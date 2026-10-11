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Khuyến khích, tạo điều kiện để đảng viên làm giàu chính đáng

Trường Phong

TPO - Trước yêu cầu phát triển của đất nước, cần đổi mới tư duy, khuyến khích và tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, hướng dẫn nhằm thống nhất cao về nhận thức, hành động, tạo đồng thuận và nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết,... quyết tâm cao đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Khắc phục tình trạng “đại khái, học cho xong” trong nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; chậm trễ trong xây dựng chương trình, hành động triển khai thực hiện trong thực tiễn.

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Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Hướng dẫn nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, vào ngày 16/10, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết sau hội nghị toàn quốc của Trung ương, hoàn thành trong tháng 10/2026.

Theo hướng dẫn, cần tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV; tuyên truyền làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, mục đích, ý nghĩa của Hội nghị Trung ương 4. Đặc biệt, cần tuyên truyền về những nội dung cơ bản, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương được nêu trong các nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình hành động, kế hoạch của Trung ương; làm rõ những nội dung có tính đột phá, mới, trọng tâm, cốt lõi.

Hướng dẫn nêu, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”…. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đồng bộ, chất lượng cao, cơ cấu hợp lý, nhất là cán bộ cấp chiến lược, cán bộ cấp cơ sở và người đứng đầu tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhân dân; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, liêm chính, thực tài, uy tín, khát vọng cống hiến, đủ tâm, đủ tầm, hội tụ “đủ đức – đủ sức – đủ tài”…

Một nội dung quan trọng, trước yêu cầu phát triển của đất nước, cần đổi mới tư duy, khuyến khích và tạo điều kiện để đảng viên phát huy năng lực, nguồn lực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng.

Quy định áp dụng đối với tất cả các đảng viên; xác lập chủ trương, nguyên tắc và phạm vi quyền tham gia đầu tư, kinh doanh; làm căn cứ rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Đảng và pháp luật có liên quan.

Xác định đảng viên được tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh trong ngành, nghề và bằng hình thức pháp luật không cấm, trừ trường hợp có quy định hạn chế đối với chức danh, vị trí cụ thể; quyền sở hữu, quyền tài sản và lợi ích hợp pháp được tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ. Khuyến khích đảng viên khởi nghiệp, làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho đất nước, đi đầu trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh…

Một điểm mới nữa, nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia, giữ vai trò quan trọng dẫn dắt phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển lực lượng sản xuất mới, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực tự chủ chiến lược và sức mạnh tổng hợp của đất nước…

Hướng dẫn nêu, cần xây dựng hệ thống quản trị nhân tài quốc gia hiện đại, thống nhất, hiệu quả, có sức cạnh tranh quốc tế; hình thành đội ngũ nhân tài chất lượng cao, đủ mạnh, có cơ cấu hợp lý trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có khả năng dẫn dắt giải quyết các bài toán lớn, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của đất nước…

Xây dựng Việt Nam trở thành môi trường hấp dẫn, nơi nhân tài được tôn trọng, tin tưởng, trao cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát huy tối đa năng lực, trí tuệ, sức sáng tạo và cống hiến để đất nước phát triển nhanh, bền vững…

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#Ban Tuyên giáo Trung ương #Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 #Hội nghị Trung ương 4 #Quy định đảng viên làm kinh tế

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