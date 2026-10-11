Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đồng Nai

Bộ đội, dân quân thức trắng đêm dọn bùn đất, giúp dân ứng phó mưa ngập ở Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Trước tình trạng mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường dâng cao gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn TP. Đồng Nai, lực lượng quân sự đã huy động cán bộ, chiến sĩ và dân quân phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả, cảnh báo tại các điểm ngập, đồng thời hỗ trợ người dân bảo vệ tính mạng và tài sản.

Ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai cho biết, sau trận mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ, bùn đất tràn xuống nhiều tuyến đường, lực lượng quân sự địa phương đã khẩn trương phối hợp với chính quyền hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế thiệt hại.

1000037586-6197.jpg
1000037583-1948.jpg
1000037582-4373.jpg
Lực lượng quân sự phường Lộc Ninh xuyên đêm khắc phục bùn đất do mưa lũ gây ra trên nhiều tuyến đường huyết mạch. (Ảnh: BCHQS Đồng Nai)

Rạng sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND phường Lộc Ninh trực tiếp chỉ đạo, cùng lực lượng dân quân và cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự phường mặc áo mưa, mang đèn pin kiểm tra các điểm ngập sâu, thăm hỏi, hướng dẫn và hỗ trợ người dân di chuyển an toàn.

Bất chấp mưa gió, cán bộ, chiến sĩ và dân quân sử dụng xẻng, cào dọn từng lớp bùn đất đỏ phủ kín mặt đường, khơi thông cống rãnh để nước nhanh chóng thoát.

Tại những khu vực ngập sâu, lực lượng dân quân tổ chức túc trực xuyên đêm, cảnh báo và hướng dẫn người dân lưu thông, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông khi trời sáng.

Ngoài phường Lộc Ninh, trước đó, rạng sáng 10/10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến một số đoạn bờ kè dọc kênh tại khu phố Long Tân, phường Nhơn Trạch bị vỡ, nước tràn vào nhà dân, gây ngập sâu khoảng 40-50cm.

1000037589.jpg
1000037588.jpg
1000037587.jpg
Lực lượng quân sự phường Nhơn Trạch, cùng người dân tham gia khắc phục mưa lũ, triều cường trên địa bàn. (Ảnh: BCHQS Đồng Nai)

Ngay sau khi nhận tin báo, hơn 40 cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự phường Nhơn Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, vật dụng và phương tiện đến nơi an toàn. Lực lượng cũng khẩn trương đắp bao cát, gia cố các đoạn bờ kè bị sạt lở, hạn chế nguy cơ nước tiếp tục tràn vào khu dân cư.

Cùng với đó, lực lượng quân sự địa phương hỗ trợ hơn 30 hộ dân đắp bao cát trước nhà, chủ động ngăn nước tràn vào, giảm thiểu thiệt hại do ngập úng.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai, những hoạt động hỗ trợ người dân trong mưa ngập tiếp tục thể hiện tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, với phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có bộ đội, dân quân”.

Xem thêm

#Đồng Nai #Bộ chỉ huy quân sự Đồng Nai #Chiến sĩ #Dân quân #Mưa lũ #Lộc Ninh #Nhơn Trạch

Cùng chuyên mục

Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

Tiết lộ nội dung cuộc gặp ba bên Mỹ, Ukraine và châu Âu

TPO - Các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu đã thảo luận về bảo đảm an ninh, bảo vệ hạ tầng năng lượng Ukraine trước mùa đông và lộ trình chấm dứt xung đột với Nga. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington vừa nới lỏng một số hạn chế đối với dầu diesel của Nga.

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

Ngày trở về của người lính Mặt trận Vị Xuyên

TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

Khám phá lá chắn chống UAV uy hiếp sân bay Nội Bài

TPO - Phát hiện phương tiện bay không người lái (UAV) qua hình ảnh, tín hiệu điều khiển và tọa độ trên ra đa, bộ đội phòng không có thể triển khai chế áp điện tử. Với mục tiêu có khả năng vượt qua hệ thống này, lực lượng tên lửa sẵn sàng tham gia xử lý theo lệnh, bảo vệ vùng trời sân bay quốc tế Nội Bài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe