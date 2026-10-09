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Địa ốc

Chỉ cách Bến Thành 13 phút, biệt thự biển Vinhomes Green Paradise sẽ gia tăng giá trị thế nào?

P.V

Hạ tầng tốc độ cao có thể đưa nhiều người đến biển nhanh hơn, nhưng không thể đưa mọi căn nhà lên vị trí sát mặt nước. Tại Vinhomes Green Paradise, tuyến đường sắt kết nối Bến Thành trong 13 phút sẽ triệt tiêu rào cản địa lý, biến việc sở hữu biệt thự biển Cần Giờ thành cuộc đua săn tìm những tài sản mặt nước đứng đầu thang giá trị và vị trí “hàng ghế đầu” vĩnh viễn không thể tái lập.

13 phút di chuyển xóa nhòa rào cản giữa trung tâm và đại dương

Với tầng lớp tinh hoa tại TP.HCM, rào cản lớn nhất của việc sở hữu một ngôi nhà bên biển từ trước đến nay chưa từng nằm ở số tiền, mà nằm ở thời gian di chuyển. Cảnh quan có thể đẹp, không gian có thể rộng, nhưng nếu mỗi lần sử dụng đều cần thu xếp cả tuần, căn nhà khó hiện diện thường xuyên trong đời sống.

Sự xuất hiện của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ với vận tốc thiết kế 350 km/h chính là mắt xích làm đảo chiều toàn bộ quy luật ấy. Hành trình 13 phút di chuyển chính thức đưa biển khơi hòa vào nhịp sống thường nhật của thành phố. Thay vì phải đợi đến cuối tuần hay những kỳ nghỉ dài ngày, chủ nhà hoàn toàn có thể kết thúc phiên làm việc hay cuộc gặp gỡ đối tác ở trung tâm vào buổi chiều và thảnh thơi trở về quây quần bên bữa tối bên biển cùng gia đình.

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Đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, với hành trình khoảng 13 phút, mở khả năng sống bên biển, làm việc tại trung tâm.

Song hành cùng tuyến đường sắt tốc độ cao, cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh kết hợp với đại lộ Rừng Sác mở rộng 10 làn xe và nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành càng hoàn thiện khả năng kết nối đa phương thức. Khi trở ngại khoảng cách đã được giải quyết triệt để, rào cản tâm lý tan biến, nhu cầu sở hữu một chốn an cư thực thụ bên đại dương lập tức bùng nổ.

Đặc quyền “hàng ghế đầu”: Vị trí chạm mặt nước không thể nhân bản

Khi việc đến biển thuận tiện hơn, nhiều người có thể cùng tận hưởng không gian ấy. Tuy nhiên, số lượng biệt thự nằm sát mặt nước, có hướng nhìn phù hợp và khoảng mở thuận lợi, thì không thể tăng lên.

Tại Vinhomes Green Paradise, biển hồ Paradise Lagoon rộng 800 ha kết hợp cùng 121 km đường bờ biển cảnh quan kiến tạo nên một không gian mặt nước bề thế hiếm có. Song, quy mô ấy không đồng nghĩa với việc mọi căn biệt thự đều sở hữu vị trí và tầm nhìn như nhau. Trong đó, đứng đầu thang giá trị chính là những căn ở vị trí “hàng ghế đầu” (front-row).

Sự đắt giá của dòng sản phẩm “front-row” nằm ở tọa độ độc bản ven mặt nước của từng lô đất. Một căn biệt thự bước chân ra là bãi cát mịn, tầm nhìn trực diện mặt nước khoáng đạt hoàn toàn khác biệt với những căn nhà chỉ có thể nhìn thấy biển từ xa. Một ngôi nhà có thể được cải tạo, nội thất có thể nâng cấp theo thời gian, nhưng khoảng cách từ phòng khách ra mép sóng và hướng đón gió biển là yếu tố vĩnh viễn không thể cơi nới hay tái tạo.

Độ quý hiếm này càng gia tăng khi đặt trong cấu trúc quy hoạch bền vững của một siêu đô thị ESG++. Mật độ xây dựng toàn khu được kiểm soát ở mức lý tưởng khoảng 17%, nhường chỗ cho hơn 930 ha cây xanh, mặt nước cùng mạng lưới 370 công viên tiện ích đa chủ đề và hệ sinh thái All-in-One quy mô chưa từng có. Không gian sinh thái đa tầng tựa lưng vào 75.000 ha rừng ngập mặn mang lại giá trị thanh lọc sức khỏe vô giá mà không một khu dân cư nội đô nào có thể sao chép.

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Lagoon 800 ha và 121 km đường bờ biển cảnh quan, nơi hướng nhìn cùng vị trí từng căn villa tạo nên những trải nghiệm sống bên mặt nước khác nhau.

Lớp tài sản waterfront kế tiếp của TP.HCM: Kỳ vọng thiết lập kỷ lục giá mới

Nhìn lại bức tranh thị trường bất động sản TP.HCM những năm qua, chu kỳ định giá tài sản mặt nước đã được kiểm chứng rõ nét qua phân khúc căn hộ ven sông Sài Gòn. Tại các vị trí trung tâm, như Ba Son hay bán đảo Thủ Thiêm, những căn hộ sở hữu tầm nhìn trực diện mặt sông đã thiết lập kỷ lục giá lên tới 500 - 650 triệu/m2.

Thị trường chấp nhận chi trả mức giá ấy không chỉ vì vật liệu hoàn thiện hay tiện ích tòa nhà, mà bản chất là trả tiền cho khoảng thở tự nhiên, tầm nhìn không bị che chắn và quỹ đất ven sông hữu hạn đã cạn kiệt.

Nhìn từ đó, rõ ràng sự xuất hiện của quỹ biệt thự biển tại Vinhomes Green Paradise đang mở ra chu kỳ tái định giá cho lớp tài sản waterfront tiếp theo của thành phố 14 triệu dân. Giới chuyên môn nhìn nhận, khi một mét vuông căn hộ cao tầng ven sông đã được định giá tới hơn nửa tỷ đồng, thì giá trị của một căn biệt thự gắn với đất ở ven biển sở hữu lâu dài hiếm hoi trong địa giới TP.HCM chắc chắn phải vượt trội hơn thế rất nhiều.

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Không gian sinh thái đa tầng cùng hệ tiện ích All-in-One quy mô kỷ lục tạo nền tảng gia tăng giá trị bền vững cho biệt thự biển Vinhomes Green Paradise

Bất động sản ven biển tại Vinhomes Green Paradise không chỉ sở hữu biên độ mặt nước rộng lớn gấp nhiều lần mặt sông nội đô, mà còn mang lại đặc quyền chạm chân vào thềm cát tự nhiên, thụ hưởng trọn vẹn vi khí hậu trong lành từ biển và rừng.

Đặc biệt, khi tuyến đường sắt tốc độ cao “nén” khoảng cách Bến Thành - Cần Giờ chỉ còn 13 phút di chuyển, Cần Giờ sẽ trở thành vùng lõi nội đô mở rộng, đặt các biệt thự biển vào vị thế kết nối trực tiếp với trung tâm kinh tế, tài chính lớn nhất cả nước, hệt như các khu đô thị ven sông Sài Gòn. Lúc này, những căn biệt thự biển ở vị trí “hàng ghế đầu” tại Vinhomes Green Paradise không đơn thuần là nơi tận hưởng chất sống nghỉ dưỡng đỉnh cao, mà chính là những gia sản truyền đời tiềm năng nhất của kỷ nguyên hướng biển.

#biệt thự biển #Vinhomes Green Paradise #Bến Thành #địa ốc #đầu tư #biển #địa phương

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