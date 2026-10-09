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Địa ốc

Hồng Hạc City – Đô thị chuẩn quốc tế giữa tâm mạch giao thương phía Bắc

PV

Nằm trong không gian liên kết Hà Nội – Bắc Ninh và hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Hồng Hạc City sở hữu lợi thế kết nối đa phương thức, từ đường bộ, hàng không đến đường sắt. Cùng quy hoạch đô thị tích hợp và hệ sinh thái tiện ích đồng bộ, dự án hướng tới kiến tạo không gian sống hiện đại giữa tâm điểm phát triển mới của vùng kinh tế phía Bắc. 

Cú hích hành chính

Ngày 20/9/2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam theo Nghị quyết 39/2026/QH16 của Quốc hội. Sự thay đổi vị thế hành chính này đi cùng định hướng quy hoạch chung đến năm 2050, tầm nhìn 2075, biến Bắc Ninh thành đô thị công nghiệp công nghệ cao, xanh, thông minh, hiện đại và là trung tâm logistics hàng đầu khu vực.

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Bắc Ninh hiện nay là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 của Việt Nam. Ảnh: Zing.

Sức hút của địa phương được bảo chứng qua những con số kinh tế ấn tượng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Bắc Ninh thu hút hơn 18,74 tỉ USD vốn đầu tư quy đổi, tăng 22,5% so với cùng kỳ. Về thu hút vốn FDI, Bắc Ninh vươn lên đứng thứ 3 cả nước với 264 dự án cấp mới đạt hơn 1,677 tỉ USD và 222 dự án điều chỉnh tăng vốn đạt hơn 2,305 tỉ USD. Làn sóng vốn ngoại kéo theo sự dịch chuyển mạnh mẽ của lực lượng chuyên gia, lao động trình độ cao, hình thành nhu cầu lớn về không gian sống chuẩn mực.

Tại sự kiện "Hồng Hạc City - Kết nối đa tầng, đón đầu cơ hội" diễn ra ngày 10/10/2026, TS. Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đánh giá, giá trị bất động sản trong chu kỳ mới không chỉ trả lời câu hỏi "ở đâu", mà phải giải quyết bài toán lớn hơn về khả năng kết nối với các cực kinh tế và chất lượng sống được tạo dựng.

Đô thị chuẩn quốc tế giữa tâm mạch giao thương

Tọa lạc tại phường Song Liễu, trong không gian liên kết Hà Nội – Bắc Ninh và hành lang kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Hồng Hạc City sở hữu lợi thế kết nối đa phương thức giữa các trung tâm đô thị, công nghiệp và logistics trọng điểm phía Bắc. Khi mạng lưới giao thông vùng từng bước được mở rộng với đường bộ, hàng không và đường sắt, dự án được đặt trong một không gian phát triển rộng lớn hơn, nơi khả năng kết nối trở thành một trong những yếu tố định hình chất lượng sống và tiềm năng phát triển dài hạn.

Trong cấu trúc giao thông liên vùng đang hình thành, Hồng Hạc City có lợi thế khi cách Vành đai 4 khoảng 2 km, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình khoảng 20 km và tiếp giáp khu vực Gia Lâm, Hà Nội. Vị trí này tạo điều kiện để dự án kết nối với Thủ đô, các khu công nghiệp và những đầu mối giao thương quan trọng trong vùng kinh tế phía Bắc.

Đáng chú ý, Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang được tập trung triển khai, hướng tới tăng cường liên kết giữa Hà Nội với Bắc Ninh và các địa phương lân cận. Cùng với đó, các dự án cầu vượt sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Thượng Cát được kỳ vọng bổ sung năng lực kết nối giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Đông và Đông Bắc. Khi các công trình được hoàn thành và đưa vào khai thác, mạng lưới giao thông liên vùng sẽ có thêm điều kiện để phân bổ luồng di chuyển, thúc đẩy giao thương và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Một mắt xích đáng chú ý trong bức tranh hạ tầng là Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng tuyến đường kết nối sân bay với Hà Nội. Việc phát triển đầu mối hàng không này được kỳ vọng bổ sung năng lực vận tải, tăng cường kết nối vùng và mở rộng khả năng tiếp cận các trung tâm kinh tế. Đối với những khu đô thị nằm trong không gian liên kết như Hồng Hạc City, sân bay Gia Bình là một trong những yếu tố cần được theo dõi trong quá trình hình thành mạng lưới giao thông mới.

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Hồng Hạc City nằm trong tọa độ vàng của lưới giao thông đa phương thức đang gia tốc hoàn thiện như sân bay Gia Bình, đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Bên cạnh đường bộ và hàng không, hệ thống đường sắt đang mở ra những hướng kết nối mới cho Bắc Ninh. Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh được định hướng kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, với kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2028 theo thông tin dự án được công bố. Ga trung chuyển tại Gia Bình được kỳ vọng tăng cường liên kết giữa Bắc Ninh với chuỗi đô thị, công nghiệp và dịch vụ phía Đông Bắc.

Ở quy mô liên vùng và quốc tế, tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng được định hướng tăng cường kết nối hành lang kinh tế từ khu vực biên giới phía Bắc tới Thủ đô và cảng biển Hải Phòng. Trong khi đó, hướng tuyến Hà Nội – Lạng Sơn mở ra triển vọng tăng cường giao thương với Trung Quốc. Khi các dự án này được triển khai đồng bộ, Bắc Ninh có thêm cơ hội tham gia sâu hơn vào mạng lưới vận tải hàng hóa và hành khách trên phạm vi rộng.

Tại Hà Nội, kế hoạch phát triển mạng lưới đường sắt đô thị cũng là một phần trong chiến lược tổ chức không gian đô thị và giao thông công cộng. Sự kết hợp giữa đường sắt đô thị, đường bộ và các tuyến giao thông liên vùng được kỳ vọng tạo nên cấu trúc vận tải đa phương thức, góp phần tăng cường liên kết giữa Thủ đô với các đô thị vệ tinh và địa phương lân cận.

Nhìn tổng thể, mạng lưới hạ tầng đang được quy hoạch và triển khai tại khu vực gồm nhiều lớp kết nối: đường bộ với Vành đai 4 và hệ thống cao tốc; hàng không với sân bay Gia Bình; đường sắt tốc độ cao với tuyến Hà Nội – Quảng Ninh; đường sắt liên vùng với tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và định hướng Hà Nội – Lạng Sơn. Đây là những cấu phần có thể góp phần định hình lại khả năng lưu thông của người dân, hàng hóa và dòng vốn giữa các cực kinh tế phía Bắc.

Trong bối cảnh đó, lợi thế vị trí của Hồng Hạc City không chỉ nằm ở khoảng cách địa lý tới Hà Nội hay các đầu mối giao thông, mà còn ở khả năng tiếp cận mạng lưới kinh tế đang mở rộng. Tuy nhiên, mức độ hưởng lợi thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thành, thời điểm vận hành và khả năng kết nối đồng bộ của từng công trình hạ tầng.

Mô hình "All in One" và 5 tầng kết nối đột phá

Được phát triển trên quy mô 197,76 ha với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 27,9%, Hồng Hạc City dự kiến là nơi sinh sống của khoảng 27.700 cư dân. Dự án giải bài toán an cư cao cấp thông qua mô hình đô thị tích hợp "All in One", quy tụ đầy đủ các chức năng từ nhà ở, giáo dục, y tế đến thương mại và giải trí.

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Hồng Hạc City là đô thị tích hợp "All in One", quy tụ đầy đủ các chức năng từ nhà ở, giáo dục, y tế đến thương mại và giải trí.

Cấu trúc phát triển của dự án cô đọng trong 5 tầng kết nối toàn diện. Lớp kết nối vùng và hạ tầng tạo mối liên kết hữu cơ giữa Hà Nội, Bắc Ninh cùng các đầu mối giao thông chiến lược. Lớp kết nối kinh tế gắn kết chốn an cư với các trung tâm công nghiệp, thương mại và logistics.

Ở phạm vi nội khu, lớp kết nối tiện ích mang đến hệ sinh thái sống hoàn chỉnh với công viên trung tâm rộng khoảng 17,8 ha, hệ thống hồ điều hòa và tổ hợp giáo dục K-12 quy mô khoảng 2.500 học sinh hợp tác cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest. Tất cả hợp thành nền tảng vững chắc cho tầng kết nối cộng đồng, tạo dựng môi trường phát triển văn minh và bền vững.

Điểm tựa pháp lý vững chắc cho nhà đầu tư

Trong quy hoạch tổng thể gồm các phân khu thấp tầng Hồng Phát, Hồng Thịnh và Hồng Phúc, phân khu Hồng Phát là mảnh ghép đầu tiên được triển khai. Ngôn ngữ kiến trúc tại đây ghi dấu ấn độc đáo khi kết hợp cảm hứng văn hóa Kinh Bắc cùng phong cách Modern Classical và Indochine tinh tế. Trong đó, Zone F1-2 mang đến 397 sản phẩm đa dạng gồm nhà phố liền kề, shophouse và biệt thự song lập.

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Toàn cảnh phân khu thấp tầng được bao bọc bởi cây xanh và công viên tại Hồng Hạc City.

Điểm tựa vững chắc nhất cho dòng tiền của nhà đầu tư chính là tính minh bạch pháp lý. Toàn bộ 1.047 căn biệt thự và nhà phố thuộc phân khu Hồng Phát đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Đợt bàn giao nhà đầu tiên tại Zone F1-1 dự kiến thực hiện vào cuối năm 2026, sẵn sàng đi vào vận hành và tạo dựng cộng đồng cư dân thực tế.

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Đợt bàn giao nhà đầu tiên tại Zone F1-1 tại Hồng Hạc City dự kiến thực hiện vào cuối năm 2026, sẵn sàng đi vào vận hành và tạo dựng cộng đồng cư dân thực tế.

Hồng Hạc City đánh dấu bước mở rộng chiến lược của Phú Mỹ Hưng tại thị trường phía Bắc sau hơn 3 thập kỷ phát triển đô thị kiểu mẫu tại TPHCM, đồng hành cùng nhà phát triển bất động sản hàng đầu Nhật Bản Nomura Real Estate Vietnam.

Sự kết hợp giữa uy tín thương hiệu quốc tế, pháp lý hoàn thiện và tiến độ thi công đảm bảo tạo nên nguồn "nội lực thâm sâu". Khi cộng hưởng cùng "ngoại lực vững chắc" từ hạ tầng và vị thế hành chính mới của Bắc Ninh, Hồng Hạc City không chỉ trao tay giải pháp an cư chuẩn mực mà còn là tọa độ đầu tư sở hữu dư địa tăng giá bền vững theo thời gian.

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#Bắc Ninh #Hồng Hạc City #đầu tư #hạ tầng #bất động sản #kết nối #pháp lý

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