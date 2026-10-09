Chuyển về Vũ Yên hôm nay, tận hưởng chuẩn sống thượng lưu ngay từ khoảnh khắc “chạm ngõ”

Với khoảng 90% hạ tầng cùng hệ sinh thái dịch vụ đã đi vào vận hành, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng) cho phép khách hàng trực tiếp trải nghiệm nhịp sống tại đô thị đảo trước khi quyết định an cư lâu dài. Cùng lợi thế đô thị đã vận hành, cộng đồng đã hiện hữu, chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” mang đến loạt quyền lợi về vui chơi, chăm sóc sức khỏe cho khách hàng chuyển về sinh sống trước ngày 30/6/2027.

Đô thị hiện hữu, dòng người quy tụ, dòng tiền tăng trưởng

Khi chọn nơi an cư, một trong những câu hỏi quan trọng của người mua nhà là gia đình sẽ sống như thế nào sau khi nhận bàn giao. Trường học, nơi mua sắm, điểm vui chơi, dịch vụ chăm sóc sức khỏe hay không gian thư giãn cần hiện diện trong đời sống thường nhật, thay vì chỉ nằm trên bản quy hoạch hoặc phải di chuyển xa mới có thể tiếp cận.

Tại Vinhomes Royal Island, khoảng 90% hạ tầng và hệ sinh thái tiện ích đã hoàn thiện, đưa nhiều trải nghiệm vào vận hành thực tế. Khách hàng có thể trực tiếp tham quan, sử dụng dịch vụ và cảm nhận môi trường sống trước khi lựa chọn nơi gắn bó lâu dài.

Vincom Mega Mall Royal Island hơn 55.000 m² đã hoạt động được 1 năm, quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí quốc tế. Ngay trong nội khu, cư dân có thể mua sắm, dùng bữa hoặc dành thời gian vui chơi cùng gia đình, tiết kiệm thời gian di chuyển và chủ động hơn trong lịch sinh hoạt.

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec tại Vincom Mega Mall bổ sung dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay trên đảo. Với những gia đình xác định an cư lâu dài, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện là một trong những yếu tố thiết thực khi cân nhắc chất lượng sống.

Vincom Mega Mall và Phòng khám Vinmec đã vận hành, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và chăm sóc sức khỏe của cư dân.

Cuối tuần, VinWonders Vũ Yên quy mô 20ha với Safari cùng thiên đường trò chơi mang đến thêm lựa chọn giải trí cho cả gia đình. Cùng với 31 công viên nội khu có tổng diện tích gần 18ha, hệ tiện ích tạo điều kiện để cư dân cân bằng giữa các hoạt động sôi động và khoảng thời gian thư giãn giữa không gian xanh.

Sức hút của đô thị đảo còn được thể hiện qua lượng khách đến trải nghiệm. Vũ Yên bình quân đón khoảng 20.000-30.000 lượt khách mỗi ngày đến vui chơi, mua sắm và tham quan. Dòng khách góp phần tạo nên không khí sôi động, đồng thời giúp dòng tiền của nhà đầu tư sinh trưởng không ngừng.

Với những người yêu thể thao và thường xuyên tiếp đón đối tác, sân golf 36 hố rộng 160ha là một siêu tiện ích mà rất ít dự án có được. Hai sân Hồ và Đầm Lầy có địa hình riêng biệt, tạo thêm lựa chọn luyện tập, thư giãn và giao lưu cho cư dân ngay gần nơi ở.

Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia rộng 30ha và bến du thuyền Royal Marina quy mô 10ha tiếp tục mở rộng trải nghiệm sống. Từ cưỡi ngựa đến những chuyến du ngoạn trên sông, các tiện ích phong cách quý tộc này đưa hoạt động nghỉ dưỡng và giải trí vào nhịp sống thường ngày, thay vì chỉ dành cho những dịp đặc biệt.

Sân golf 36 hố, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia và bến du thuyền Royal Marina bổ sung những trải nghiệm thể thao, giải trí thượng lưu cho đô thị đảo.

Vinhomes Royal Island còn chinh phục những khách hàng khó tính bằng tiêu chuẩn vận hành 5 sao của Vinhomes, góp phần duy trì môi trường sống an toàn, chỉn chu, thuận tiện.

Đến nay, khoảng 2.500 cư dân đã chuyển về sinh sống, đặt nền móng cho cộng đồng tinh hoa tại đô thị đảo. Với người mua mới, sự hiện diện của cư dân cùng hệ thống dịch vụ đang hoạt động giúp việc hình dung cuộc sống sau khi nhận nhà trở nên cụ thể hơn. Quyết định an cư vì thế có thể dựa trên những trải nghiệm thực tế, thay vì chỉ kỳ vọng vào tiện ích trong tương lai.

Về ở trước 30/6/2027: Nhận thêm ưu đãi, hưởng trọn đặc quyền

Bên cạnh lợi thế của một đô thị đã đi vào vận hành, chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” bổ sung các quyền lợi dành cho khách hàng chuyển về sinh sống trước ngày 30/6/2027. Những ưu đãi tập trung vào các nhu cầu thiết thực của gia đình, từ vui chơi đến chăm sóc sức khỏe.

Với VinWonders Vũ Yên, 4 thành viên mỗi căn biệt thự được miễn phí vé vào cửa trong năm đầu tiên; năm thứ 2 được giảm 70% và năm thứ 3 giảm 50% giá vé. Chính sách tạo thêm điều kiện để các gia đình thường xuyên sử dụng tiện ích giải trí ngay gần nhà.

Ở lĩnh vực y tế, cư dân được miễn phí khám không giới hạn tại Phòng khám Vinmec Vũ Yên, giảm 10% chi phí xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, đồng thời giảm 50% phí vận chuyển cấp cứu từ Vũ Yên đến Vinmec Hải Phòng.

Gia nhập cộng đồng cư dân trước 30/6/2027 để kích hoạt chuỗi đặc quyền tỷ phú, biến mọi tiện ích đỉnh cao thành trải nghiệm sống riêng biệt.

Tại Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia, cư dân được cấp thẻ Loyalty Membership thời hạn 1 năm, tối đa 24 buổi mỗi villa, miễn phí cho 4 người. Gia đình có nhu cầu sở hữu ngựa được giảm 60% giá mua ngựa, chi phí chuồng và gói chăm sóc.

Trong khi đó, Royal Marina tổ chức dạ tiệc du thuyền định kỳ 3 tháng/lần, kết hợp ẩm thực, âm nhạc và pháo hoa. Mỗi villa được miễn phí cho 4 người; từ người thứ 5, phí tham dự là 10 triệu đồng/người.

Với người mua nhà, giá trị của việc về ở sớm nằm ở khả năng sử dụng ngay những tiện ích đã hiện hữu, hòa nhập vào cộng đồng cư dân cùng chuẩn sống và tiếp cận các quyền lợi vốn phải bỏ nhiều chi phí mới có thể sở hữu. Tại Vinhomes Royal Island, hành trình tận hưởng “chuẩn sống tỷ phú” bắt đầu từ ngày nhận nhà, thay vì phải chờ đô thị hoàn thiện trong tương lai.