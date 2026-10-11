Bắt thêm 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’ trên YouTube

TPO - Công an Lào Cai nhận định, các đối tượng đã tham gia sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube, trong đó có video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem và nhận hàng chục triệu đồng quảng cáo.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người gồm Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000), Phạm Duy Hưng (SN 1996), Nguyễn Quốc Chiến (SN 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (SN 1996), trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994), trú tại phường Cam Đường.

Các bị can bị điều tra về hành vi ‘Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông’, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan nhóm sản xuất, đăng tải phim bạo lực trên YouTube.

Các đối tượng liên quan trong vụ án sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube. Ảnh: Thanh Tuấn.



Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (SN 1985, tức Hưng Lộc), Trương Văn Nam (SN 1990, tức Nam Phập) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media).

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn có nội dung đánh nhau, bạo lực, đòi nợ, cờ bạc, sử dụng dao, kiếm, gậy và súng giả. Các video được đăng tải trên kênh YouTube 24.TV, sau đổi tên thành Melody And Lullaby.

Trong đó, video “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem, còn video “Thói đời” có hơn 1,8 triệu lượt xem. Quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền quảng cáo, tài trợ để lồng ghép vào video. Riêng Hưng nhận 50 triệu đồng để quảng cáo sản phẩm, Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

Bị can Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc). Ảnh: Thanh Tuấn.

Thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập). Ảnh: Thanh Tuấn.

Tại văn bản số 3588 ngày 30/9/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim. Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải video để xử lý theo quy định pháp luật.