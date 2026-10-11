Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bắt thêm 5 đối tượng liên quan phim 'Thói đời', 'Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em’ trên YouTube

Thành Đạt - Văn Đức

TPO - Công an Lào Cai nhận định, các đối tượng đã tham gia sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube, trong đó có video đạt hơn 4,7 triệu lượt xem và nhận hàng chục triệu đồng quảng cáo.

Ngày 11/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người gồm Nguyễn Minh Hiếu (SN 2000), Phạm Duy Hưng (SN 1996), Nguyễn Quốc Chiến (SN 2000), cùng trú tại phường Lào Cai; Tạ Quang Nghĩa (SN 1996), trú tại xã Phong Hải và Nguyễn Mạnh Hoan (SN 1994), trú tại phường Cam Đường.

Các bị can bị điều tra về hành vi ‘Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông’, theo khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án liên quan nhóm sản xuất, đăng tải phim bạo lực trên YouTube.

5.jpg
Các đối tượng liên quan trong vụ án sản xuất, đăng video bạo lực lên YouTube. Ảnh: Thanh Tuấn.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Hưng (SN 1985, tức Hưng Lộc), Trương Văn Nam (SN 1990, tức Nam Phập) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Hải Nam (SN 1987, tức Hải Nam Media).

Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 5/2019, các đối tượng tổ chức sản xuất nhiều video phim ngắn có nội dung đánh nhau, bạo lực, đòi nợ, cờ bạc, sử dụng dao, kiếm, gậy và súng giả. Các video được đăng tải trên kênh YouTube 24.TV, sau đổi tên thành Melody And Lullaby.

Trong đó, video “Một ngày tình nghĩa cả đời là anh em” thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem, còn video “Thói đời” có hơn 1,8 triệu lượt xem. Quá trình hoạt động, các đối tượng còn nhận tiền quảng cáo, tài trợ để lồng ghép vào video. Riêng Hưng nhận 50 triệu đồng để quảng cáo sản phẩm, Nam nhận 20 triệu đồng tiền tài trợ từ một doanh nghiệp.

anh-2-thi-hanh-lenh-khoi-to-bat-tam-giam-doi-voi-bi-can-le-the-hun-biet-danh-hung-loc.jpg
Bị can Lê Thế Hưng (biệt danh Hưng Lộc). Ảnh: Thanh Tuấn.
anh-3-thi-hanh-lenh-khoi-to-bi-can-bat-tam-giam-doi-voi-truong-van-nam-biet-danh-nam-phap.jpg
Thi hành lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Văn Nam (biệt danh Nam phập). Ảnh: Thanh Tuấn.

Tại văn bản số 3588 ngày 30/9/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai cho biết, hai video trên không được tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất hoặc đăng ký giấy phép phân loại phim. Qua nghiên cứu, cơ quan chuyên môn xác định các video có nội dung, hình ảnh mang tính bạo lực, cổ xúy hành vi bạo lực, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của những người tham gia diễn xuất, giúp sức, tài trợ cho việc sản xuất, đăng tải video để xử lý theo quy định pháp luật.

img-20261007.jpg
img-8881.jpg
Một số video mà các đối tượng đăng tải lên mạng xã hội Youtube thu hút hàng triệu lượt xem. Ảnh cắt từ YouTube.

Xem thêm

#Đăng video bạo lực lên YouTube #Bắt các đối tượng đăng tải video cổ xúy bạo lực trên không gian mạng #Khởi tố tội phạm đăng tải phim bạo lực trên mạng #Nhóm làm phim bạo lực #YouTube #Xử lý hình sự #Video bạo lực #Điều tra an ninh

Cùng chuyên mục

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

CLIP: Ô tô kéo lê mái tôn giữa đường ở Quảng Ninh

TPO - Một chiếc ô tô con buộc dây kéo lê mái tôn còn trơ khung sắt giữa đường Hoàng Quốc Việt, phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) khiến người đi đường phải tránh gấp. Cảnh sát giao thông Công an TP Quảng Ninh đang vào cuộc xác minh người cầm lái.

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

Công an thông tin mới về vụ 3 mẹ con cô giáo bị chém thương vong ở Cà Mau

TPO - Trần Chí Công (40 tuổi) xuống tay chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau làm bé 6 tuổi tử vong, 2 người còn lại bị thương. Cơ quan điều tra đã khởi tố đối tượng này để điều tra hành vi giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Công an bước đầu đã làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe