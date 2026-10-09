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Địa ốc

Vega City nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp nối hành trình đồng hành cùng địa phương

P.V

Trong khuôn khổ Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức ngày 8/10, Công ty Cổ phần Vega City đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Sự ghi nhận này là động lực để doanh nghiệp tiếp tục gắn hoạt động đầu tư, kinh doanh với phát triển du lịch, văn hóa và trách nhiệm cộng đồng tại địa phương.

Khánh Hòa tăng cường đối thoại và tôn vinh doanh nghiệp tiêu biểu

Chiều 8/10/2026, tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp và nhà đầu tư năm 2026 với chủ đề “Khánh Hòa – Kiến tạo và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển”. Chương trình là dịp để địa phương trao đổi, lắng nghe ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và ghi nhận những tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu dự hội nghị (nguồn: Báo Khánh Hòa)
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cùng các đại biểu dự hội nghị (nguồn: Báo Khánh Hòa)

Hội nghị tập trung thông tin về tình hình kinh tế – xã hội, hoạt động doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2026, đồng thời trao đổi về năng lực cạnh tranh và kết quả khảo sát Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Khánh Hòa năm 2025.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 22 tập thể và 14 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, giải quyết việc làm, thực hiện nghĩa vụ tài chính và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Vega City nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tiếp nối hành trình đồng hành cùng địa phương ảnh 2

Đại diện Công ty Cổ phần Vega City (ngoài cùng bên trái) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Vega City là một trong những tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Sự ghi nhận này là nguồn động viên để doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động đầu tư, kinh doanh gắn với trách nhiệm cộng đồng và định hướng phát triển lâu dài tại địa phương.

Dấu ấn đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa

Là thành viên của KDI Group, Vega City lựa chọn Nha Trang – Khánh Hòa làm địa bàn đầu tư chiến lược, lâu dài, hướng tới góp phần phát triển đô thị biển hiện đại, đáng sống và bền vững. Dự án trọng điểm của doanh nghiệp là Libera Nha Trang, quần thể đô thị resort quy mô 44 ha tại Bãi Tiên, phường Bắc Nha Trang, kết nối nghỉ dưỡng, thương mại, văn hóa và giải trí bên vịnh Ngọc.

Ở lĩnh vực du lịch, Libera Nha Trang từng bước hình thành điểm đến đa trải nghiệm, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách lưu trú và tham quan mỗi năm. Hệ sinh thái tại đây quy tụ từ không gian nghỉ dưỡng cao cấp tại Villa Le Corail – A Gran Meliá Nha Trang, Melia Aurea Nha Trang, The Paramount cho đến không gian văn hóa, ẩm thực, mua sắm và giải trí sôi động. Những kết quả này đã chuyển hóa thành giá trị kinh tế thực tế, đóng góp thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động.

Vega City đầu tư phát triển Libera Nha Trang trở thành điểm đến đa trải nghiệm
Vega City đầu tư phát triển Libera Nha Trang trở thành điểm đến đa trải nghiệm

Ở lĩnh vực văn hóa - điểm đến, Vega City ghi dấu ấn đặc biệt trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống thông qua công trình biểu tượng Nhà hát Đó. Hai chương trình nghệ thuật đặc sắc “Rối Mơ”“Chum show” đã tạo dựng diện mạo mới cho chuỗi sản phẩm du lịch – văn hóa địa phương, góp phần mạnh mẽ vào sự phát triển công nghiệp văn hóa tại Khánh Hòa.

Công trình Nhà hát Đó đưa bản sắc văn hóa Việt vào không gian kiến trúc và biểu diễn đương đại
Công trình Nhà hát Đó đưa bản sắc văn hóa Việt vào không gian kiến trúc và biểu diễn đương đại

Song song với phát triển kinh tế, Vega City luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực. Công ty đã ký kết hợp tác chiến lược với Trường Đại học Nha Trang trong các lĩnh vực đào tạo, thực hành, thực tập, tuyển dụng và truyền thông, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Hoạt động vì cộng đồng, an sinh xã hội cũng được Vega City được duy trì thường xuyên qua việc tài trợ máy điều hòa cho Trung tâm Phục hồi chức năng – Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh Khánh Hòa; thăm hỏi, tặng quà các hộ gia đình tại khu tái định cư Tây Mương và Đất Lành; trao quà Trung thu cho trẻ em và các đối tượng khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa.

Gắn phát triển bền vững với bảo vệ môi trường biển, Vega City đã phối hợp cùng Viện Hải dương học Nha Trang triển khai chương trình bảo tồn san hô, nuôi cấy và phát triển ngọc trai tại Bãi Tiên; tham gia chương trình “Chung tay tái tạo nguồn lợi thủy sản” tại Khu Bảo tồn biển Hòn Mun.

Phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” do cán bộ nhân viên Vega City duy trì, hiện thực hóa cam kết phát triển điểm đến với bảo vệ môi trường
Phong trào “Ngày thứ Bảy xanh” do cán bộ nhân viên Vega City duy trì, hiện thực hóa cam kết phát triển điểm đến với bảo vệ môi trường

Từ đầu tư phát triển du lịch đến bảo tồn văn hóa, chăm lo cộng đồng và bảo vệ môi trường, Vega City từng bước mở rộng giá trị của dự án, gắn hoạt động kinh doanh với sự phát triển chung của Nha Trang – Khánh Hòa. Trong thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát huy lợi thế của điểm đến, đa dạng hóa trải nghiệm du lịch, gìn giữ các giá trị văn hóa và thúc đẩy những sáng kiến vì cộng đồng, hướng tới sự phát triển hài hòa, lâu dài và bền vững.

#Vega City #Khánh Hòa #du lịch #văn hóa #bằng khen #đầu tư

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