hoạch All-in-One bài bản và bảo chứng uy tín từ liên danh Phú Mỹ Hưng - Nomura.

TPHCM bổ sung quỹ đất 1.000 ha xây nhà ở xã hội

TPHCM bổ sung quỹ đất 1.000 ha xây nhà ở xã hội

TPO - TPHCM được giao phát triển hơn 181.000 căn nhà ở xã hội và nhà cho thuê giai đoạn 2026 - 2030. Riêng năm 2027, mục tiêu gần 58.000 căn, trong khi cả giai đoạn 2021 - 2025, địa bàn TPHCM sau hợp nhất mới hoàn thành 17.900 căn. Sở Xây dựng TPHCM ước quỹ đất có thể đạt khoảng 1.740 ha và đánh giá đủ đáp ứng mục tiêu được giao.

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

TPO - Dự án Khu biệt thự Rừng Dương tại xã Long Hải, Khu nhà ở Phương Trường An 6 ở xã Phước Hòa, Khu dân cư Mỹ Phước 4 ở phường Bến Cát được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Địa ốc 24H: Giao dịch nhà đất giảm sâu trong 'tháng Ngâu'; khởi công dự án nhà ở xã hội giữa trung tâm Cần Thơ

Địa ốc 24H: Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?

TPO - Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng; Quy định thế nào là đất bỏ hoang, bị đánh thuế?; Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công; Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 10/10.

Đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi theo quy định nào?

Đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi theo quy định nào?

TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, trường hợp sổ đỏ có vị trí không chính xác hoặc thay đổi diện tích, kích thước thửa đất phải được đối chiếu với thực tế sử dụng và hồ sơ lưu trữ để xác định quy định cấp đổi phù hợp.

Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

Thông tin bất ngờ về liên danh xây nhà xã hội hơn 800 căn bị yêu cầu dừng thi công

TPO - Sau khi bị yêu cầu tạm dừng ép cọc để làm rõ nguyên nhân ảnh hưởng nhà dân, chủ đầu tư dự án Vĩnh Phú Complex cho biết đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng và người dân để xử lý. Đáng chú ý, ông Phùng Minh Nội, đại diện liên danh, đồng thời giữ vai trò quản trị, sở hữu cổ phần lớn tại cả 3 doanh nghiệp tham gia dự án.

Chuyển về Vũ Yên hôm nay, tận hưởng chuẩn sống thượng lưu ngay từ khoảnh khắc “chạm ngõ”

Chuyển về Vũ Yên hôm nay, tận hưởng chuẩn sống thượng lưu ngay từ khoảnh khắc “chạm ngõ”

Với khoảng 90% hạ tầng cùng hệ sinh thái dịch vụ đã đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm nhịp sống tại đô thị đảo trước khi quyết định an cư lâu dài. Cùng lợi thế đô thị đã vận hành, cộng đồng đã hiện hữu, chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” mang đến loạt quyền lợi về vui chơi, chăm sóc sức khỏe cho khách hàng chuyển về sinh sống trước ngày 30/6/2027.

Ưu đãi cố định lãi suất chỉ 3-9%/năm tới 5 năm của Vinhomes

Ưu đãi cố định lãi suất chỉ 3-9%/năm tới 5 năm của Vinhomes

Hiện người vay mua nhà Vinhomes được chọn 1 trong 6 kỳ hạn hỗ trợ, từ 18 đến 60 tháng, với mức lãi suất cố định chỉ từ 3-9%/năm, phần lãi vượt trần do chủ đầu tư trả thay. Chính sách “bảo hiểm” vượt trội này đã tiếp thêm tự tin, giúp nhiều gia đình có nhu cầu mua ở thực yên tâm khởi động lại kế hoạch mua nhà vốn bị tạm hoãn vì lo lãi suất thả nổi.

Vega City nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp nối hành trình đồng hành cùng địa phương

Vega City nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp nối hành trình đồng hành cùng địa phương

Trong khuôn khổ Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 8/10, Công ty Cổ phần Vega City đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Sự ghi nhận này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục gắn hoạt động đầu tư, kinh doanh với phát triển du lịch, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng tại địa phương.

Chỉ cách Bến Thành 13 phút, biệt thự biển Vinhomes Green Paradise sẽ gia tăng giá trị thế nào?

Chỉ cách Bến Thành 13 phút, biệt thự biển Vinhomes Green Paradise sẽ gia tăng giá trị thế nào?

Hạ tầng tốc độ cao có thể đưa nhiều người đến biển nhanh hơn, nhưng không thể đưa mọi căn nhà lên vị trí sát mặt nước. Tại Vinhomes Green Paradise, tuyến đường sắt kết nối Bến Thành trong 13 phút sẽ triệt tiêu rào cản địa lý, biến việc sở hữu biệt thự biển Cần Giờ thành cuộc đua săn tìm những tài sản mặt nước đứng đầu thang giá trị và vị trí “hàng ghế đầu” vĩnh viễn không thể tái lập.

Hồng Hạc City – Đô thị chuẩn quốc tế giữa tâm mạch giao thương phía Bắc

Hồng Hạc City – Đô thị chuẩn quốc tế giữa tâm mạch giao thương phía Bắc

Nằm trong không gian liên kết Hà Nội – Bắc Ninh và hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Hồng Hạc City sở hữu lợi thế kết nối đa phương thức, từ đường bộ, hàng không đến đường sắt. Cùng quy hoạch đô thị tích hợp và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, dự án hướng tới kiến tạo không gian sống hiện đại giữa tâm điểm phát triển mới của vùng kinh tế phía Bắc. 

Địa ốc 24H: Xây trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000m2 ở phố cổ; đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2% vẫn quá nhẹ?

Địa ốc 24H: Xây trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000m2 ở phố cổ; đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2% vẫn quá nhẹ?

TPO - Đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gấp 7 lần vẫn quá nhẹ?; Hà Nội xây trung tâm công nghiệp văn hóa gần 4.000m2 ở phố cổ; Thấy gì việc người dân nhận bao tải tiền bồi thường giải phóng mặt bằng?; Tầng hầm biệt thự, ngân hàng ở TPHCM ngập sâu, nhiều tài sản ngâm trong nước;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 9/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe