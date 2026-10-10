TS. Nguyễn Văn Đính: Hồng Hạc City sở hữu 'tọa độ vàng' dẫn dắt sóng đầu tư khi Bắc Ninh lên TP trực thuộc Trung ương

Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc Bắc Ninh chính thức chuyển mình thành Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 đang kích hoạt chu kỳ phát triển bứt phá cho thị trường bất động sản. Trong bức tranh đô thị mới, đại đô thị sinh thái Hồng Hạc City tại Vùng 2 Nam Sông Đuống nổi lên như một điểm sáng đầu tư nhờ tọa độ chiến lược kết nối đa tầng, quy hoạch All-in-One bài bản và bảo chứng uy tín từ liên danh Phú Mỹ Hưng - Nomura.

Cú hích thể chế và vị thế cực tăng trưởng mới của Bắc Ninh

Nhìn lại hành trình phát triển, Bắc Ninh từ một địa phương mang đậm nét thuần nông đã vươn lên thành thủ phủ công nghiệp hàng đầu khu vực phía Bắc. Việc chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9 không chỉ đơn thuần là sự thay đổi về danh xưng hành chính mà còn mở ra cơ chế đặc thù, tăng quyền tự chủ và thu hút nguồn lực đầu tư vượt trội cho địa phương. Với vị thế mới, Bắc Ninh vươn mình trở thành cực tăng trưởng quốc gia song hành cùng thủ đô Hà Nội, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo số liệu công bố từ Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), quy mô kinh tế của Bắc Ninh đạt khoảng 20 tỷ USD, đứng thứ 5 cả nước, với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng vượt hai con số, đạt 10,27% năm 2025 và 10,56% trong 6 tháng đầu năm 2026. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ khi tỷ trọng nông lâm thủy sản giảm xuống dưới 7%, minh chứng cho tốc độ đô thị hóa diễn ra cực kỳ nhanh chóng. Đặc biệt, dòng vốn FDI tích lũy tiệm cận 52 tỷ USD cùng sự hiện diện của hơn 32.000 chuyên gia và lao động nước ngoài được đánh giá là "con số vàng" tạo ra lực cầu nhà ở và dịch vụ cao cấp vô cùng lớn.

Thành phố Bắc Ninh có lực cầu nhà ở và dịch vụ cao cấp vô cùng lớn. Ảnh: Báo Bắc Ninh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính chỉ ra rằng, trước đây thị trường bất động sản Bắc Ninh chủ yếu phát triển mang tính chất phụ thuộc vào các khu công nghiệp, giao dịch đất nền ngắn hạn và thiếu vắng các đại đô thị được quy hoạch bài bản, đồng bộ. Do đó, bước ngoặt bước lên đô thị trực thuộc Trung ương cùng chính sách gỡ vướng hạ tầng sẽ giúp thị trường bất động sản Bắc Ninh thay đổi toàn diện về chất, dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm bất động sản đô thị sinh thái phục vụ nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) tại sự kiện "Hồng Hạc City - Kết nối đa tầng, đón đầu cơ hội đầu tư" ngày 10/10/2026.

Vùng 2 Nam Sông Đuống – Tọa độ giao thoa của các hạ tầng chiến lược

Trong quy hoạch không gian phát triển của Bắc Ninh, thành phố được phân chia thành các vùng động lực rõ nét, trong đó Vùng 2 (khu vực Nam Sông Đuống bao gồm Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài) đóng vai trò là vùng kinh tế thương mại, dịch vụ, logistics và đô thị sinh thái trọng điểm phía Nam. Đây là khu vực đón trọn sự hội tụ của hàng loạt công trình hạ tầng giao thông quy mô quốc gia.

Sự kết hợp giữa đại công trường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng các trục Quốc lộ 17, Quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đang tạo nên hệ thống giao thông liên vùng hoàn chỉnh. Hệ thống các cây cầu vượt sông Đuống như cầu Kinh Dương Vương, cầu Bình Than cùng mạng lưới cầu qua sông Hồng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Vùng 2 Nam Sông Đuống sang khu vực Gia Lâm, Long Biên chỉ còn 10 đến 15 phút, và kết nối thẳng vào trung tâm Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong vòng 30 đến 35 phút.

Hồng Hạc City được đánh giá là đóng vai trò cửa ngõ kép đón đầu trọn vẹn luồng dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và làn sóng "giãn dân" chất lượng cao từ khu vực nội đô Hà Nội đang quá tải.

Nằm ngay tâm điểm của phân vùng chiến lược này, dự án Hồng Hạc City tại phường Song Liễu được Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đánh giá là sở hữu một "tọa độ vàng" đắt giá. Dự án chỉ cách nút giao Vành đai 4 khoảng 2 km và cách Sân bay Gia Bình 20 km, đóng vai trò cửa ngõ kép đón đầu trọn vẹn luồng dịch chuyển dân cư, dòng vốn đầu tư và làn sóng "giãn dân" chất lượng cao từ khu vực nội đô Hà Nội đang quá tải.

Giải mã ưu thế nổi bật của đại đô thị sinh thái Hồng Hạc City

Không chỉ thừa hưởng trọn vẹn lợi thế vị trí, Hồng Hạc City còn khẳng định sức hút vượt trội nhờ quy mô đại đô thị sinh thái All-in-One lên tới 197,76 ha với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 27,9%. Nhằm đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của giới chuyên gia quốc tế và cộng đồng cư dân tinh hoa, dự án dành phần diện tích còn lại để phát triển không gian xanh mở, tiện ích và giao thông. Trong đó, nổi bật là công viên trung tâm 17,8 hecta.

Bên cạnh không gian cảnh quan, dự án được đầu tư hệ thống tiện ích khép kín toàn diện từ y tế, thương mại đến tổ hợp giáo dục liên cấp. Hiện tại, dự án Hồng Hạc đang phát triển phân khu Hồng Phát 1.047 sản phẩm biệt thự, nhà phố thuộc đã được cấp Sổ hồng sở hữu lâu dài. Phân khu này gồm 3 zone, trong đó, Zone F1-1 sẽ được bàn giao vào cuối năm nay. Dự án cũng đã được chấp thuận bán cho người nước ngoài. Theo thông tin chủ đầu tư, từ nay đến năm 2028 có nhiều công trình tiện ích sẽ được đưa vào hoạt động như công viên điểm đến - Temporary Park 6,2 hecta, cụm trường học liên cấp do tập đoàn EQuest vận hành, cụm sân thể thao ngoài trời, 3 câu lạc bộ…

Hồng Hạc City có sức hút vượt trội nhờ quy mô đại đô thị sinh thái All-in-One lên tới 197,76 ha với mật độ xây dựng lý tưởng chỉ 27,9%.

Ngoài pháp lý được đảm bảo, sự hợp tác giữa hai tập đoàn uy tín hàng đầu là Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate (Nhật Bản) cũng là "bảo chứng vàng" cho chất lượng và tiến độ của dự án. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính nhấn mạnh, với kinh nghiệm quốc tế và dấu ấn thành công rực rỡ từ khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng phía Nam TP.HCM, liên doanh phát triển sẽ mang lại một chuẩn mực sống đẳng cấp hoàn toàn mới, làm thay đổi sâu sắc diện mạo đô thị tại vùng đất Kinh Bắc.

Biên độ an toàn cao và kỳ vọng bứt phá chu kỳ mới

Đánh giá về tính an toàn của thị trường, Chủ tịch VARS cho rằng trong các giai đoạn bùng nổ trước đây, bất động sản Bắc Ninh không bị cuốn quá sâu vào những đợt "sốt ảo" hay đẩy giá bất hợp lý như một số địa phương lân cận. Nhờ giữ được tính bảo toàn và điều chỉnh ở mức độ phù hợp, mặt bằng giá bất động sản tại Bắc Ninh hiện vẫn đang ở "vùng trũng" hợp lý, tạo ra dư địa tăng trưởng an toàn và biên độ sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư dài hạn.

Theo góc nhìn chuyên gia, sức mua tại Hồng Hạc City được bảo chứng bởi dòng người thực và nhu cầu thực bùng nổ. Nguồn cầu này đến từ lực lượng hơn 32.000 chuyên gia FDI, hàng vạn giảng viên, trí thức từ quần thể các trường đại học lớn đang dịch chuyển về Bắc Ninh như Đại học Luật Hà Nội, Đại học Ngoại thương, cùng làn sóng di dân tìm kiếm môi trường sống chất lượng cao từ Hà Nội.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính dự báo, bước sang giai đoạn cuối năm 2027, khi tuyến Vành đai 4, Sân bay Gia Bình và các công trình hạ tầng trọng điểm từng bước hoàn thiện, thị trường bất động sản Bắc Ninh sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng giá trị mạnh mẽ.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính dự báo, bước sang giai đoạn cuối năm 2027, khi tuyến Vành đai 4, Sân bay Gia Bình và các công trình hạ tầng trọng điểm từng bước hoàn thiện, thị trường bất động sản Bắc Ninh sẽ bước vào chu kỳ tăng trưởng giá trị mạnh mẽ. Trong chu kỳ mới này, sự phân hóa sẽ diễn ra khốc liệt và những đại đô thị có vị trí kết nối đa tầng, quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch như Hồng Hạc City sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường, mang lại thanh khoản cao và giá trị gia tăng bền vững cho nhà đầu tư…