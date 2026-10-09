Phú Quốc trễ hẹn hơn 3.000 hồ sơ đất đai, ông Đinh Văn Nơi chỉ đạo 'nóng'

TPO - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang- Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc Đinh Văn Nơi yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ đất đai cho dân. Với những trường hợp đủ điều kiện, rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống còn 3, bảo đảm công khai, minh bạch.

Ông Đinh Văn Nơi - Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc vừa kiểm tra thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Tổ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của đặc khu Phú Quốc.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc cho hay, trong 9 tháng năm nay, đơn vị đã phục vụ hơn 60.500 lượt công dân đến thực hiện thủ tục hành chính, tiếp nhận hơn 63.000 hồ sơ mới. Đặc biệt, hơn 98% hồ sơ nộp trực tuyến, dẫn đầu các phường, xã, đặc khu của tỉnh An Giang.

Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc. Ảnh: CTV.

Tuy nhiên, lĩnh vực đất đai đang chịu áp lực lớn. Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp nhận gần 4.300 hồ sơ mới và hơn 1.300 hồ sơ tồn từ trước, nhưng mới giải quyết được hơn 1.800 hồ sơ, còn hơn 3.000 hồ sơ đất đai trễ hẹn trên Cổng dịch vụ công.

Trung bình mỗi ngày, Trung tâm tiếp nhận thêm khoảng 30 hồ sơ đất đai mới, có thời điểm hàng trăm người dân đến giao dịch trực tiếp. Tình trạng này xuất phát từ đặc thù địa bàn phát triển nhanh, nguồn gốc đất đai phức tạp, vướng mắc về quy hoạch, đất rừng, tranh chấp. Trong khi hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu và nhân lực chuyên môn để giải quyết còn thiếu.

Trước thực trạng trên, ông Đinh Văn Nơi yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, phân loại hồ sơ, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ để có phương án xử lý phù hợp. Những hồ sơ đã đầy đủ thủ tục phải được ưu tiên giải quyết ngay, hồ sơ thiếu thông tin, vướng tranh chấp hoặc chưa bảo đảm điều kiện cần rà soát, hướng dẫn cụ thể để người dân bổ sung, hoàn thiện.

Ông Nơi nhấn mạnh, cải cách hành chính phải gắn với kết quả thực chất, không dừng ở cam kết hay lời hứa. Các đơn vị không được đưa ra thời hạn giải quyết khi chưa có phương án khả thi, tránh để hồ sơ phức tạp, thiếu thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý những hồ sơ đã đủ điều kiện.

Người dân được thanh niên tình nguyện hỗ trợ làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc.

Đối với Tổ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lãnh đạo đặc khu yêu cầu, các đơn vị liên quan điều động cán bộ trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại quầy giao dịch. Hạn chế tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, nộp hồ sơ qua nhiều bộ phận nhưng chưa được giải quyết.

Ông Đinh Văn Nơi cũng yêu cầu tăng cường nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công. Đối với các hồ sơ đủ điều kiện, các đơn vị chủ động rút ngắn thời gian giải quyết từ 10 ngày xuống 3 ngày, bảo đảm công khai, minh bạch và không phân biệt đối xử trong quá trình phục vụ người dân.

Những giải pháp cấp bách trên nhằm giảm lượng hồ sơ tồn đọng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp tại đặc khu Phú Quốc.