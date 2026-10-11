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Tìm thấy thi thể người phụ nữ bị lũ cuốn ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể người phụ nữ bị nước lũ cuốn trôi tại xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, cách vị trí gặp nạn khoảng 2,5 km về phía hạ nguồn.

Ngày 11/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể bà Hồ Thị Liêu (SN 1976, dân tộc Chứt, trú tại bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa).

Trước đó, khoảng 12h15 ngày 10/10, bà Liêu đang trên đường về nhà thì bị nước lũ cuốn trôi.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai điều động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương cùng người dân tổ chức tìm kiếm. Các lực lượng rà soát hai bên bờ suối từ bản Bãi Dinh xuôi về hạ nguồn, huy động cả thợ lặn tham gia.

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Khu vực nơi phát hiện nạn nhân bị lũ cuốn trôi.

Đến 8h15 ngày 11/10, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bà Liêu cách vị trí bị lũ cuốn khoảng 2,5 km về phía hạ nguồn. Thi thể nạn nhân được đưa về, hoàn tất các thủ tục pháp lý và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Đại diện hai đồn biên phòng đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

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