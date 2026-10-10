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TPHCM:

Hàng ngàn đất nền, biệt thự được cấp sổ

Duy Quang

TPO - Dự án Khu biệt thự Rừng Dương tại xã Long Hải, Khu nhà ở Phương Trường An 6 ở xã Phước Hòa, Khu dân cư Mỹ Phước 4 ở phường Bến Cát được Tổ Công tác 1645 tháo gỡ vướng mắc để tiến hành cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Tổ Công tác 1645 do ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM làm tổ trưởng cùng các thành viên đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp bất động sản để xem xét tháo gỡ vướng mắc, cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Theo đó, tại chung cư số 35 Lê Văn Chí ở phường Linh Xuân do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư có 472 căn hộ, trong đó 140 căn nhà ở xã hội. Hiện block C đã được cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư, 2 block A và B chưa được cấp do phát sinh một số vướng mắc về quy hoạch, diện tích và nghĩa vụ tài chính. Nay, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ hồng 332 căn hộ thuộc block A và B cho người mua.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng đề nghị Phòng Kinh tế đất thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM khẩn trương tính nghĩa vụ tài chính bổ sung để chủ đầu tư có cơ sở nộp thuế. Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TPHCM sẽ tiến hành cấp sổ hồng cho chủ đầu tư và cho 332 căn hộ trên theo đề nghị của chủ đầu tư.

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Dự án Khu nhà ở Phương Trường An 6 ở xã Phước Hòa sẽ được cấp sổ hồng cho người mua nhà. Ảnh: TN.

Dự án Khu biệt thự Rừng Dương tại xã Long Hải, do Công ty CP Rừng Dương làm chủ đầu tư, dự án có 186 căn biệt thự với tổng diện tích 75.053 m2. Chủ đầu tư đề nghị cấp giấy chứng nhận cho 135 căn đã bán. Tổ Công tác 1645 thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 135 lô đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, 51 căn còn lại tiếp tục được hoàn thiện thủ tục.

Dự án kế tiếp là Khu nhà ở Phương Trường An 6 ở xã Phước Hòa do Công ty CP Tập đoàn Phương Trường An làm chủ đầu tư, gồm 2.760 nền đất với tổng diện tích 419.809 m2. Nay, chủ đầu tư nộp hồ sơ đề nghị Tổ Công tác 1645 xem xét cấp sổ hồng 2.725 nền cho các cá nhân tự xây dựng nhà ở tại dự án.

Dự án này đã có đủ hồ sơ pháp lý theo quy định của pháp luật, nên ông Nguyễn Toàn Thắng thống nhất chủ trương cấp sổ hồng cho người mua tự xây dựng nhà ở theo đề nghị của chủ đầu tư.

Tại khu A của Khu dân cư Mỹ Phước 4 ở phường Bến Cát, do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư, dự án có 692 lô đất. Trong 657 lô đủ điều kiện chuyển nhượng, đã có 594 lô được cấp giấy chứng nhận, còn 63 lô chưa được cấp sổ. Tổ Công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho 63 lô còn lại.

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